Voi con da hồng tắm sông cùng đàn

Voi bạch tạng ít được ghi hình do chúng luôn phủ bùn đất để bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi ánh nắng.

Voi con bạch tạng tắm sông cùng cả đàn. Video: Newsflare.

Voi con châu Phi bạch tạng hiếm thấy tuần trước được bắt gặp đi tắm sông cùng đàn ở Khu bảo tồn Greater Kruger, Nam Phi, theo Newsflare.

Chỉ ba hoặc 4 trường hợp voi bạch tạng trong tự nhiên được chụp ảnh trước đây. Voi bạch tạng khó được phát hiện do chúng luôn phủ bùn đất để bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi ánh nắng gay gắt ở châu Phi. Chỉ khi con vật tắm sông, màu da hồng mới lộ ra.

Trong video, con voi cái màu hồng nô đùa cùng cả đàn để giải nhiệt trước khi sang bờ đối diện sau một chút chật vật do leo bờ trơn dốc. Con vật được voi trưởng thành quan tâm, không bị phân biệt đối xử do màu da khác biệt. Với voi, con non là khoản đầu tư lớn sau 22 tháng mang thai.

Bạch tạng là hiện tượng cực hiếm ở voi châu Phi và phổ biến hơn ở voi châu Á. Khả năng sống sót của voi con bạch tạng không quá cao vì việc thiếu sắc tố dễ khiến chúng gặp các vấn đề về da dưới ánh nắng mặt trời trung bình ở ngưỡng 40 độ C vào mùa hè. Cũng như con người và loài khác, mắt của cá thể voi bạch tạng rất nhạy cảm với ánh sáng và dễ bị mù.

Vũ Phong