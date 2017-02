Vợ chồng cựu tù nhân lương tâm Nghiên - Tú bị kẻ lạ cầm gậy đánh

Từ trái qua phải, Nga Nguyễn (vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa), Huỳnh Anh Tú, Nghĩa, và Phạm Thanh Nghiên. Ảnh chụp trước khi hai vợ chồng Tú-Nghiên bị côn đồ tấn công tối thứ Ba. (Nguyễn Xuân Nghĩa/ Facebook)

HẢI PHÒNG - Hai vợ chồng cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú - Phạm Thanh Nghiên đã tới thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hải Phòng. Khi ra về, họ đã bị kẻ lạ mặt tấn công. Sự việc xảy ra vào khoảng gần 7 giờ tối thứ Ba, ngày 28 tháng 2, 2017, được loan tin trên mạng Dân Làm Báo.



Bản tin cho biết khi anh Huỳnh Anh Tú mở cửa bước lên xe taxi thì bị một kẻ tầm vóc cao lớn, bịt mặt lao tới, dùng gậy đập thẳng vào đầu. Rất nhanh, anh Tú đã kịp đóng cửa xe lại nên cú đánh bị sượt qua vai gây sưng tấy và đau.



Khi chồng bị tấn công, chị Nghiên đang đi từ vỉa hè để ra xe taxi. Tên côn đồ sau khi dùng gậy đập anh Tú đã bỏ chạy sang bên kia đường, nơi có một tên khác cũng bịt mặt đợi sẵn và chở đi bằng xe gắn máy.



Trước đó, sau khi lo tang lễ cho cha của anh Tú là ông Huỳnh Kim Sơn tại Sài Gòn, anh chị Tú-Nghiên đã về Hải Phòng để làm lễ giỗ ba năm cho bà Nguyễn Thị Lợi (thân mẫu chị Phạm Thanh Nghiên). Tại Hải Phòng, họ có ghé thăm nhà văn, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa, và rồi xảy ra vụ tấn công nêu trên.



Công an, mật vụ Hải Phòng vốn rất nổi tiếng về thành tích đàn áp, khủng bố, đánh đập những người bất đồng chính kiến. Ba năm trước, một số người đã bị đánh đập ngay trong tang lễ của bà Nguyễn Thị Lợi. Các trò ngăn cản người đến viếng, giật vòng hoa, cướp máy quay phim chụp hình, đuổi tài xế không cho chở người đi dự tang lễ... đều được công an Hải Phòng mang ra áp dụng. Thậm chí, nhà cầm quyền còn chỉ thị cho ban quản lý nghĩa trang thông báo cho tang quyến rằng bà Lợi thuộc diện không được chôn cất vì “liên quan đến chính trị.”



Xin nhắc thêm rằng ông Huỳnh Kim Sơn, cha của anh Huỳnh Anh Tú, đã đột ngột qua đời tại Malaysia hôm 8 tháng 2, nhưng Đại Sứ Quán Việt Nam tại nước này cũng gây khó khăn cho gia đình trong việc đưa tro cốt ông về nước.



Nhà cầm quyền cộng sản VN ngày càng gia tăng sự đàn áp, sách nhiễu, khủng bố, đặc biệt là sử dụng bạo lực đối với những người đấu tranh ôn hòa trong nước. Chỉ tính riêng thời gian hơn một tháng trở lại đây, blogger Phạm Thanh Nghiên đã là nạn nhân của ít nhất 3 vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Vào ngày 13 tháng 1, chị bị cấm xuất cảnh và bị giữ trái phép ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) gần 2 giờ đồng hồ. Bốn ngày sau (17/1/2017), chị cùng một số anh chị em khác đã bị giam giữ trái phép tại nghĩa trang Bình An (Bình Dương) hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ vì đến đây thắp hương, thăm viếng mộ các chiến sĩ VNCH nhân kỷ niệm 43 năm Hải chiến Hoàng Sa.



Chị Nghiên nói với Dân Làm Báo, “May mắn là chồng tôi đã tránh được cú đánh ấy, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Sau biến cố 1975, gia đình chồng tôi kiệt quệ. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, gia đình anh ấy ly tán, mỗi người một nơi, nguyên nhân cũng do biến cố 1975 gây ra. Ba tôi một thân một mình bên Malaysia, lúc chết vẫn bị khủng bố. Anh Hai tôi chết, Huỳnh Anh Trí cũng chết vì bị bách hại sau khi ra tù được hơn 6 tháng. Cậu em út đang ở Thái phải ngồi xe lăn sau cơn tai biến cách đây hơn một năm. Anh Tú gần như là người con trai duy nhất còn lại trong nhà. Và chúng tôi biết, những sóng gió của gia đình tôi vẫn đang chờ đợi phía trước.”



Trong video clip thâu trong lúc ngồi trên xe taxi sau vụ tấn công ở Hải Phòng, Phạm Thị Nghiên nói rằng chị cầu mong được “Thiên Chúa và Mẹ Maria che chở” trước những hành động tàn nhẫn của người cộng sản.

28/02/2017