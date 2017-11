Võ An Đôn: Tôi bị tước thẻ luật sư

Luật sư Võ An Đôn nói, "Thấy người dân nghèo bị quan chức chính quyền ức hiếp, tôi ra tay giúp họ miễn phí thì bị chính quyền tìm mọi cách trù dập nên tôi mới nghèo như hôm nay."PHÚ YÊN - Một chuyện mà người ta có thể tiên đoán từ mấy năm trước. Đó là một luật sư chuyên bênh vực dân oan, những người nghèo bị ức hiếp, không có tiền để thuê luật sư, những kẻ thế cô bị đàn áp dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, sẽ có ngày bị mất quyền hành nghề và còn có thể bị đối xử tệ hơn nữa. Điều đáng quan tâm đó đã xảy ra vào ngày Chủ Nhật vừa qua, 26 tháng 11, 2017.Luật sư Võ An Đôn đã bị tước quyền làm luật sư, trong lúc ông đang chuẩn bị để bào chữa cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm vào cuối tháng 11 này. Không được hành nghề luật, ông Đôn sẽ làm ruộng để mưu sinh.Dưới đây là thông báo ngắn của ông Đôn đăng trên trang Facebook của ông ngày thứ Hai.“Tôi bị tước thẻ luật sư“Hôm qua 26/11/2017, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư họp quyết định kỷ luật tôi với hình thức: xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên.“Quyết định này có hiệu lực ngay, kể từ đây ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan đang làm dở dang.“Đoàn luật sư cho rằng tôi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư, để xóa tên tôi khỏi danh sách Đoàn luật sư là mang tính áp đặt, vô căn cứ.Luật sư Đôn bên những thân chủ nghèo khó, nạn nhân của bạo quyền tại Việt Nam, như trong vụ anh Ngô Thanh Kiều bị công an đánh chết.“Đoàn luật sư không làm tròn nghĩa vụ cao cả của mình là bảo vệ luật sư, mà làm theo sự chỉ đạo từ phía an ninh, kỷ luật tôi gấp gáp ngay trong ngày chủ nhật, không có mặt tôi. Nhằm mục đích không cho tôi tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/11/2017.“Những luật sư quyết định xóa tên tôi khỏi danh sách Đoàn luật sư gồm: luật sư Ngô Thiên Phương (Chủ tịch Hội đồng kỷ luật) và luật sư Ngô Minh Tùng (thành viên Hội đồng kỷ luật) đề nghị hình thức kỷ luật đối với tôi. Luật sư Nguyễn Hương Quê (Chủ nhiệm Đoàn luật sư) và luật sư Nguyễn Tâm Hoàng (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư) bỏ phiếu quyết định xóa tên tôi khỏi Đoàn luật sư.“Mong cộng đồng hãy lên tiếng bảo vệ tôi, để tôi trở lại làm luật sư bào chữa cho dân nghèo, người cô thân yếu thế và tù nhân lương tâm.”Chiều Chủ Nhật, Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên đã biểu quyết loại Luật sư Võ An Đôn ra khỏi Đoàn luật sư tỉnh này. Ban này bao gồm Nguyễn Hương Quê (chủ nhiệm), Nguyễn Tâm Hoàng (phó chủ nhiệm), và Nguyễn Khả Thành (phó chủ nhiệm). Quê và Hoàng đã biểu quyết đồng ý loại Võ An Đôn, còn Thành thì bỏ phiếu chống.Trước đây, luật sư Võ An Đôn đã nhiều lần phơi bày sự thuật về nghề luật sư dưới chế độ cộng sản, chẳng hạn như bài viết về tình trạng tham nhũng “Luật sư muốn làm giàu, hãy chạy án.”Trước khi bị xem xét kỷ luật, ông Đôn đã khẳng định những gì ông viết là hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên quan gì đến hoạt động nghề nghiệp luật sư. Điều đáng chú ý là, cho dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nhưng ban chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Phú Yên đã tùy tiện kết tội những bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài của ông Đôn là “nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc.”Vào năm 2014, luật sư Đôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều (bị công an dùng nhục hình đánh chết). Lúc đó ông Đôn đã bị liên ngành Công An - Viện Kiểm Sát - Tòa Án TP Tuy Hòa đề nghị chứng chỉ hành nghề luật sư của ông với lý do “lợi dụng hoạt động nghề LS, có lời nói xúc phạm đến uy tín, danh dự một số lãnh đạo TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên, đồng thời có những phát ngôn không đúng trên mạng internet.”Trong thời gian gần đây, LS Đôn đã có nhiều bài viết gây tranh luận trên mạng xã hội, nhất là trong giới luật sư, khi ông cho là nghề luật sư là nghề hái ra tiền tại Việt Nam. “Luật sư chỉ làm cảnh cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào tưởng phiên tòa có dân chủ. Sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là Cò chạy án, để lừa dân lấy tiền.”Ông cho biết nhiều luật sư giàu lên nhanh chóng nhờ “chạy án,” cấu kết với các cá nhân, cơ quan tố tụng để trục lợi cho cá nhân. Chạy án là một thực tại có thật, diễn ra hàng ngày tại chốn pháp đình. Nhiều luật sư còn hãnh diện khi quen điều tra viên này, thẩm phán nọ, và khoe thành tích tỷ lệ thành công của các vụ việc làm cò chạy án. Có luật sư còn lợi dụng tên tuổi của những người tham gia tiến hành tố tụng để lừa tiền thân chủ khi hứa hẹn sẽ chạy án, nhưng thực tế không thực hiện.Trả lời đài BBC tại Luân Đôn ngày thứ Hai, luật sư Võ An Đôn cho biết về quyết định tước thẻ luật sư, "Nguyên nhân sâu xa là vì tôi bào chữa cho người nghèo và các tù nhân lương tâm. Cũng có thể hiểu là họ làm vậy để ngăn tôi tham dự phiên phúc thẩm xử blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm 30/11. Bà Quỳnh muốn tôi tham gia bào chữa cho bà cùng một số luật sư khác."Nguyên nhân cũng có thể vì mới đây ông Đôn nói trên mạng xã hội rằng: "Mẹ Nấm tiết lộ cho chúng tôi biết một thông tin quan trọng: luật sư Hà Huy Sơn [người cùng bào chữa cho Mẹ Nấm] vào trại giam thăm Mẹ Nấm, đã chuyển thông điệp từ phía cơ quan an ninh rằng, Nếu tại phiên tòa phúc thẩm, Mẹ Nấm nhận tội và từ chối hai luật sư miền Nam bào chữa, thì sẽ được giảm án rất nhiều. Hai luật sư miền nam ở đây là tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành."Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Đôn nói thêm, "Việc xóa tên tôi khỏi Đoàn Luật Sư tỉnh đồng nghĩa với việc sẽ tiến tới việc Bộ Tư Pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi. Tôi dự định sẽ khiếu nại quyết định này, nhưng do văn bản có hiệu lực thi hành ngay từ hôm 26/11 nên tôi hiện không thể hành nghề. Như vậy, tôi chỉ còn cách tiếp tục làm ruộng, vườn ở nhà để mưu sinh, ai nhờ tư vấn pháp luật thì giúp."Ông cũng cho hay, từ năm 2014, Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên từng vài lần đề nghị tước thẻ hành nghề luật sư của ông sau khi ông nhận bào chữa cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị công an dùng nhục hình đánh chết.