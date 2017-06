VN sự thật chẳng như mơ, bị ép mua hàng như ăn cướp, du khách ớn tới già

Vị khách Tây với túi bánh rán mua ở Hà Nội. (Facebook)



Tình trạng du lịch tại Việt Nam đang như thế nào đối với người từ nước ngoài? Chưa khá lắm! Người ăn xin đầy rẫy, tài xế taxi chỉ chờ cơ hội để “chém” du khách với giá cao gấp mấy lần, người bán hàng rong ép khách mua hàng, không mấy lương thiện. Dưới đây là bài viết đăng trên báo Sao Star về vụ một nữ du khách Tây Phương đã bị mất 700,000 đồng VN ($30 Mỹ kim) cho một túi bánh rán mà bà thật sự không muốn mua.



Khi nhắc đến du lịch Việt Nam, chúng ta thường nghe những mỹ từ như danh lam thắng cảnh đẹp, thiên nhiên trù phú, con người Việt Nam thân thiện... Thế nhưng, phía sau những mỹ từ đó còn tồn tại một mặt trái khác vẫn luôn diễn ra mỗi ngày như một sự hổ thẹn của ngành du lịch Việt.

Câu chuyện của một facebooker tên T.A mới đây chia sẻ trên mạng xã hội kể về túi bánh rán trị giá 700 nghìn đồng của vị khách Tây mua tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

“Nhìn thấy vị khách cầm trên tay túi bánh rán, Nga quay ra nói với mình:

- Bà này chắc lại vừa bị lừa mua bánh rán rồi chị Thu Anh ạ.



Tiện mồm hỏi:

- How much you pay for that?

Đụng đúng bức xúc, bà tuôn một tràng... (dịch luôn tiếng Việt)



- Bạn sẽ không tin tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó đâu, họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi, tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó, tôi mở ví ra thế này và họ lấy của tôi một tờ 500 ngàn và một tờ 200 ngàn sau đó bỏ đi. Họ lấy tiền của tôi. 700 ngàn cho chỗ đó, bạn có tin không?

(Vừa nói vừa miêu tả lại những hành động không lệch đi đâu được của mấy bà bán bánh rán quanh phố cổ).

Một lần nữa các bạn hãy nhìn lại bức ảnh này, chỗ bánh rán ấy và nghĩ tới 700 ngàn. Mình coi đây là một hành động vô đạo đức, ăn cướp giữa ban ngày.



Vị khách Tây được hỏi thăm đúng điều mình bức xúc đã kể luôn câu chuyện mình bị những người bán dong ép mua bánh rán như thế nào. Những người bán bánh đã chèo kéo và ép vị khách này phải mua hàng. Thậm chí khi vị khách này mở ví ra để lấy tiền thanh toán, người bán bánh đã trắng trợn lấy tờ 500 nghìn đồng và tờ 200 nghìn đồng trong ví một cách rất tự nhiên.



Ngoài ra, tài khoản facebook này còn chia sẻ thêm trường hợp một vị khách người Nam Hàn từng bị lừa đi xe bus 5km với giá 600 nghìn đồng ($26).



“Một lần khác có 1 khách Nam Hàn hỏi mình:

- Đi xe bus ở Việt Nam có đắt không?

Mình sợ người ta nhầm giữa xe bus quanh Hà Nội và xe khách về các tỉnh nên có hỏi rõ:

- Bạn đi bao xa?

- Khoảng 5 km

- Nếu bạn đi đúng tuyến thì maximum 7,000 VNĐ ($0.30) một chuyến.

Mặt bạn ấy tự nhiên kiểu bị đứng hình, lôi ví ra và dơ lên ba tờ 200,000 VNĐ và hỏi:

- Chỗ này là bao nhiêu?

- 600,000 VNĐ

- Trời ơi họ lấy của tôi ba tờ này, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam.”

Vé xe bus thông thường đi trong nội thành thành phố thường chỉ có giá trên dưới 10 nghìn đồng ($0.45). Đi xe khách sẽ có giá cao hơn. Tuy nhiên, vị khách Nam Hàn này chỉ đi 5km nhưng phải trả số tiền lên đến 600 nghìn đồng thì rõ ràng đây là một sự lừa đảo trắng trợn.

“Mình chẳng biết nói gì, vì là người Việt Nam tự nhiên thấy xấu hổ dã man. Những người khách nước ngoài khi đến Việt Nam hẳn họ đã được nghe những điều tốt đẹp về đất nước mình, vậy mà sự thật lại chẳng như mơ. Chỉ biết khuyên họ vì họ là người nước ngoài nên bất kể mua bán cái gì ở Việt Nam cũng nên cẩn thận và tìm hiểu trước, đặc biệt là mấy bà bán bánh rán, mấy thanh niên đội mũ lưỡi trai đánh giày phong cách ăn cướp, người ta đang đi cứ lột giày người ta ra đánh, sửa, vá, thay miếng lót rẻ mạt rồi phệt 5-7 lít.

“Sống bằng nghề lừa đảo vui bây giờ nhưng sau này bị quả báo chẳng hiểu có vui được nữa không!!! Nếu pháp luật cứ để những người này nhởn nhơ như vậy, liệu Việt Nam 20 năm nữa có khá được hơn không?”

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình với việc chặt chém khách du lịch của một bộ phận những người bán hàng, cung cấp dịch vụ ở Việt Nam. Việc làm này gây ảnh hưởng đến uy tín của người Việt Nam, mất lòng tin và hình ảnh trong mắt các du khách quốc tế.