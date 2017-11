Vợ Việt bỏ trốn với con gái, chồng Malaysia khóc lo

Ông Loh Mun Kit (thứ nhì từ bên trái) đang khóc trong buổi họp báo ngày thứ Ba, 28 tháng 11, 2017 tại Perak. (John Bunyan. Malay Mail Online)PERAK – Ông Loh Mun Kit, 39 tuổi, đã khóc trong buổi họp báo cùng cảnh sát vào ngày thứ Ba, 28 tháng 11. Ông kêu gọi ai biết vợ của ông là bà Nguyễn Thị Xuyến, 36 tuổi, ở đâu thì hãy báo cảnh sát, vì ông lo ngại cho sự an toàn của đứa con gái 3 tuổi tên là Loh Xin Yue. Ông nói con gái bị bệnh co giật và cần uống thuốc mỗi ngày, mà hộp thuốc bị bỏ lại ở nhà.Loh cho biết ông đã sửng sốt khi về nhà sau một ngày làm việc vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 11, và khám phá vợ con đã biến mất.“Khi xem xét trong nhà, tôi mới biết mọi thứ của bà ấy và quần áo của con gái tôi đều đã biến mất,” ông Loh nói với các ký giả trong cuộc họp báo tại Phòng Phục Vụ Công Chúng và Khiếu Nại của tỉnh Perak ở bên tây Mã Lai Á (Perak MCA Public Service and Complaint Bureau).Ông Loh là thợ sửa giày. Ông cho biết khi hai vợ chồng cãi nhau, bà Xuyến có nói là bà sẽ tìm cách trở về Việt Nam bằng mọi cách, hợp pháp hay bất hợp pháp.Ông cho biết vợ chồng đã cãi nhau vì trong thời gian gần đây bà đã nhận nhiều cú điện thoại từ những người lạ.Ông Loh nói, “Tôi lo là con gái sẽ gặp rắc rối vì thẻ căn cước cùng sổ thông hàng đều còn nằm trong tay tôi. Tôi sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra cho con.”Loh và Xuyến lấy nhau được bốn năm. Ông muốn báo cảnh sát vì không muốn bị trách nhiệm trong trường hợp bà Xuyến trốn về Việt Nam.Loh cho biết thêm rằng bà Xuyến đã lấy một số tài sản trị giá RM1,000 (gần $245) và tiền mặt RM300 ($73).Ông Loh mong vợ trở lại để giải quyết mọi việc một cách ôn hòa. Ông cũng rất lo cho tính mạng của con gái.Sở Di Trú cho biết không có hồ sơ cho thấy bà Nguyễn Thị Xuyến đã rời Mã Lai Á. Nhà chức trách kêu gọi những ai biết mẹ con bà Xuyến ở đâu thì gọi số 018-5705799. Đây là số của ông Loh. Họ cũng có thể gọi cảnh sát địa phương. (Hoặc công an nếu bà Xuyến đã về tới Việt Nam).