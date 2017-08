Vợ trưởng ấp ‘biến mất’ cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng

Chiều 16/8, ông Phùng Quang Ngân (38 tuổi, Trưởng ấp 2, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) cho biết ông đã đề nghị Công an huyện Tân Trụ hỗ trợ truy tìm vợ là bà Lê Thị Ngọc Nữ (Dung, 36 tuổi) cùng chị dâu Nguyễn Thị In (49 tuổi, cùng ngụ ấp 2) đột ngột “biến mất”.

Chiều 13/8, ông Ngân không thấy vợ cùng chiếc xe AirBlade và số tiền hơn 10 triệu đồng nên đã gọi điện song không thể liên lạc. Lúc này, chị dâu của ông Ngân ở gần đó cũng rời khỏi nhà không rõ lý do.

Nhiều người nói rằng bà In nợ tiền đầu dây hụi, chưa giao tiền cho hụi viên khoảng 700 triệu đồng, còn bà Nữ có tham gia chơi hụi và nợ trên 300 triệu đồng. Đến hạn hốt hụi và trả nợ, một số chủ hụi đến đã nhà đòi tiền.

Do không biết việc nợ nần của vợ nên ông Ngân cho biết sẽ “chờ vợ về hỏi xem nợ tiền của ai. Sau đó tính toán bán đất để chi trả”.

Theo Zing.vn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất