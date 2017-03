VN thả tàu đánh cá Trung Quốc

Hải Đội 2 Biên Phòng Quảng Bình đã phóng thích hai tàu cùng chín ngư dân Trung Quốc ra vùng hải phận quốc tế ngày thứ Sáu, 3 tháng 3.



Theo tin của báo chí trong nước, hai tàu này bị lực lượng biên phòng Quảng Bình truy đuổi và vây bắt sau khi vào đánh bắt cá sâu trong vùng biển Việt Nam ngày thứ Năm.



Hành động thả tàu này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc hôm 27 tháng 2 công bố việc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8 trong phạm vi từ 12 độ vĩ Bắc đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam.



Trước lệnh cấm đánh cá, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình khẳng định "Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quy chế này của phía Trung Quốc."



Vũ Duyên Hải, Phó Vụ Trưởng Vụ Khoa Học Công Nghệ và Hợp Tác Quốc Tế, Tổng Cục Thủy sản, Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) nói Bộ NNPTNT sẽ "chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tập trung nhiều tàu kiểm ngư vào khu vực cấm biển để bảo vệ và hỗ trợ ngư dân sản xuất đánh bắt hải sản."



Chi cục Thủy Sản Nghệ An, thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Nghệ An, đã ra công văn hôm 28/2 chỉ đạo chính quyền các cấp thông báo cho ngư dân "nắm rõ Lệnh cấm khai thác hải sản của Trung Quốc." Công văn này cũng cảnh báo ngư dân "không khai thác qua phía đông đường phân định tại Vịnh Bắc Bộ và không vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên các vùng biển."



Có ba tàu đánh cá Trung Quốc bị radar của Hải Quân Việt Nam phát hiện đã vào sâu trong vùng biển Việt Nam sáng thứ Năm, chỉ cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc khoảng 13 hải lý.



Sau đó, theo tin của báo VnExpress, phía Việt Nam đã cho hai tàu thuộc Hải Đội 2 Biên Phòng Quảng Bình "xuất kích, đẩy đuổi" nhóm tàu cá Trung Quốc, với kết quả hai tàu cùng chín ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ, một tàu đánh cá còn lại chạy ra khỏi vùng biển Việt Nam.



Trước khi phóng thích các tàu và ngư dân Trung Quốc, lực lượng biên phòng Quảng Bình đã kiểm soát và lập biên bản cảnh cáo.



Từ năm 2009 tới nay, Trung Quốc đã đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.



Các tổ chức, hội đoàn thủy sản của Việt Nam nhiều năm nay đã cáo buộc rằng lệnh cấm của Trung Quốc gây thiệt hại đáng kể cho ngư dân Việt Nam. Có năm, hàng trăm hộ ngư dân phải ở lại bờ vì sợ bị bắt và đòi tiền phạt.



Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, lệnh cấm đánh cá trong khu vực Biển Đông của các quốc gia đã kí kết vào Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là cần thiết để bảo vệ nguồn hải sản cho tương lai ở vùng biển này, nhất là trong ba tháng vào mùa cá sinh sản.



Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Hồi tháng 11 năm 2016, Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte tuyên bố vùng cạn trên bãi Scarborough do Trung Quốc kiểm soát sẽ trở thành một khu bảo tồn biển nơi các ngư dân Philippines và Trung Quốc bị cấm đánh bắt cá.

(Theo tin đài BBC)