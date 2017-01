(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

Đây là trận được chờ xem nhiều nhất trong tuần. Green Bay Packers (10-6) đấu tại sân Dallas Cowboys (13-3) lúc 1:40 p.m. ngày Chủ Nhật, chiếu đài Fox. Cowboys được chấp 4 điểm.

Aaron Rodgers (bên trái) của Green Bay và Dak Prescott của Dallas Cowboys bắt tay sau trận thắng 30-16 của Dallas tại sân Green Bay trong tháng 10, 2016. Chiều Chủ Nhật này, hai đội sẽ đụng độ ở Dallas. (USA Today)



Khi bước vào playoff của hiệp hội “túc cầu” Hoa Kỳ, đáng lý các đội phải tương sức với nhau, nhưng điều đó không xảy ra trong mùa football năm nay, ít nhất là trong hai tuần đầu của playoff. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, tám đội quần thảo với nhau trong bốn trận không mấy hào hứng, vì điểm bị chênh lệch giữa các đội không tương xứng, với một đội đấu quá hay, đội kia thì lèng èng, bị thua ngay trong vòng đầu của vòng loại vào giải Super Bowl.



Trong ngày thứ Bảy, Seattle Seahawks đánh bại Detroit Lions 26-6, và rồi Houston Texans hạ Oakland Raiders 27-14.



Qua ngày Chủ Nhật, Pittsburgh Steelers hạ Miami Dolphins 30-12, sau đó đến phiên Green Bay Packers thắng New York Giants 38-12.



Đến ngày thứ Bảy và Chủ Nhật sắp tới, bên AFC có Houston đấu tại sân New England Patriots ngày thứ Bảy, Pittsburgh đấu tại sân Kansas City Chiefs ngày Chủ Nhật. Còn bên NFC thì Seattle đấu tại sân nhà của Atlanta Falcons ngày thứ Bảy, và Green Bay tại sân Dallas Cowboys ngày Chủ Nhật.

Texans-Patriots

Trước bốn trận sắp tới vào cuối tuần, ngay đầu tuần các cơ sở cá độ đã mau chóng cho đội New England được điểm trội nhất trong trận với Houston. New England quá vững, có thể hạ các đối thủ để vào Super Bowl thêm một lần nữa, lại đấu tại sân nhà nên được chấp 16 điểm tính vào ngày thứ Hai vừa qua. Điểm chấp có thể nhích lên hoặc nhích xuống nửa điểm mà thôi, không nhiều hơn theo dự đoán. Điều đó khiến anh quarterback Tom Brady của NE phải khuyến cáo đồng đội rằng Houston không là đội dở, không nên coi thường để rồi sẽ bị đánh bại ngựa-về-ngược.



Thế nhưng ngoài những người hâm mộ Houston, hầu như ai cũng khớp sợ trước khi nghĩ đến đội Houston với tay ném Brock Osweiler phải lóc cóc chạy lên sân lạnh băng giá Boston để đấu với New England của ông Bill Belichick, một huấn luyện viên luôn tìm ra mưu kế để triệt hạ đối thủ. Lần cuối cùng có đội vào playoff được chấp tới 16 điểm là gần 20 năm trước, lúc ấy, năm 1999, Minnesota Vikings được chấp 16.5 điểm trong trận với Arizona Cardinals. Trận đó kết thúc với Vikings hạ Cardinals 41-21.



Một lý do khiến ai cũng tin là Houston sẽ thua đậm, là trong lần đụng độ với NE trong tháng 10 vừa qua, Houston đã có nhiều lợi điểm để có thể thắng, nhất là lúc đó Patriots không có tay ném số một Tom Brady và tay ném số hai, phải dùng tới tay ném dự bị số ba. Vậy mà Patriots vẫn thắng Texans 27-0, đánh Brock Osweiler te tua, banh càng.



Vì vậy giờ đây người ta rất lo cho Houston, rằng đội này sẽ bị bụp thê thảm trước dàn tấn công hung bạo, tàn khốc hơn lúc dưới tay ném số Tom Brady. Không biết có đấng trên nào lắng nghe lời cầu nguyện của Houston cho đội này được phép lạ và thắng trận hay không.



Trận New England Patriots (14-2) với Houston Texans (9-7) sẽ diễn ra lúc 5:15 p.m. chiều thứ Bảy theo giờ California, tức giờ miền tây Hoa Kỳ. Trận này chiếu trên đài CBS.

Seahawks-Falcons

Cũng trong ngày thứ Bảy, 14 tháng 1, và trước trận NE-Houston, là trận giữa hai đại chim ó biển và chim ưng trên cạn Seattle Seahawks (11-5-1) đấu tại sân Atlanta Falcons (11-5) lúc 1:35 p.m. chiếu đài Fox.

Nếu tùy thuộc vào dàn phòng thủ, thì Seahawks có nhiều triển vọng hơn, như đã cho thấy trong trận đè bẹp Detroit cuối tuần qua. Thế nhưng nếu muốn thắng tại sân nhà của Atlanta, Seattle Seahawks phải tìm ra cách cản đường một đội Falcons đang dẫn đầu toàn hiệp hội NFL với điểm trung bình cao nhất, là 33.8 điểm mỗi trận. Điều đó có thể không khó vì dàn defense của Seahawks đang xếp hạng ba toàn NFL, với điểm nhượng bộ cho đối phương chỉ là 18.3 điểm mỗi trận trong năm 2016.



Hai đội này từng đụng độ trong tuần thứ 6. Khi đó Falcons bị xem là đội yếu hơn và bị chấp 6 điểm thua Seattle. Thế nhưng trọng tài không gọi phạt trong hiệp thứ tư, khi cầu thủ chụp banh của Seattle bị interfer đã giúp Atlanta thắng khít khao 26-24.



Trận này sẽ hào hứng một phần vì Seattle dưới tay ném Russell Wilson từ năm 2012 đến nay thường đấu lên tinh thần mỗi khi bị chấp ở sân nhà của đối phương. Atlanta được chấp thắng Seattle 4 điểm. Chờ xem điểm chấp này có chính xác không.

Steelers-Chiefs

Vào trưa Chủ Nhật, trận bắt đầu của một ngày đấu football hào hứng là giữa Pittsburgh Steelers (11-5) tại sân nhà của Kansas City Chiefs (12-4) lúc 10:05 a.m. giờ California, chiếu đài NBC.



Trong trận này thì điểm chấp ngang ngửa giữa hai đội, với 1 điểm nghiêng về phía Kansas City. Tình hình xem có vẻ thuận lợi cho Kansas City phần lớn là vì bên Pittsburgh người ta đang quan tâm đến sức khỏe của Ben Roethlisberger, tay ném banh số một và không thể thiếu trong bất cứ trận đấu qua trọng nào của Steelers trong suốt 10 năm qua.



Sau trận thắng Miami hôm Chủ Nhật, anh Roethlisberger xuất hiện trong cuộc họp báo với chân bên phải bị mang giày ủng cao che ống khuyển. Anh đã tránh nói rõ chân phải bị đau như thế nào.

Tuy bị chân thương rõ ràng như vậy, không thể che giấu trước những đôi mắt nhà nghề, anh Roethlisberger có nói chắc chắn rằng anh sẽ có mặt trên sân đấu với đội Chiefs trưa Chủ Nhật.

Một tin vui cho Steelers, là nếu trận này diễn ra giống lần cuối mà hai đội đụng độ nhau thì Steelers không thật sự cần Roethlisberger khỏe mạnh 100 phần trăm. Trong tuần thứ 4, Steelers thắng Chiefs 43-14 tại sân nhà Pittsburgh.



Lẽ đương nhiên tình hình đã thay đổi khá nhiều sau hơn ba tháng từ lúc đó, với Chiefs đấu mỗi tuần một vững vàng, mạnh mẽ và khá hơn. Tuy vậy, một điều không vui cho Kansas City là đội này chỉ thắng 11 và lại thua 16 trận từ ngày được huấn luyện bởi ông Andy Reid. Thế nhưng đặt chuyện mê tín qua một bên, có ông Reid trong trận này là tốt cho Chiefs, vì mỗi khi đội được nghỉ một tuần trước khi đấu trận kết tiếp thì đội lại có quá trình thắng-thua là 16-2. Vì được đấu sân nhà nên Chiefs có cơ hội thắng Steelers nhiều hơn thua.

Packers-Cowboys

Đây là trận phục thù cho Cowboys. Lý do là hai năm trước, Dallas đã bị Packers “cướp” mất trận thắng playoff diễn ra trên sân Green Bay. Lúc đó cầu thủ Dez của Cowboys chụp được trái touchdown rõ ràng vào phút chót của trận đấu, nhưng lại bị trọng tài cho là chụp sai, để rồi Dallas bị thua đau đớn 26-21 đầu năm 2015. Bất cứ fans nào của Dallas cũng không thể quên cú chụp thần sầu mà nay được gọi là "Dez caught it" trong ngôn ngữ của football Mỹ hiện nay. Dez bắt được banh và ai cũng thấy, chỉ có trọng tài lại “mù.” Thế nên, hai năm sau, Dallas đang là đội sáng giá nhất của NFC, lại đấu ở sân nhà, trong khi Green Bay cũng quá hay trong phần nửa sau của mùa đấu, nên thật sự mà nói thì trận này rất khó đoán, mặc dù ai cũng tin là Dallas sẽ thắng.