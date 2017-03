Vòng 16 lượt 2 Champions League : Arsenal và Napoli cùng bị loại

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba là mở màn vòng 16 lượt 2 Champions League với hai trận giữa Arsenal - Bayern Munich bên sân Emirates của Arsenal ở London, và trận Real Madrid - Napoli ở sân Stadio San Paolo của đội Ý này tại Napoli.

Sự khác biệt rõ nét nhất trước trận hôm thứ Ba là bên Anh người ta hầu như không muốn bàn gì thêm về trận Arsenal-Bayern Munich vì lượt 1 Arsenal đã thua đến 1-5 khi kéo quân qua đấu ở sân Allianz Arena tại Munich bên Đức. Không một ai thực sự có ý nghĩ là Arsenal có thể cứu vãn được tình thế với tỷ số thua đậm như vậy, nhất là đối với một đội đương kim vô địch của Bundesliga bên Đức và hiện cũng đứng đầu bảng bên đó.





Arturo Vidal người Chile của Bayern Munich ghi bàn thắng thứ 5 cho đội và cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận vòng 16 lượt 2, giải Champions League tại London với đội Arsenal ngày 7 tháng 3.



Ngược lại thì báo chí Tây Ban Nha với Ý là ồn ào ngang nhau về mặt đưa tin, cổ động, tuyên truyền, nếu không muốn nói là thêm vào đấy những màn kích động như thể hai đội chuẩn bị đấu chung kết chứ không phải vòng 16 để vào tứ kết. Cũng có điều lạ là suốt trận đấu, đôi bên đều có banh trong chân 50% thời gian ngang nhau!





Những fans ủng hộ đội Napoli với rừng biểu ngữ trong trận với Real Madrid ngày 7 tháng 3 tại sân San Paolo ở Napoli, Ý.



Thôi thì cứ nói ngay đến kết quả trận giữa Arsenal với Bayern Munich cho xong tấn thảm kịch của Arsenal trong vụ này. Nếu như ở Munich đội Arsenal thua Bayern 1-5 thì hôm nay bên London Arsenal cũng lại thua Bayern với tỷ số y hệt là 1-5. Tính gộp lại thì sau cả 2 lượt, Arsenal thua Bayern 2-10 và đương nhiên bị loại ra khỏi giải. Nếu có gì hơi khác một chút thì ấy là trong trận này Arsenal ghi bàn thắng đầu tiên với cú sút của Theo Walcott vào phút thứ 20 của hiệp 1. Sau trận đấu, một tờ báo lớn về thể thao ở London là The Guardian đã đưa lên ngay hàng tít lớn: "Thầy trò đội Arsenal đã phải chịu cảnh bẽ bàng trước một đội Bayern đấu không thương tiếc"! Đã vậy, trong trận này Arsneal còn mất đi một người khi hậu vệ Laurent Koscielny bị cái thẻ đỏ!

Là dân ghiền bóng đá mà không muốn nhắc đến tấn thảm kịch bên London cho đội Arsenal nếu như xưa giờ ít nhiều gì đấy là một fan của Arsenal thì tốt hơn hết là nên quay qua ngay với trận bên Ý!





Alvaro Morata, người ghi bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid vào phút cuối trận vòng 16 lượt 2 Champions League với Napoli bên Ý.



Hôm thứ Hai đã có chuyện 700 fans của đội Napoli tụ tập trước khách sạn nơi đội Real Madrid tá túc để hò hét chế nhạo, mắng mỏ đội này cho nó tức khí để hôm sau giận mất khôn mà đấu không còn tỉnh táo. Có điều là huấn luyện viên Zidane của Real Madrid thì lại vui vẻ tuyên bố là phản ứng của đám fans Napoli càng là yếu tố nung nấu tâm can của đội mình!



Nung nấu hay không thì từ hôm trước phe bên kia người ta đã cho căng một biểu ngữ rộng bằng nguyên cả một mặt cao ốc chín mười tầng với hình của cựu cầu thủ Diego Maradona nay 56 tuổi, xưa từng là thần tượng trong đội ngũ Napoli thời 1984-1991. Kể cũng khó mà hiểu xem làm như vậy nhằm mục đích gì thực sự là khích lệ cho đội Napoli!



Ngược lại, việc có tác dụng cụ thể hơn là như sáng ra ở Napoli có tin cùng những đoạn video làm thiên hạ hết sức chú ý là một cô người mẫu đi quanh quẩn bên sân San Paolo, gặp anh đàn ông nào đang chờ vào cổng là cô ta sáp lại, nói, "Anh chỉ việc hô lớn câu ủng hộ Real Madrid là tôi cho anh xem vú"! Lắm anh giữ vững lập trường, không để cho "ma qủy cám dỗ," kiên quyết nói: "Không! Tôi chỉ biết có đội Napoli"! Lắm anh khác, thiệt giả khó biết, đã trợn mắt hô to: "Forza Real Madrid," với cách nói riêng của người Ý, chẳng có thể dịch ra tiếng nước nào ngoài cái nghĩa chung chung tương đương với "Real Madrid là nhất thống"! Anh kia hô xong thì cô người mẫu bèn kéo áo xuống cho xem hai trái bười non của mình, nhưng mặt trong của áo lót lại có hàng chữ "Forza Napoli"! Tức là cô kia muốn thử lòng anh dân xứ Napoli xem đương sự có thuộc loại phản phúc gì đấy hay không! Cho xem báu vật xong thì cô kia kéo áo lên mắng: "Đúng là thứ phản phúc, không biết xấu hổ! Anh còn phản phúc hơn cả thằng Higuain"! ( Higuain là tiền đạo nổi tiếng người Argentina đầu mùa bóng này đã bỏ Napoli mà đi đầu quân bên Juventus)!







Biểu ngữ của đám fans đội Napoli trong trậnt vòng 16 lượt 2 Champions League với Real Madrid ở sận San Paolo bên Napoli, Ý.

Sáu tiếng đồng hồ trước trận đấu, người ta đã mở cổng sân đấu cho thiên hạ vào. Ba tiếng đồng hồ trước trận đấu thì khán giả quanh khán đài đã đông, mà số bên ngoài vẫn tiếp tục xếp hàng rồng rắn để chờ vào cửa! Vé đã bán hết sạch từ ngày hôm trước cho 60,240 chỗ ngồi chính thức, tuy thiên hạ vẫn nghi nghi là bằng cách nào đấy, có vé hay không thì con số khán giả vẫn có thể lên đến không dưới 70,000 người !



Đến giờ khai mạc trận đấu thì cờ quạt, biểu ngữ xung quanh bốn mặt khán đài khỏi cần phải bàn! Họ cho thả một biểu ngữ của đội Napoli rộng không dưới ba bốn trăm mét vuông ở một mặt khán đài.





Tiền đạo áo xanh Dries Mertens bên cánh phải ghi bàn thắng đầu tiên cho Napoli trong trận vòng 16 lượt 2 Champions League ngày 7 tháng 3.



Cầu thủ Real Madrid mặc sắc phục đen với những vệt màu tím đậm. Phe Napoli mặc áo xanh da trời, quần trắng. Trong tài là ông Cakir người Thổ nhĩ Kỳ !



Vào trận một cái là Napoli tung quân ra tấn công. Suốt 10 phút đầu, Real Madrid khá xính vính với đà tấn công của Napoli. Cầu thủ Real Madrid trong 10 phút đó trông chẳng khác gì một đội gồm những cầu thủ từ một số đội nào đấy ghép lại chứ không phải đội của anh đương kim vô địch Champions League mùa bóng 2015-16 vì giữ banh, chuyền banh chẳng có ra làm sao hết! Nhưng vừa đến phút thứ 11 thì Napoli suýt ngộ nạn! Banh từ cánh phải cấm địa Napoli do Bale chuyền qua, Ronaldo và Benzema đã hườm sẵn ngay trước cánh trái khung thành nhưng thủ môn Reina kịp thời đỡ văng quả banh ra xa. Để rồi sau đó banh vẫn cứ quanh quẩn trên phần đất của Real Madrid. Đôi bên đều có cơ hội sút nhưng có tí khác biệt là phe Napoli sút lệch ra khỏi khung thành, còn Real Madrid thì hai lần, Kroos và Bale đều sút thẳng vào tay thủ môn Reina.

Cho đến phút thứ 17 thì Napoli có banh trong chân 57% thời gian trong khi Real chỉ có 43%; bởi thế mà phút thứ 13 chẳng hạn thì Napoli đã hưởng cú phạt góc thứ nhì, nói lên tình hình trái banh lởn vởn trên phần đất của ai là chính!



Và phút thứ 23 thì từ bên cánh trái cấm địa Real Madrid, tiền đạo người Bỉ Mertens của Napoli sút một cú chớp nhoáng vào hướng phải khung thành; thủ môn Navas đón banh sai hướng cho nên quả banh lọt vào lướt sát cột gôn bên phải. Đám dân Napoli quanh khán đài reo hò vang dậy. Tính cả tỷ số từ hôm lượt 1 thì Real Madrid thắng 3, Napoli thắng 2 nhưng kể như hòa vì bàn thắng lượt trước của Napoli là ở sân người, "nặng ký" bằng 2 bàn ! Real Madrid bắt đầu hoảng và lo gỡ nhưng Napoli vẫn "chân cứng đá mềm" giữ vững thế trận.







Laurent Koscielny áo đỏ ở giữa của Arsenal bị thẻ đỏ trong trận vòng 16, lượt 2 Champions League tại London với đội Bayern Munich.

Hết 45 phút, ông trọng tài Cakir cho thêm 2 phút nhưng tỷ số vẫn là 1-0 về phía Napoli.

Qua hiệp 2 một cái là Real Madrid bắt đầu mở màn tấn công. Nhưng Napoli vẫn cầm cự hết sức hiệu quả. Đến phút thứ 47 mà Napoli đã hưởng cú phạt góc thứ 5 kể từ hiệp 1 trong khi Real Madrid mới có 1 thì đủ biết phe nào có phần nguy hiểm hơn. Thế nhưng đến phút thứ 50 khi Real hưởng cú phạt góc thứ nhì kể từ đầu trận đấu thì hậu vệ kiêm đội trưởng Ramos lại đánh đầu lọt lưới bàn thắng cho Real. Tỷ số bấy giờ là 1-1 và đến phiên cán cân nghiêng về Real vì đấy là "bàn thắng ở sân người." Muốn vô hiệu hóa bàn thua ấy thì Napoli phải ghi được thêm 1 bàn, mà chừng đó thì Real vẫn thắng tính theo tỷ số gộp.



Napoli lại dồn hết công sức để gỡ bàn thua cực kỳ nguy hiểm vừa rồi. Nhưng phút thứ 56 thì Real lại được hưởng cú phạt góc khác, và Ramos lại nhảy lên đánh đầu, banh trúng vào đầu một cầu thủ Napoli nhưng vẫn văng vào lưới. Từ cái phút với tỷ số 2-1 nghiêng về Real Madrid ấy thì đội Napoli kể như bắt đầu phải leo núi chứ không còn phải leo đồi khi hòa 1-1 với thế hạ phong.





Hậu vệ Sergio Ramos áo đen của Real Madrid đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho đội mà cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận với Napoli tại sân San Paolo bên Napoli ngày 7 tháng 3.



Huấn luyện viên Zidane muốn cầm chắc phần thắng cho nên tuần tự rút Bale với Benzema ra, đưa Lucas Vasquez và Isco vào, rồi sau đấy đến Morata là tiền đạo dự bị thuộc loại nặng ký!



Vậy thì chính Morata là người ghi bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid vào phút thứ 90 cộng thêm khoảng 30 sao. Chẳng cần đợi đến đấy, ngay từ phút thứ 81, một "fan nhí" của Napoli ngồi nơi khán đài, chừng mười hai mười ba tuổi, đã cặp mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa, miệng mếu máo; trông thật là tội!



Với tỷ số gộp cho 2 lượt đấu của vòng 16 giữa Real Madrid với Napoli là 6-2 thì Napoli đã bị loại khỏi giải mà không đến nỗi phải ân hận cho lắm vì mức chênh lệch.



Có một sự trùng hợp mà xác suất chẳng khác gì khi người ta trúng sổ số là cả 2 lượt của vòng 16 này, mỗi lượt đội Arsenal đều thua Bayern 1-5 và Napoli đều thua Real Madrid 1-3! (tn)