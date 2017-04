Võ Kim Cự sắp bị cách chức vì vụ Formosa

HÀ NỘI - Đảng ủy khối cơ quan trung ương đã bỏ phiếu với tỷ lệ lớn đề nghị cách chức Võ Kim Cự, hiện là Bí Thư Đảng Đoàn - Chủ Tịch Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam, theo nguồn tin của báo Pháp Luật đêm thứ Hai. Đây là mức kỷ luật được đề xuất do những sai phạm của ông này khi còn ở Hà Tĩnh, liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường mà Fomosa gây ra cho các tỉnh ven biển miền Trung, cách đây đúng một năm.Cự là một trong nhiều quan chức bị xác định là có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, theo kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương liên quan đến dự án Formosa ở Hà Tĩnh, được thông báo hồi tháng Hai 2017.Ông Cự từng là phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng ban quản lý Khu Kinh Tế Tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008-2010, tiếp đó là bí thư Ban Cán Sự Đảng và chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông có giai đoạn ngắn làm bí thư tỉnh ủy trước khi ra Hà Nội làm bí thư Đảng đoàn.NGHỆ AN - Công an thành phố Vinh ngày thứ Hai đã quyết định khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chiến, 34 tuổi, Nguyễn Thị Minh Quyên, 29 tuổi, và Nguyễn Minh Quân, em ruột của Quyên, về tội chống người thi hành công vụ. Vì đang mang bầu, Quyên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.Theo điều tra, chiều 24/3, trên đường Nguyễn Huy Oánh, hai công an phường Trường Thi dừng kiểm tra xe máy của Quyên vì xe không có gương chiếu hậu bên trái.Không trình các giấy tờ liên quan, Quyên bị cảnh sát lập biên bản nhưng Quyên không ký, nói chờ người nhà đến giải quyết. Khi chồng là Nguyễn Văn Chiến cùng mẹ chồng Hà Thị Tình, 60 tuổi, và em trai Nguyễn Minh Quân đi tới, Quyên bị cơ quan điều tra cho rằng đã lớn tiếng xúc phạm, đe doạ lực lượng công an.Anh Chiến sau câu văng tục đã giật tờ biên bản từ tay một cảnh sát. Trong khi đó, Quyên đã bóp cổ một cán bộ công an để cản đường cho Quân lấy lại xe máy bị tạm giữ, phóng đi. Anh Chiến và bà Tình xô một cán bộ công an còn lại.Vài giờ sau đó vợ chồng Chiến bị cảnh sát bắt. Quân đã ra trình diện sau hai ngày trốn.HÀ NỘI – Trong mấy ngayyqua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai nữ du khách nước ngoài mặc bikini thản nhiên tắm nắng trên bãi cỏ ở khu vực bờ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Hình ảnh trên lan truyền nhanh chóng và nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.Nhiều người cho rằng hành động vô tư diện bikini tắm nắng của hai cô du khách không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Vụ tắm nắng xảy ra vào trưa thứ Bảy, tại phố đi bộ Hồ Gươm.Chiều thứ Hai, đại diện ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm xác nhận có sự việc hai cô khách ngoại quốc tắm nắng ở bãi cỏ ven hồ ngay cạnh phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng. Khoảng 10 phút sau khi biết sự việc, cán bộ đã đến giải thích cho hai du khách biết. Vì hai cô đồng ý mặc thêm đồ nên họ không bị phạt.ĐẮK NÔNG – Một người không chỉ hại một người mà giết cả hai cha con. Vào ngày thứ Hai vừa qua, tỉnh Đắk Nông đã quyết định truy tố ông Kim Dũng, 39 tuổi, về tội giết người. Theo cáo trạng, Dũng từ Đồng Nai lên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thuê rẫy sản xuất. Sáng 8 tháng 9, 2016, Dũng và ông Cháng A Kỷ, trú bản Đoàn Kết xảy ra cãi nhau do ông Kỷ nghi ngờ Dũng lấy trộm điện thoại của mình.Ông Kỷ dọa sẽ gọi người nhà đến giết Dũng nếu Dũng không chịu trả điện thoại. Dũng bực tức cầm dao dọa giết ông Kỷ thì được mọi người can ngăn. Dũng sau đó đồng ý đi về chòi ông Kỷ để nói rõ sự việc. Trên đường đi, ông Kỷ tiếp tục chửi bới Dũng. Dũng dùng con dao phát rẫy mang theo bên mình tấn công ông Kỷ khiến nạn nhân chết tại chỗ.Sau khi gây án, Dũng kéo xác nạn nhân vào rẫy gần đó để giấu rồi đến nhà một người quen uống rượu. Dũng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Vì ông Kỷ không về chòi, cháu Cháng A S, 3 tuổi, con trai ông Kỷ, không có ai chăm sóc nên đã đi lang thang tìm cha.Người thân thấy cha con ông Kỷ nhiều ngày không về nhà nên đi tìm thì phát giác thi thể cháu S bên suối cách nơi giấu xác ông Kỷ khoảng 1.5km. Kim Dũng bị bắt hơn hai tháng sau.QUẢNG NAM - Công an phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn cho biết họ đang điều tra vụ 17 học sinh lớp 7 tại trường trung học cơ sở Dũng Sĩ Đ.N sử dụng shisha, thuốc lá điện tử tại trường học. Công an cũng khám xét hai ngườig bán Shisha cho học sinh.Hồ sơ điều tra cho biết sáng 6/3, ban giám hiệu trường Dũng Sĩ Đ.N. ở phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc nhận thất một số học sinh có dấu hiệu "phê" Shisha trong lớp học nên đã trình báo sự việc với công an. Hầu hết 17 học sinh "phê" Shisha này là nữ sinh và thuộc thành phần học giỏi, gương mẫu trong trường.Công an tịch thu một ống kim loại có đầu hút bằng nhựa màu trắng dài 15 cm, hai lọ thủy tinh màu nâu dung tích 15 ml, bên trong có chứa chất lỏng. Họ bắt Ngô Thị Hoàng, 17 tuổi, và Nguyễn Thị Yến Thanh, 22 tuổi, là người bán Shisha cho học sinh. Hút Shisha là hình thức hút thuốc lá qua nước. Nguyên liệu làm nên Shisha được tẩm thêm các chất gây mùi thơm hay vị ngọt như hương hoa quả, dầu bạc hà, cà phê, socola.HÀ NỘI - Máy bay của một hãng hàng không ngoại quốc khi hạ cánh cách phi đạo gần 10 km bị chiếu đèn laser thẳng vào buồng lái. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết máy bay Nam Vang bay đến Hà Nội thì bị chiếu đèn laser vào buồng lái trong khi hạ cánh.Chuyến bay bị chiếu đèn laser có số hiệu VJT813, hàng không Vistajet, công ty cho thuê máy bay có trụ sở tại Thụy Sĩ. Phi công cho biết điểm phát đèn laser cách sân bay Nội Bài khoảng gần 5 km. Sáng thứ Hai 3/4, giám đốc Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài xác nhận có sự việc trên xảy ra nhưng chưa tìm ra kẻ chiếu đèn laser.