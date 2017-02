Vở nhạc kịch Miss Saigon quay trở lại Broadway

"Miss Saigon" quay trở lại Broadway trong tháng này.



Vở nhạc kịch "Miss Saigon," với màn dàn dựng mới có cả trực thăng biểu tượng trên sân khấu, sẽ trở lại The Broadway Theatre ở thảnh phố New York, sau hai năm lưu diễn ở London. Vở nhạc kịch "Miss Saigon" bắt đầu ra mắt từ năm 1991, được trình diễn liên tục từ đó tới nay, là một câu chuyện tình bi thảm trong chiến tranh Việt Nam.



Ngôi sao Jon Jon Briones trong vở nhạc kịch "Miss Saigon" nhận xét rằng chủ đề của vở nhạc kịch hầu như không cũ kỹ, cũng không lạc hậu, mà vẫn mang tính thời sự cho đến ngày hôm nay.



Nhân vật cô Kim trong vở nhạc kịch "Miss Saigon," với phần âm nhạc do Alain Boublil và Claude-Michel Schonberg biên soạn, do Eva Noblezada là một ngôi sao 19 tuổi đến từ North Carolina thủ vai. Trong khi đó, nam diễn viên người Mỹ gốc Phi Luật Tân Jon Jon Brione hóa thân thành chàng kỹ sư.



"Miss Saigon," câu chuyện tình yêu đầy bi kịch trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam được lấy cảm hứng từ vở opera "Madame Butterfly" của nhà soạn nhạc người Ý Giacomo Puccini. Vở nhạc kịch này xuất hiện trên sân khấu London suốt một thập niên sau khi ra mắt vào năm 1989. Ở sân khấu Broadway New York, "Miss Saigon" có hơn 4,000 lần trình diễn, từ năm 1991 đến đầu năm 2001.



Nhà sản xuất Cameron Mackintosh cho biết "Miss Saigon" ra đời cách đây một phần tư thế kỷ, có liên quan rất nhiều đến cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ông nói: “Câu chuyện trong "Miss Saigon" có bối cảnh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng không chỉ vậy, câu chuyện gợi liên tưởng tới nhiều nước đang bị gắn vào những cuộc xung đột tương tự, chứ không chỉ còn là vấn đề của nước Mỹ. Claude-Michel và Alain Boublil có thể đặt câu chuyện này trong bối cảnh ở nhiều khu vực khác nhau.”