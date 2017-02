Vòng 16 Champions League: Arsenal - Bayern và Real Madrid – Napoli

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư là bước qua ngày hai của vòng 16 UEFA Champions League với hai cặp Arsenal - Bayern Munich và Real Madrid - Napoli.



Arsenal từ bên Anh qua đấu "lượt đi" bên sân Allianz Arena của Bayern Munich tại Munich, Đức. Napoli từ bên Ý xuống đấu "lượt đi" với Real Madrid tại sân Bernabeu ở thủ đô Madrid của đội này.

Từ ngày thành lập giải vào năm 1955, tức 62 năm qua, Arsenal chưa một lần đoạt giải; chỉ về nhì vào năm 2006. Bayern Munich từng đọat giải 5 lần và về nhì 5 lần. Real Madrid đoạt giải 11 lần, về nhì ba lần; lần cuối đoạt giải là mùa bóng 2015-16, tức hiện vẫn là đương kim vô địch. Napoli bên Ý chỉ có thành tích duy nhất với một giải Âu châu là giải UEFA Cup trong mùa bóng 1988-89; giải này về sau được cải danh như hiện nay là UEFA Europa Cup.





Cầu thủ Bayern Munich nắm tay nhau đi diễu hành quanh khán đài sau khi thắng Arsenla 5-1 ở lượt 1, vòng 16 Champions League ngày 15 tháng 2.



Arsenal hiện đứng hạng 4 trong Premier League bên Anh. Bayern Munich đứng đầu bảng Bundesliga bên Đức. Real Madrid đứng đầu bảng La Liga bên Tây Ban Nha và Napoli đứng hạng 3 trong Serie A bên Ý.

Xem "sơ yếu lý lịch" của nhau như vậy để biết tương lai, hậu vận của nhau với cái giải Champions League trong mùa bóng 2016-17 này!



Thứ Ba, ngày đầu của vòng 16 với hai cặp Dortmund (lượt đi) với Benfica bên Lisbon và Barcelona (lượt đi) với Paris Saint Germain bên Paris thì với kết quả Benfica thắng Dortmund 1-0, "lượt về" trong những ngày tới của Dortmund khi Benfica kéo quân sang Đức sẽ không đến nỗi tối tăm như "lượt về" của Barcelona mai kia đón Paris Saint Germain qua đấu với mình ở sân Camp Nou bên Barcelona; là bởi hôm thứ Ba, đội Barcelona thua đến 4 bàn trắng! Bá tánh bên Âu châu đều coi như Barcelona kỳ này thuộc diện "xong sớm nghỉ sớm" với giải Champions League.



Trong ngày thứ Tư thì số phận của Arsenal lại còn ngặt nghèo hơn Barcelona gấp bội, một phần vì Arsenal với Bayern Munich không có tương quan thế lực ngang ngửa như cặp Paris Saint Germian - Barclona, mà quan trọng hơn là ở chỗ trong trận "lượt đi" hôm nay, Arsenal thua Bayern đến 1-5, tức kể như cầm chắc sẽ bị loại ở vòng 16 này, chả cần đấu tiếp "lượt về" bên London để biết xem tỷ số gộp giữa đôi bên nó sẽ ra làm sao!

Hiệp 1 giữa đôi bên tưởng chừng như đã đầy hy vọng cho Arsenal sau khi đôi bên hòa nhau 1-1, nhưng rồi thế nào mà qua hiệp 2, Arsenal để thua liên tiếp 4 bàn, tức là một kết quả khá bất thường so với tương quan lực lượng trong hiệp 1.





Toni Kroos (bên phải) của Real Madrid đang tranh banh với Brazil Allan của Napoli. Kroos sút được một trái vào lưới trong trận thắng của Real Madrid. (Javier Soriano/ Getty Images)



Đầu đuôi có thể vì Arsenal không có banh trong chân để mà đá! Suốt trận đấu, Arsenal chỉ có banh trong chân chừng 31% thời gian cho nên sút tổng cộng có 4 lần tuy cả 4 đều đúng hướng trong khi Bayern sút đến 22 lượt, 16 lần đúng hướng, trong đó có 5 lần lọt lưới!



Cặp Real Madrid - Napoli thì ly kỳ cũng chẳng kém. Trước hôm leo máy bay theo đoàn qua Tây Ban Nha, trung vệ kiêm đội trưởng đội Napoli là cậu Marek Hamsik người xứ Slovakia đã tuyên bố: "Chúng tôi qua đấy với sự khiêm cung cần thiết, nhưng chúng tôi có đầy đủ tự tin"!



Vì có tự tin cho nên phút thứ 8, ở một cái sân Bernabeu đông nghẹt khán giả của đội Real Madrid tại thủ đô Tây Ban Nha, đang lúc Real Madrid mải miết tấn công thì Napoli phản công chớp nhoáng. Cậu thủ môn Keylor Navas người Costa Rica của Real Madrid có lẽ cần đứng xa ra khỏi khung thành để quan sát trận địa, tính coi xem ai trong đám đồng đội mình sẽ sút lọt lưới ở đầu đàng kia, cho nên đến khi banh bay ngược về hướng mình, rồi cậu tiền đạo Lorenzo Insigne của Napoli sút quả banh xa chừng 35 mét thì Navas trở chân không kịp; chưa về đến khung thành thì banh đã lọt lưới! Một bàn thua khá nhảm nhí, cho dù ta vẫn không quên đánh giá tài nghề của cậu Ensigne! Và thế là anh đương kim vô địch bị anh "vô danh tiểu tốt" của giải Champions League gác trước một bàn trắng!





Tiền đạo Lorenzo Insigne của Napoli ngay sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong trậng vòng 16 giải Champions League lượt 1 tại sân của đội Real Madrid ngày 15 tháng 2.



May phước sao mà qua phút thứ 18, James Rodriguez của Real đang lảng vảng phía cánh phải hướng cấm địa Napoli thì nhận được quả banh chuyền từ khoảng giữa sân. James đón được banh, chuyền cho Carvajal, Carvajal lựa thế sút vào hướng trước khung thành, Ronaldo nhào lên đánh đầu hụt nhưng Benzema đứng mé bên trái Ronaldo đã nhảy lên cùng lúc, đón được quả banh nơi đầu mà nhắm khung thành hất vào, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Biển người quanh khán đài reo hò ầm ĩ; cờ quạt vung qua vung lại như bướm vỗ cánh!

Và kể từ phút ấy thì Real Madrid thống lĩnh trận địa. Cụ thể như tính đến phút thứ 35 thì Real đã có banh trong chân chừng 60% thời gian. Đặc biệt kỳ này trong đội ngũ Napoli có một "cố nhân" của Real Madrid là Callejon, cựu cầu thủ của Real thời Jose Mourinho.





Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal buồn rầu rời sân đấu sau trận lượt 1, vòng 16 Champions League, Arsenal thua Bayern Munich 1-5.



Người ta còn để ý thấy "ngôi sao già" của Argentina là Diego Maradona ngồi nơi khán đài không thuộc hạng danh dự như cựu hoàng Tây Ban Nha Juan Carlos đệ Nhất (nhường ngôi cho con trai năm 2016 ). Cầu thủ lão thành này, năm nay 56 tuổi, chỉ cao có 1.65 mét, tức là thấp so với cầu thủ quốc tế, và về già béo phì ra khiến nên toàn thân thấp xuống cho nên đương sự cứ phải nghển đầu lên để nhìn cho được quang cảnh trên sân vì hàng ghế trước có anh cao hơn, đầu tóc rậm hơn!



Hiệp 1 kết thúc đúng 45 phút. Qua hiệp 2, mới được 3 phút thì cậu trung vệ đẹp trai người Đức Toni Kroos của Real đón được quả banh tứ cánh phải trước cấm địa Napoli chuyền qua. Thay vì chuyền cho người khác thi hành phận sự sút thì Kroos co chân sút luôn cho tiện việc. Quả banh lọt lưới và Real gác Napoli 2-1. Huấn luyện viên Zidane đứng ngoài bìa sân vỗ tay tán thưởng, mồm nói chữ rất dễ đoán ra được bằng tiếng Tây Ban Nha là "Vamos", tức đồng nghĩa với "allez-y" theo tiếng Pháp của đương sự, mà ta hiểu ra là "Cứ thế mà làm tới "!





Karim Benzema của Real Madrid gỡ hòa 1-1 cho đội mình vào phút 18 bằng cú đánh đầu trong trận vòng 16 lượt 1 của Champions League tại thủ đô Madrid ngày 15 tháng 2.



Tỷ số 2-1 như vậy là êm thắm vì vô hiệu hóa được bàn thắng nơi sân người của Napoli. Bây giờ muốn thắng thì phải từ bàn thứ 3 trở đi nếu như Napoli vẫn chỉ ghi được một bàn. Vậy thì bàn thứ 3 đó xuất hiện vào phút thứ 53! Real Madrid đang áp đảo khung thành Napoli. Từ trước khung thành quả banh được một cầu thủ Napoli đá bật trở ra trước ranh cấm địa chừng không quá 2 mét. Trung vệ Casemiro đang đứng xớ rớ ngay đấy bèn thừa cơ sút ngay quả banh về hướng khung thành trong khi thủ môn Cabral người Brazil của Napoli không lường được sẽ có người sút từ hướng đó. Bấy giờ thì mới đúng là Real Madrid thắng với tỷ số 3-1.

Có đến ba bốn lượt Real Madrid có thể ghi thêm bàn thắng nhưng những cú sút của Ronaldo, Marcelo, Benzema, James Rodriguez ngay trong vòng cấm địa, ở những vị trí rõ rệt có thể làm bàn thì lại hỏng việc. Và phe Napoli cũng để lỡ cơ hội y hệt như vậy ít ra hai lần trước khung thành,khi chỉ có mỗi một mình thủ môn của Real Madrid.

Cựu hoàng Juan Carlos! , nhường ngôi cho con năm 2016, có mặt nơi khán đài danh dự của sân Bernabeu trong trận vòng 16 lượt 1 của Champions League giữa Real Madrid với Napoli ngày 15 tháng 2.

Ngày 7/3 Arsenal sẽ rước Bayern Munich qua đấu ở "lượt về" của mình bên London. Napoli sẽ đón đội Real Madrid qua đấu "lượt về" của Napoli tại sân nơi thành phố Naples (thành phố sản sinh ra bài hát "Torna a Surriento" của De Curtis , tức "Come back to Sorriento" trong tiếng Anh khi xưa). Đấu thì đấu nhưng Arsenal kể như hết hy vọng. Napoli cũng sẽ chỉ còn rất ít hy vọng, tuy còn đỡ hơn Barcelona sẽ đấu "lượt về" của mình ở sân Camp Nou sau khi "thua nhẵn" Paris Saint Germain với tỷ số 4 bàn trắng!

Vòng 16 này còn hứa hẹn nhiều trận ly kỳ khác trong những ngày tới!







Thiago Alcantara với Xabi Alonzo chạy theo sau, ngay sau khi Alcantara ghi bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich trong trận lượt 1, vòng 16 Champions League ở sân Allianz Arena bên Đức )