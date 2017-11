Vợ suốt ngày cằn nhằn về tiền nong, chồng quẫn trí mua xăng thiêu sống con rồi tự sát

Vào khoảng 3h30p sáng ngày 28/10/2016, một ngôi nhà nằm trên đường Holland, Hamstead, Birmingham, Anh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu nạn khẩn cấp đã lập tức có mặt để dập lửa và phát hiện một âm mưu ám sát kinh hoàng trong đó nghi phạm chính là người chồng, người cha của gia đình đó.

Nghi phạm Endris Mohammed (47 tuổi) là một người Ethiopia đang xin quyền tị nạn ở Anh, hiện đang hành nghề lái taxi Uber. Endris được cho là đã sát hại hai con là các bé Saros (8 tuổi) và Leanor (6 tuổi) trước khi châm lửa đốt nhà và chạy trốn. Sau khi bỏ chạy khỏi nhà khoảng 40 dặm, nghi phạm đã tự thiêu cùng chiếc Vauxhall Insignia, khiến toàn thân bị bỏng tới biến dạng.

Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh Endris Mohammed khi hắn đi mua xăng để thực hiện vụ thảm sát. Cô Penil (37 tuổi), vợ của nghi phạm đồng thời cũng là người may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn, cho biết cô tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo cháy. Hoảng hốt dập xong ngọn lửa trước cửa chính xong cô mới lôi hai đứa trẻ đang nằm bất động ở trên giường như đang ngủ say ra bên ngoài. Tuy nhiên, lúc này hai bé đã tử vong do bị ngừng tim.

Daily Mail ngày 17/11 đưa tin vụ án mới đây đã được đưa ra xét xử. Trước tòa, Mohammed khai do hắn “không có tiền”, “cảm thấy bị áp lực về tài chính” trước những lời cằn nhằn từ vợ nên muốn tự tử. Tuy nhiên, nghi phạm lại không muốn các con sống cảnh không cha nên mới đưa ra quyết định giết con. Vài giờ trước khi gây án với hai đứa trẻ, ông bố cùng quẫn vẫn còn chơi game với con trai như mọi ngày. Sợ con bị ngọn lửa thiêu sống nên ông bố này đã tẩm xăng vào một mảnh vải và phủ lên mặt các con để các con ra đi trước khi cảm nhận được sự đau đớn.

Mohammed không thừa nhận hành vi giết người đối với hai đứa trẻ và cố ý giết người đối với vợ khi phỏng hỏa rồi bỏ chạy trong phiên xử tại tòa án Birmingham tuần trước. Thế nhưng, sau nửa giờ trả lời chất vấn của bồi thẩm đoàn vào ngày 17/11, nghi phạm đã thừa nhận tội lỗi. Trước phán quyết của tòa án, khuôn mặt biến dạng của hắn vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Hung thủ đang chờ đón bản án chung thân tại phiên tòa cuối cùng diễn ra vào ngày 20/11.

Ghi nhận tại các phiên tòa cho hay Endris từ Ethiopia tới Anh xin tị nạn vào năm 2006. Hắn làm nghề lái taxi nhưng luôn gặp khó khăn về tài chính vì phải trả 250 Bảng tiền thuê xe mỗi tuần. Hôm trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã tới trạm xăng Esso để mua một chiếc can cùng với 3 lít xăng để sát hại hai con rồi đốt nhà trong khi vợ đang ngủ trên lầu. Trước đó, Mohammed đã tháo bếp và đâm thủng đường ống phía sau để gas thoát ra ngoài gây nổ.

Sau khi gây án, hắn lái xe chạy xa khỏi nhà rồi tự sát trên chiếc taxi nhưng người qua đường đã kịp thời phát hiện, gọi cấp cứu đưa hắn tới bệnh viện với những vết bỏng nghiêm trọng trên mặt và hai tay.

Tuy nhiên, theo công tố viên Jonas Hankin QC, nguyên nhân thật sự dẫn đến hành vi giết người của bị cáo có lẽ chỉ có bản thân hắn biết. Đưa ra lời khai trước tòa, chị vợ Penil Teklehaimanot cho hay Mohammed là một “ông bố hoàn hảo”.

“Anh ấy là một người đàn ông dịu dàng và ít nói. Đối với anh ấy mọi thứ đều nhẹ nhàng. Anh ấy cũng là ông bố tốt thường xuyên dành thời gian chơi với các con”, chị Penil cho biết.

Theo Thời đại