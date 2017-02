Vòng 16 Champions League mở màn: Barcelona thua xiểng liểng

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba ở bên Mỹ này ai mua hoa, mua Chocolat tặng ai trong ngày Valentine thì cứ việc mua, còn bên Âu châu thì giới ghiền bóng đá chỉ biết theo dõi hai trận khai trương vòng 16 giải UEFA Champions League. Đây là giải lớn nhất của châu Âu cho mỗi mùa bóng và kỳ này là cho mùa 2016-17 với những vòng loại lai rai từ năm ngoái.

Từ 78 đội thuộc 53 hiệp hội bóng đá Âu châu, loại nhau chán chê, rốt cuộc nay chỉ còn 16 đội để từ đấy thanh toán nhau mà vào tứ kết. Vòng 16 này được đấu làm hai lượt, lượt 1 được kể như "lượt đi" đối với đội nào kéo quân đi đấu ở sân của đội nước khác.



Vậy thì trong ngày thứ Ba, hai anh đấu "lượt đi" là Barcelona qua sân Parc Des Princes bên Paris để đấu với Paris Saint Germain và đội Borussia Dortmund bên Đức đi Lisbon, Bồ Đào Nha, để đấu tại sân Estadio Da Luz với đội Benfica.





Messi, số 10 quay lưng, bất lực nhìn cảnh Cavani của Paris Saint Germain ghi bàn thắng thứ 4 trong trận vòng 16 Champions League ngày 14 tháng 2 tại Paris.





Cùng vào vòng 16 với nhau cả đấy, thế nhưng giới "sành điệu" trong ngày thứ Ba này chỉ ngó chừng trận của hai anh "thứ dữ" Âu châu là Barcelona và Paris Saint Germain. Hai anh này mùa nào chí ít cũng lọt được vào tứ kết, tuy hai mùa bóng gần đây nhất thì cặp cuối cùng vào chung kết vẫn là Real Madrid với Atletico Madrid; mà hai năm liền thì Real Madrid đều đoạt giải. Năm nay Atletico đang lận đận trong nhóm La Liga bên Tây Ban Nha, và Barcelona xem ra cũng không khá hơn trong cuộc chạy đua với Real Madrid.



Bởi vậy mà nếu như cả Barcelona lẫn Atletico đều chú mục vào giải nội bộ trong nước là Copa Del Rey (mà Real Madrid đã bị loại) và cao hơn nữa là giải Champions League thì cũng chẳng lấy gì làm lạ! Tưởng cũng cần mở ngoặc để nhắc lại là đội đoạt giải sẽ vừa ôm cái cúp về nước vừa có thêm tấm chi phiếu tương đương $16 triệu đô! Atletico đến ngày 21 mới đi Đức để đấu "lượt đi" với Leverkusen, còn Real Madrid thì ngày 15 tới đây sẽ ngồi nhà chờ Napoli từ bên Ý qua đấu tại sân Bernabeu của mình.





Konstantinos Mitroglou áo đỏ, bên phải, của đội Benfica ngay sau khi ghi bàn thắng trong trận vòng loại lượt 1 Champions League với Dortmund tại sân Estadio Da Luz ở Lisbon, Bồ Đào Nha.



Trong ngày thứ Ba, trận "lượt đi" của Barcelona lẫn Dortmund đều hết sức quan trọng vì nếu thắng được bàn nào thì bàn ấy được tính như "away goal," bàn thắng tại sân người, được tính gấp đôi nếu như đội ở sân nhà của họ gác mình 1 bàn! Ngược lại thì hai anh "gà nhà" đấu tại sân nhà là Paris Saint Germain và Benfica thì vừa đấu vừa lo làm sao không để cho hòa hay bết hơn nữa là để cho địch nó gác mình bàn nào vì lý do như vừa nêu!



Trong hai trận ngày thứ Ba này, ta cần chú mục vào trận nào? Thôi thì cứ chiêm nghiệm quá khứ để đoán vị lai mà nhìn vào thành quả của cả bốn đội Barcelona, Saint Germain, Borussia Dortmund và Benfica cho dễ cân nhắc! Từ ngày giải này được thành lập năm 1995, qua năm 1992 được cải danh như hiện nay, thì Barcelona đoạt giải 5 lần, Benfica 2 lần, Dortmund 1 lần và Paris Saint Germain chưa lần nào!







Đội Paris Saint Germain chạy vòng sân đấu để vui cùng các fans trên khán đài sau khi hạ Barcelona 4 bàn trắng ở sân Parc Des Princes ngày 14 tháng 2.





Những năm gần đây, Benfica, Dortmund và Paris Saint Germain đều ... mất dạng không ở vòng 16 thì cũng vòng tứ kết là đã giỏ lắm! Bởi vậy mà kết quả của cặp Borussia Dortmund với Benfica ở sân Estadio Da Luz bên Lisbon cần được thông báo báo ngay, chả cần thêm muối thêm mắm gì ngoài sự thể là Dortmund có banh trong chân trên dưới 70% thời gian suốt trận đấu nhưng rốt cuộc vẫn thua Benfica 1 bàn trắng.





Cú đánh đầu của Umiti đội Barcelona vào cuối trận đấu chẳng may sẽ chạm cột khung thành rồi văng ra trong trận vòng 16 lượt 1 Champions League với Paris Saint Germian ngày 14 tháng 2.



Gay go cho Dortmund là ngày 8/3 khi Benfica đem quân đi đấu "lượt đi" bên Đức mà Dortmund để cho hòa bất cứ với tỷ số nào hoặc thậm chí thắng 2-1 thì với bàn thắng ở sân người của Benfica, công thêm bàn thắng hôm nay thành tỷ số gộp là 2-2 thì Benfica vẫn thắng và Dortmund sẽ bị loại!



Có như vậy ta mới thấy số phận của Barcelona trong trận hôm nay với Paris Saint Germain là "lênh đênh" cỡ nào!



Sân Parc Des Princes vào một ngày cuối Đông thì trời vẫn lạnh cỡ 7 đến 8 độ C tức cỡ 44 độ F. Huấn luyện viên Enrique của Barcelona ăn mặc xuề xòa, khăn quàng kín cổ. Huấn luyện viên Unai Emery của Paris Saint Germain, người sinh ra ở xứ Basque tuốt miệt Đông -Bắc Tây Ban Nha, trước đây làm huấn luyện viên cho đội Sevilla tuốt dưới miệt Tây-Nam, thì vẫn như ngày còn ở trên đất Seville, ăn mặc ngon lành như "dân Parisien" thứ thiệt!



Tuy sau trận hôm nay thì có khi Emery phải đi khám lại tim vì có 4 lần ông ta mừng rú, mừng như điên như dại khi đội mình ghi 2 bàn thắng vào hiệp 1 và 2 bàn thắng vào hiệp 2! (Của đáng tôi thì phản ứng sôi nổi của Emery, dễ bị kích xúc bên lề sân đấu là xưa nay vẫn vậy)!







Thủ môn Kevin Trapp của Paris Saint Germain kịp thời bắt banh trước cú đánh đầu của Samuel Umiti đội Barcelona trong trận vòng 16 lượt 1, Champions League ở Paris ngày 14 tháng 2.





Có gì đâu? Phút thứ 17 qua 18, cậu người Argentina Angel Di Maria của PSG sút một cú đá tự do ngay làn ranh cấm địa, 21 mét trước khung thành, lọt lưới ngon lành!



Phút thứ 54, cậu người Đức Draxler của PSG lại sút lọt lưới thêm bàn thứ nhì cho đội. Phút thứ 54, mới ba chớp ba nháng vào hiệp 2, lại Angel Di Maria ghi bàn thắng. Và đến phút thứ 71 thì từ quả banh do Meunier chuyền vào cấm địa Barcelona, đến phiên cậu Cavani người Uruguay, đồng hương với tiền đạo Luis Suarez của Barcelona, sút lọt lưới thêm bàn thắng thứ 4 cho PSG!

Xem trận đấu thì những ai quen thuộc với lối đá của Barcelona và Paris Saint Germain đều dễ nhận thấy là ông người Tây Ban Nha Unai Emery của đội PSG kia tất nhiên là bấy nay đều thuộc nằm lòng cách đấu đá của Barcelona ..."như cháo"! Ông ta xài luôn một lúc cả thang thuốc của phe Barcelona lẫn thang thuốc của phe Real Madrid!



Barcelona chủ giữ banh, chuyền liên tục cho đến khi ùa vào tấn công từ mé trái hay phải cấm địa đối phương. Real Madrid thì xưa nay đấu với Barcelona vẫn thây kệ bọn kia giữ banh được bao nhiêu thì giữ, còn mình chỉ chờ dịp để phản công thần tốc. Từ khi Zidane về làm huấn luyện viên cho Real thì ông người Pháp gốc Algérie này đã chủ trương cho Real Madrid phải giữ cho được banh, rồi phản công phản phé gì đấy thì tính sau.

Ông Unai Emery thừa biết tài giữ banh của Barcelona. Đã có những huấn luyện viên bên Tây Ban Nha cho rằng cách chống đỡ hữu hiệu nhất đối với Barcelona là làm sao đừng để cho nó có banh liên tục. Nói thì dễ, nhưng muốn vậy, đến khi mình có banh thì ít nhất cũng phải chuyền qua chuyền lại chừng ba lượt trước khi bị Barcleona nó chiếm lại banh chứ?





Angel Di Maria áo xanh đậm, người một mình ghi 2 bàn thắng cho Paris Saint Germain trong một pha tranh banh với tiền đạo Neymar của Barcelona trong trận ngày 14 tháng 2 tại Paris.



Ông Unai Emery nhà ta tập luyện cho đội mình làm sao giữ cho được banh, chuyền cho thật hiệu quả, và phản công chớp nhoáng được như Real Madrid chừng nào tốt chừng đó. Nay đội Paris Saint Germain thực hiện được đúng hai tôn chỉ như vậy! Cụ thể như tính đến phút thứ 30 của hiệp 1, PSG có banh trong chân 49% thời gian; và đến phút thứ 74 chẳng hạn thì nó đã giữ được banh chừng 44%. Điều đáng chú ý hơn cả là phe PSG đấu uyển chuyển, linh động, chính xác, nguy hiểm đến cái mức có thể nói như bọn họ coi cặp ba Neymar, Suarez và Messi ... “chẳng có kí-lô gì hết!”



Hai cơ hội duy nhất mà Barcelona có thể gỡ được là vào phút thứ 78 khi Neymar có banh trong cấm địa nhưng sút lệch ra khỏi khung thành về hướng phải. Mà một lần khác, cũng trong gang tấc từ một cú phạt góc, cầu thủ Barcelona nhảy lên đánh đầu nhưng cầu thủ PSG nhảy song song cùng lúc, banh trúng đầu cả hai, va vào cột trái khung thành rồi văng ra! Trong khi đó thì từ đầu đến cuối, ngoài 4 bàn thắng, phe PSG đã có cả năm bảy phen chỉ còn một tí ti nữa là họ đã ghi thêm bàn thắng.



Sau trận đấu, huấnluyện viên Enrique của Barcelona nói với báo chí, “Chúng tôi thua thì chẳng có gì khó hiểu. Bọn họ đá xuất sắc hơn bọn tôi nhiều"!



Ông Emery của Paris Saint Germain tuy vậy vẫn chưa hết "ngán" phe Brcelona. Ông ta nói, “Chúng tôi thắng nhưng vẫn không thể khinh địch. Trận lượt đi tới đây chúng tôi lại càng phải cố gắng thêm nữa"!



Thống kê bấy nay cho biết chưa có đội nào ở vòng loại 16 lượt 1, sau khi thua từ 4 bàn trắng trở lên, lại có thể đảo ngược thế cờ ở lượt 2. Cả hai ông huấn luyện viên hẳn đều có số liệu đó trong đầu.



Trận lượt đi của Barcelona qua Paris ở vòng 16 này quan trọng cỡ nào? Chả nhẽ ngày 8/3 khi PSG kéo quân qua sân Camp Nou bên xứ Barcelona mà lại có thể bết đến độ thua luôn một mạch 4 bàn trắng? Xem chừng Barcelona lần đầu tiên từ nhiều năm nay ... có nhiều hy vọng bị loại khỏi giải Champions League!