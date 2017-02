Võ sĩ Đạt Nguyễn thắng bất ngờ

Đạt Nguyễn đánh bại Miguel Flores trong đêm thứ Ba, 21 tháng 2, ở Houston, Texas. (Boxingnews24)

Tay đấm kỳ cựu Đạt Nguyễn (20-3, 7 KO) đã khiến người hâm mộ Mexico thất vọng khi anh đánh bại ngôi sao trẻ tài năng đang lên Miguel Flores 24 tuổi (21-1, 9 KO) trong trận so găng của giải Premier Boxing Champions, diễn ra ở Houston, Texas vào tối thứ Ba. Tay đấm đầy kinh nghiệm 34 tuổi hạ gục đối phương Miguel Flores bằng cú móc tay trái tuyệt đẹp kết hợp với cú đánh đầu ở hiệp 6, khiến đối thủ gục xuống sàn võ đài không thể dậy nổi. (KO là knock-out, tức hạ đo ván).



Flores chỉ rục rịch khi trọng tài đếm tới "ba," và dường như không thể đứng lên khi trọng tài Lawrence Cole lại gần để kiểm tra. Sau đó trọng tài cho phép Flores tiếp tục chiến đấu. Trong lúc này, Nguyễn Đạt vẫn thể hiện sự sung sức của anh, sẵn sàng lao tới khi trọng tài ra hiệu và kết thúc cuộc chiến khá dễ dàng trước Flores.



Ngay sau khi tiếng còi hiệu lệnh của trọng tài Cole vang lên, Đạt lập tức tấn công bằng những cú đánh kết hợp. Một lần nữa Đạt thực hiện đồng thời cú móc tay trái lẫn cú đấm vào đầu, Flores trượt chân và ngã xuống. Trọng tài bước tới ra hiệu cho Đạt dừng tay, chờ cho Flores gượng đứng lên, nhưng khuôn mặt Flores lộ vẻ đau đớn. Khi thấy Flores không đủ sức tiếp tục chiến đấu, trọng tài cầm tay Đạt giơ lên cao, tuyên bố Đạt là người chiến thắng, giữa tiếng vỗ tay khen ngợi của người hâm mộ.



Trận so găng giữa Đạt và Miguel Flores được ước tính sẽ kéo dài trong 10 hiệp, tuy nhiên, Nguyễn hạ gục đối phương khi hiệp 6 mới bắt đầu được 1 phút 02 giây. Trước khi trận đấu bắt đầu, giới cá cược tiên đoán Miguel là người chiến thắng. Tuy nhiên, cú móc tay trái tuyệt đẹp của Đạt làm đảo lộn mọi hy vọng của những mọi có mặt trên khán đài.



Theo phóng viên Jim Dower của website boxingnews24.com, ngay từ hiệp một là ông thấy có điều gì đó không ổn cho Flores, vì chỉ cần nhìn bằng mắt thường, ông cũng thấy Đạt to con hơn và mạnh mẽ hơn Flores. Sự khác biệt về kích cỡ của hai võ sĩ nhìn rất đáng kể. Chỉ sau một đêm uống bù nước, trọng lượng của anh tăng lên sau khi được cân lại trước đó. Nghe nói Đạt chỉ uống nước nhưng vóc dáng anh có vẻ vạm vỡ hơn Flores nhiều. phóng viên Jim Dower cho biết những người mà ông trò chuyện cũng có ý nghĩ giống ông. Họ nói Đạt chiến thắng là phải, vì to hơn và nặng hơn Flores. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, vì sau khi cân lại, ban tổ chức xác nhận hai võ sĩ có trọng lượng ngang nhau.

Phóng viên Jim Dower nhận xét phong cách chiến đấu đầy uy lực của Đạt khiến ông nhớ tới cựu vô địch thế giới Kostya Tszyu. Giữa cựu vô địch và Đạt có điểm khá tương tự, là thích tấn công ở cự ly gần với những cú đấm ngắn.



Theo ông Jim Dower, dù ở tuổi 34, Đạt Nguyễn vẫn là một tay đấm cừ khôi. Có lẽ người đại diện cũng như huấn luyện viên của Flores đấm giá thấp đối thủ gốc Việt, không nghĩ rằng Nguyễn có những cú đấm mạnh mẽ như thế. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Nguyễn là người kiểm soát tốc độ trận đấu. Hầu như Flores chỉ cố gắng đỡ đòn. Có những lúc Flores tìm cách phản công, nhưng những cú đấm của Flores không thể xoay chuyển được tình thế. Và rồi ngay sau đó, Flores lại nhận đòn tơi tả từ một đối thủ gốc Việt.



Sau khi được trao giải thưởng, tay đấm kỳ cựu Đạt Nguyễn nói, "Mỗi ngày tôi đều cố gắng tập luyện để hôm nay có được giây phút này."



Đây là chiến thắng duy nhất sau ba trận thua liên tiếp của võ sĩ Đạt Nguyễn trong thời gian qua. Trước đó, anh bị Jayson Velez, Luis Orlando Del Valle và Gregorio Torres đánh bại. Người hâm mộ boxing cũng cho rằng "nhất quá tam," chỉ thua ba trận thôi chứ, trận thứ tư nhất định phải chiến thắng. Và Đạt đã làm đúng như mong muốn của người hâm mộ.