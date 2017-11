VN vẫn là cửa ngỏ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác

Sừng tê giác giấu trong đồ chơi trẻ em bị tịch thu tại sân bay Tân Sơn Nhất. (VnExpress)

SÀI GÒN - Qua các bản tin trong nước ngày thứ Ba, người ta thấy Việt Nam vẫn là một quốc gia nằm trong đường dây buôn lậu ngà voi và sừng tê giác từ Phi Châu qua Á Châu, mặc dù nhà cầm quyền đã phát động chiến dịch chống buôn lậu với sự trợ giúp của các cơ quan quốc tế từ nhiều năm trước.

Chưa ai biết tại sao tệ nạn này vẫn tiếp tục hoành hành, phải chăng vì luật không được thi hành nghiêm chỉnh và vì nạn tham nhũng giúp kẻ gian có khe hỡ để hoạt động. Hai tin dưới đây, một về sừng tê giác được giấu trong đồ chơi, và một về ngà voi giấu trong thân gỗ đã được tìm thấy ở Sài Gòn, chứng tỏ nạn buôn lậu đang sống khỏe ở Việt Nam.



Tại Sài Gòn, công an đã tạm ngưng điều tra bốn vụ buôn lậu với gần 3 tấn ngà voi được hải quan khám phá giấu trong thân gỗ nhập về Sài Gòn từ năm ngoái. Lý do tạm ngưng là vì không tìm ra ai là chủ nhân trong bốn vụ buôn ngà voi phi pháp.



Vào ngày 26 tháng 10, 2016, hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện hai container gỗ có dấu hiệu đáng nghi ngờ. Lô hàng được chuyển qua cảng Cát Lái. Kiểm tra trong ruột những khúc gỗ dày, dài hơn 2 mét, hải quan tìm thấy hàng trăm ngà voi Phi Châu được dán chặt bằng keo.





Ngà voi từ Phi Châu được giấu trong gỗ quí.



Lô ngà voi nặng hơn một tấn này do công ty Diệu Tiên và một công ty khác đứng tên pháp nhân. Ba công ty khác là Kim Thành, Huỳnh Phát và Tam Phúc cũng bị hải quan phát hiện đứng tên nhập các container chứa gần 2 tấn ngà voi bằng chiêu tương tự.



Trong khi đó, một báo cáo từ Bộ Tài Chính cho biết, tính từ đầu tháng 10, 2016 đến hết tháng 9, 2017, toàn ngành hải quan Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ 62 vụ, khởi tố 15 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã qua biên giới.



Tính riêng từ đầu năm 2017, đến nay toàn ngành đã bắt giữ 42 vụ, trong đó có 4 vụ ngà voi, 6 vụ sừng tê giác, 10 vụ tê tê sống và vẩy tê tê.



Năm 2017, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm tiếp tục diễn ra trên cả ba tuyến đường biển, đường bộ và đường hàng không.



Trên hàng không, nhiều vụ được phát hiện sử dụng thủ đoạn tinh vi, trong số đó là các vụ vận chuyển ngà voi và sừng tê giác.



Các đối tượng chủ yếu mua bán ngà voi, sừng tê giác tại Phi Châu, sau đó chuyển bằng đường hàng không về Việt Nam để buôn bán, chuyển sang các nước lân cận. Phương thức chủ yếu là đựng trong hành lý không có người nhận, gửi trong hàng hoá qua đường chuyển phát nhanh và đựng trong hành lý xách tay của hành khách xuất nhập khẩu, tên hàng khai báo chung chung.



Trên đường bộ, động vật hoang dã từ châu Phi và một số quốc gia khác được vận chuyển qua Lào, Cam Bốt sau đó vận chuyển vào Việt Nam bằng đường bộ. Từ Việt Nam, động vật hoang dã được tiếp tục vận chuyển lậu qua các đường mòn, đường tắt sang Trung Quốc.



Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là chia nhỏ, cất giấu động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã như ngà voi, vẩy tê tê, xương hổ, rắn, rùa, cầy, cáo các loại trong hàng hóa nông sản xuất khẩu, trong hành lý, trong người hoặc trên phương tiện vận tải để vận chuyển qua cửa khẩu, lối mở, đường mòn biên giới.



Đặc biệt, một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý đối với các loại hình kinh doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu như tạm nhập, tái xuất, quá cảnh để buôn bán, vận chuyển mặt hàng lậu này.



Trên đường biển, thủ đoạn phổ biến được dùng là lợi dụng các ưu đãi trong chính sách xuất nhập khẩu, hàng hoá, lợi dụng việc chuyển tải tại cảng trung chuyển nước ngoài để tạo mới chứng từ, che giấu cảng xếp hàng gốc.



Bộ Tài Chính nhận thấy còn nhiều khó khăn từ những quy định của pháp luật. Chẳng hạn số lượng hàng lậu mà hải quan được phép tịch thu thường quá thấp, nên kẻ gian vẫn liều lĩnh tham gia hoạt động buôn lậu.

"Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền và tịch thu hàng hóa vi phạm thì thẩm quyền của đội, hải đội chỉ được tịch thu tang vật vi phạm có giá trị không quá 25 triệu đồng đối với cá nhân và 50 triệu đồng với tổ chức, trong khi thực tế hầu hết các vụ bắt giữ của hải quan có giá trị hàng vi phạm cao hơn, tới cả 100 triệu đồng," theo Bộ Tài Chính.