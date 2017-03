Vòng 16 lượt 2 Champions League: Paris Saint Germain và Benfica bị loại

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư đến phiên hai trận vòng 16 lượt 2 Champions League giữa Barcelona với Paris Saint Germain và Borussia Dortmund với Benfica.





Pierre Emerick Aubemayang một mình ghi 3 bàn thắng trong trận lượt 2 vòng 16 Champions League bên Đức với đội Benfica ngày thứ Tư. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)





Trận giữa Dortmund với Benfica bên Đức thì có lẽ chẳng có gì đáng nói vì Benfica không hẳn là đối thủ của Dortmund, mà đã vậy lại còn phải kéo quân qua bên sân Signal Iduna Park bên Đức để đấu thì lại càng thất thế hơn nữa. Hôm đấu lượt 1 ở sân nhà của mình bên Bồ Đào Nha mà Benfica thắng được 1-0 thì cũng đã vừa giỏi vừa may vì nếu lỡ để Dortmund hôm đó ghi "bàn thắng ở sân người" thì bàn thắng của Benfica kể như là thua nếu tính theo tỷ trọng. Thứ Tư đấu bên Đức tuy bất lợi từ địa điểm đến thực lực nhưng Benfica có lợi thế gác trước Dormund 1 bàn, và nếu may ra ghi được bàn nào thì ấy sẽ là bàn thắng ở sân người!



Nhưng đến khi lâm trận thì Dortmund đấu cho Benfica tối tăm mặt mũi, chỉ lo đỡ mà rồi cũng đỡ không xuể!

Phút thứ 4, rất sớm, Aubemayang của Dortmund ghi bàn thắng đầu tiên. Benfica cầm cự được cho đến hết hiệp 1. Qua hiệp 2, Benfica cũng cố cầm cự được cho đến phút thứ 59 để thua thêm 1 bàn thứ 2 từ Pulisic của Dortmund. Aubemayang kết thúc trận đại bại của Benfica vào phút thứ 61 và 85. Pierre Emerick Aubemayang là cậu cầu thủ người Pháp gốc Gabon bấy nay đấu cho Dortmund và có tin từ giữa mùa bóng này là Real Madrid muốn mua và cậu ta cũng muốn đi. Khi thấy thiên hạ bàn tán là Aubemayang có thể đi đội này hay đội khác, kể cả Barcelona, thì bà mẹ cậu ta nói, "Nó chỉ nhắm có mỗi đội Real Madrid"!



Phần Benfica như vậy đã xong; duyên số của nó với giải UEFA Champions League chỉ đến có hai lần nhưng cũng đã từ lâu rồi, với thành phần đội ngũ khác hẳn, vào hai mùa bóng 1960-61 và 1961-62; trong khi Borussia Dortmund coi vậy mà chỉ mới đoạt giải này một lần vào mùa bóng 1996-97 nhưng xét về năm tháng thì đội ngũ của Dortmund có phần đắt giá hơn.







Sergi Roberto vui mừng sau khi làm bàn trái thứ sáu giúp Barcelona thắng Paris Saint-Germain ngày thứ Tư tại Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Trận Barcelona - Paris Saint Germain: Một sự đảo ngược phi thường!

Sau hôm thua Paris Saint Germian 4 bàn trắng ở lượt 1 bên sân Stade De France ở Paris ngày 17 tháng 2 thì ai nấy đều coi như Barcelona đã bị PSG cho đi chuyến tàu suốt! Ngay chính huấn luyện viên Enrique của Barcelona cũng tuyên bố là "Kể như xong"!



Thế rồi ngày qua tháng lại, sau khi tuyên bố sau mùa bóng này sẽ ngưng, không còn cầm đầu Barcelona nữa thì với trận lượt 2 ở sân nhà Camp Nou của mình, chả lẽ Enrique không đóng góp tí gì về mặt inh thần cho đội, cho dù trong bụng vẫn có thể nghĩ là "kể như xong"?



Ông Enrique bèn trở giọng! Hai ngày trước đây, ông ta vui vẻ tuyên bố với báo chí bên Barcelona, tức cho cả Tây Ban Nha cùng nghe, rằng tính ông vốn lạc quan, bởi vậy mà, "Nếu bọn họ thắng chúng tôi bốn bàn ở sân họ thì chúng tôi cũng có thể thắng 6 bàn ở sân mình."



Thống kê từ trước đến nay đều cho thấy chưa từng có đội nào lật ngược thế cờ ở vòng 16 này nếu như thua từ 4 bàn trắng trở lên ở sân người. Cái vụ thua nơi sân người đó hệ trọng ở chỗ là qua lượt 2 khi địch thủ qua đấu tại sân mình mà còn ghi thêm bàn nào nữa là mình sẽ bị thua thiệt nặng vì bàn thắng của họ tại sân mình!







Huấn luyện viên Unai Emery của Paris Saint Germain cúi đầu rời khỏi sân Camp Nou sau trận vòng 16 lượt 2 Champions League với Barcelona. (Michael Regan/ Getty Images)

Sân Camp Nou tại Barcelona có được chỗ chính thức theo số vé cho 99,354 người. Trong trận ngày thứ Tư, người đi xem mà ngó quanh khán đài thì cứ yên trí là không thể dưới 100,000 người; đứng ngồi sao đấy là chuyện của người đi xem!





Màn hình lớn nơi sân đấu cho thấy những con số thống kê khi kết thúc trận vòng 16 lượt 2 Champions League tại sân Cam Nou giữa Barcelona với Paris Saint Germain.



Trên bốn nghìn fans của Paris Saint Germain từ Paris, từ bên Pháp kéo xuống Barcelona dưới phía Nam để ủng hộ đội nhà của mình. Còn lại bao nhiêu quanh khán đài thì kể như tuyệt đại đa số đều là phe người nhà của Barcelona! Trước khi đôi bên đá quả banh đầu tiên, người ta cho thả trên một mặt khán đài một biểu ngữ mang màu cờ của đội Barcelona rộng không thể dưới 400 mét vuông. Những biểu ngữ to rộng khác cũng không hiếm!



Tiếng hò reo cổ vũ nhau thì khỏi cần phải bàn! Không khí là của một ngày đại hội. Bên sân đấu là hai ông huấn luyện viên người Tây Ban Nha như nhau mới là ly kỳ: Ông Enrique của Barcelona và ông Emery của Paris Saint Germain từ bên Pháp. Mà rồi cả hai thủ môn Ter Stegen của Barcelona và Kevin Trapp của PSG cũng là người Đức như nhau mới thêm cụp lạc!



Chỉ cần trận đấu bắt đầu chừng năm mười phút là người xem có thể nhìn ra ngay sự thể rằng cái kiểu này e không phải Barcelona bị kể như đã "xong đời" mà ngược lại chính Paris Saint Germain là sẽ không xong!

Mới có ngoài hai phút đấu, từ lúc vào trận với Barcelona ào ào tấn công ngay lập tức, là banh đã ở trong cấm địa PSG, ngay trước khung thành! Suarez chạy vào để tìm cách đánh đầu vào lưới, thủ môn Kevin Trapp có lợi thế hơn Suarez ở chỗ có thể xài hai bàn tay của mình, thế nhưng banh chuyền vào không có tốc độ cao, bởi vậy mà nếu Trapp nhào lên bắt nhẹ quả bóng với đôi tay mình thì chắc ăn hơn cả; đàng này cậu ta vung hai nắm đấm lên để đánh cho quả banh văng ra. Đánh trúng thì còn nói mà làm gì; đàng này cậu ta quên béng cái lực cùng cái đà từ thân hình Surez khi nhào tới để đánh đầu cho nên Suarez lấn được Trapp, banh trúng đầu Suarez và văng vào lưới! Một bàn thua chưa đầy 3 phút đấu!







Julian Draxler áo trắng của Paris Saint Germain tranh banh bằng đầu với Rafinha của Barcelona trong trận vòng 16 lượt 2 Champions League ở sân Camp Nou ngày thứ Tư. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Nếu xét về mặt tâm lý thì đội Paris Saint Germain đã bị rúng động, hồn phi phách tán ngay từ phút thứ 3 của trận lượt 2 này!



Sau đấy, từ đầu cho đến cuối thì banh chỉ có trên phần đất của Paris Saint Germain là chính. Chẳng hạn như tính đến phút thứ 24 của hiệp 1 thì Barcelona có banh trong chân 62% thời gian; đến phút thứ 90, cuối trận đấu thì con số đó là 66%, tức không kém đi mà chỉ có tăng! Từ chuyện đó mà số lần Barcelona hưởng phạt góc là 6 trong khi PSG chỉ được có 4. Và tính về số lần vi phạm thì Barcelona vi phạm 14 lần trong khi PSG 21 lần và trong 21 lần đó có những vi phạm rất vụng tính khiến hai lần bị penalty và một lần bị cú đá tự do lọt lưới. Paris Saint Germain có ba cơ hội để ghi bàn thắng thuộc diện "lấy ăn" nhưng chỉ ăn được có một. Một lần Cavani tiến banh một đối một với thủ môn Ter Stegen thì sút không nên thân. Lần khác, cũng hiệp 2, Di Maria tiến banh một đối một với Stegen mà lại quýnh quáng không ghi được bàn thắng!





Huấn luyện viên Enrique (thứ nhì từ bên phải) của Barcelona đang hân hoan ôm Neymar ở sân Camp Nou nsau khi tháng PSG ngày thứ Tư. (Josep Lago/ Getty Images)



Còn ngoài đấy ra, 6 bàn thua của Paris Saint Germain, nếu phân tích cho kỹ thì rất khó xác định xem ấy là do công của Barcelona hay do phần "đóng góp" của chính PSG!

Này nhé:



Phút thứ 41, hiệp 1 sắp dứt đến nơi, banh ngay trước khung thành PSG, Iniesta của Barcelona chạm nhẹ quả banh nơi chân, banh văng vòng cầu lên trước khung thành, hậu vệ Kuzawa của PSG giơ cao chân đỡ khiến banh văng vào lưới phe mình!



Vào hiệp 2 một cái, được chưa đầy 5 phút thì Neymar tiến banh vào cánh trái bên trong cấm địa. Chưa có gì bảo đảm là cậu kia sẽ ghi bàn thắng nhưng cầu thủ PSG tranh banh, ngã nhào trên cỏ, chân Neymar vướng thân hình cậu kia và ngã sấp theo xuống cỏ. Trọng tài Aytekin người Đức khoát tay coi như không có gì sai phạm về phía PSG nhưng trọng tài biên nơi cuối sân có ý kiến rằng đấy phải là một cú penalty, và thế là ông Aytekin nghe theo, ra hiệu cho Barcelona hưởng cú penalty do Messi sút!

Tỷ số lúc đó là 3-0 cho Barcelona!



Được 10 phút, phút tứ 61 thì Cavani của PSG nhận được quả banh từ đồng đội, xa về hướng khung thành Barcelona. Anh này tiến banh và sút lọt lưới! Barcelona bắt đầu lo bởi đấy là bàn thắng của PSG ở sân người, và cũng chỉ còn 30 phút đấu , Barcelona liệu lấy đâu ra thêm 3 bàn nữa nếu như muốn thắng, bởi nếu thắng thêm 2 bàn để thành 5-5 theo tỷ số gộp giữa đôi bên thì PSG vẫn thắng nhờ bàn thắng vừa rồi!

Nhưng, như đã nêu, Barcelona gặp khó khăn thì ... đã có Paris Saint Germain tận tình gúp đỡ!

Phút thứ 88, cầu tủ PSG lại đốn ngã cầu thủ Barcelona trước làn ranh cấm địa bên cánh trái! Barcleona hưởng cú đá tự do. Neymar đứng ra sút lọt lưới! Tỷ số gộp giữa đội bên bây giờ là Barcelona- PSG : 4-5! Barcelona vẫn ở thế thua!





Pulisic (bên trái) của Dortmund ghi bàn thắng thứ 2 trong trận vòng 16 lượt 2 Champions League với Benfica bên Đức. (John Macdougall/ Getty Images)



Không sao! PSG vẫn sẵn sàng giúp tiếp!

Phút thứ 90, đến phiên Messi bị đốn ngã trong cấm địa PSG! Neymar đứng ra sút cú penalty! Tỷ số bấy giờ là 5-5 nhưng PSG vẫn kể như thắng vì có được bàn thắng ở sân người.



Trọng tài cho thêm 5 phút! Không có gì quá đáng, bởi suốt trận đấu có khá nhiều phen cầu thủ cần được chữa trị do bị ngã. Lúc bấy giờ thì Barcelona biết là chỉ còn 5 phút để một ăn hai thua. Ngay cả thủ môn Ter Stegen cũng rời bỏ khung thành để gia nhập số quân dồn trên phần đất PSG nhằm tấn công.



PSG, ngược lại, không giữ được banh để cứ vậy mà chuyền quanh quẩn cho nhau hòng câu giờ. Thành thử năm ba lượt họ để mất banh và nó vẫn cứ quanh quẩn cách khung thành PSG không quá 35 mét. Đến phút thứ 94 - còn 1 phút nữa là kết thúc trận đấu- cầu thủ PSG lại vi phạm ở cánh phải trước cấm địa PSG. Quân PSG dàn ra trước khung thành để phòng vệ. Quân Barcelona cũng dàn ra để chuẩn bị tấn công. Quả banh từ xa bay vào. Từng ấy 10 cái áo trắng mà vẫn không cản nổi một quả banh, để trống chỗ cho Sergio Roberto sút thẳng vào lưới! Tỷ số giữa Barcelona với PSG lúc bấy giờ thành 6-5! Ông Unai Emery của Paris Saint Germain đứng nơi bìa sân vuốt mặt cay đắng! Ông Enrique chạy bay ra sân ôm chầm lấy đám cầu thủ của mình.



Cái câu "Họ thắng được bốn bàn thì chúng tôi vẫn có thể thắng sáu" hóa ra là một thứ khẩu khí rất thiêng!

Từ bao nhiêu năm nay một đội vào vòng 16 ở lượt 2 của giải UEFA Champions League chưa bao giờ đã có thể chuyển bại thành thắng sau khi bị đối phương gác 4 bàn trắng bên sân của họ! Thành quả của Barceloa quả là phi thường! Những mặt sơ hở, kém cỏi của Paris Saint Germain cũng phi thường chẳng kém, nếu như so với cách nó đấu lượt 1 hôm ở Paris!