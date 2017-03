VN tạm ngưng nhập cảng thịt từ Brazil

Những gói cánh gà xuất phát từ Brazil được bày bán trong siêu thị tại Việt Nam.



HÀ NỘI – Như một số quốc gia tại Âu Châu và Á Châu, Việt Nam đã quyết định tạm ngưng nhập cảng thịt từ Brazil trong lúc nước Nam Mỹ này đang giải quyết vụ khủng hoảng thịt bẩn.



Trong ngày thứ Năm, cơ quan Thú Y đã ban hành công văn khẩn gửi đến các địa phương khắp Việt Nam, yêu cầu niêm phong những sản phẩm thịt xuất phát từ Brazil.



Trong số lượng thịt nhập từ Brazil về Việt Nam, có tới 290 tấn là của hãng BRF SA, một trong hai công ty xuất cảng thịt bị Brazil điều tra đợt này.



Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cho biết gần 2,900 tấn thịt nhập về Việt Nam, có khoảng 290 tấn thịt gà và cánh gà xuất phát từ tập đoàn BRF SA, không có lô hàng nào xuất phát từ JBS SA.

Bộ Nông Nghiệp cho biết từ ngày thứ Năm 23/3, Việt Nam tạm ngừng nhập cảng thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết mổ, chế biến thịt của Brazil. Các nhà máy này đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn, thực phẩm.



Bộ Nông Nghiệp đang yêu cầu ban Thú Y phải kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Brazil về Việt Nam trước ngày 23/3. Nếu phát hiện thịt và sản phẩm thịt của 21 nhà máy thì tạm ngừng kiểm dịch nhập cảng và báo cáo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn xem xét để xử lý theo quy định.



Hiện Brazil đang điều tra, thu thập chứng cớ cáo buộc nhiều công ty trong đó có cả công ty JBS và BRF, là hai công ty sản xuất thịt lớn nhất Brazil cũng như của thế giới đã hối lộ các nhân viên nhà nước để họ cho phép lưu thông và xuất cảng các sản phẩm thịt nhiễm bẩn.



Nhiều sản phẩm thịt bẩn và thịt xúc xích của các công ty bị cáo buộc có các thành phần không đảm bảo vệ sinh và để làm mất mùi hôi, các công ty này đã sử dụng các loại a-xít không được phép dùng trong thực phẩm. Các sản phẩm nhiễm bẩn này đã được phân phối trên thị trường nội địa thông qua các chuỗi siêu thị. Theo thông tin của cảnh sát, thì một số sản phẩm thị nhiễm vi khuẩn Salmonella đang trên đường xuất cảng sang Âu Châu.



Trong khi đó, Bộ Nông Nghiệp Brazil có thông báo nhằm trấn an dư luận rằng đây chỉ là vụ việc riêng lẻ, không phải là đại diện cho cả ngành sản xuất thịt của nước này. Bộ Nông Nghiệp cũng khẳng định hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của nước này hoạt động rất chặt chẽ và hiệu quả.



Trong khi đó, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của Liên Minh Châu Âu, Hoa Kỳ, và Trung Quốc đã có chính thức yêu cầu phía Brazil giải trình về bê bối thịt bẩn nêu trên.

Việt Nam đã nhập gần 3,000 tấn thịt từ Brazil từ đầu năm.