Vòng loại World Cup 2018 đã đến đâu?

Bài THANH NGUYỄNSuốt tuần nay, giới ghiền bóng đá, ai có truyền hình với hệ thống “cable” để xem những trận banh quốc tế thì đều tối mắt tối mũi chẳng còn biết chọn trận nào với trận nào giữa một lô một lốc các trận thân hữu khắp thế giới cùng với những trận trận vòng loại vẫn tiếp tục dài dài cho kỳ World Cup 2018 bên Nga.Quang cảnh sân đấu Dick's Sporting Goods Park ở Denver, Colorado ngày thứ Năm, khi có trận vòng loại World Cup 2018 giữa Mỹ với Trinidad and Tobago.Đá thân hữu thì với những trận đáng chú ý là kiểu như Aregentina thắng Brazil 1-0, Nga hòa Chile 1-1, Tây Ban Nha hòa Colombia 2-2, Ý thắng Uruguay 3-0 v.v. là những trận mới mẻ nhất.Mà thân hữu thì đâu có phải hai đội của hai nước láng giềng chịu khó di chuyển gần gần một chút để đấu với nhau? Di chuyển là cỡ như trong ngày thứ Sáu, đội tuyển quốc gia Chile phải leo máy bay từ cuối Nam Bán Cầu bay tuốt luốt lên sân Luzhniki ở Moscow nơi Bắc Bán Cầu, xa Chile trên tám nghìn cây số, để mà thân hữu với nhau!Một fan thiếu nhi chạy ra giữa trận vòng loại World Cup 2018 giữa Bồ Đào Nha với Lativia ngày 9 tháng 6 để ôm chầm lấy “thần tượng Ronaldo “ của mình.Thế nhưng các trận thân hữu là hết sức cần thiết để xem giò xem cẳng nhau, xem giò xem cẳng của những cặp khác để biết đường mà nghiên cứu kế hoạch tác chiến phòng khi đụng trận ở cái giải quan trọng nhất cho năm 2018 là giải World Cup. Và khoan tính đến ngày ấy vội; hẵng cứ tính đến những chuyện trước mắt là các trận vòng loại, để sao từ hàng trăm đội của hàng trăm nước khắp thế giới, loại nhau ra chỉ còn đúng 31 đội để cùng với đội nước Nga là đội được miễn đấu vòng loại với tư cách nước được chọn làm địa điểm của giải, cho có đủ 32 đội mà khởi sự với vòng 32 ở các sân bên Nga trong năm 2018.Ronaldo với cú đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 trong trận vòng loại World Cup 2018 ngày thứ Sáu, giữa Bồ Đào Nha với Latvia bên xứ Latvia. Một mình Ronaldo ghi 2 bàn trong trận Bồ thắng Latvia 3-0.Mấy hôm nay thì người ta thấy hàng chục trận vòng loại đó của các đội Âu châu và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Carribean). Mới nhất và đáng chú ý nhất là như trận Mỹ thắng Trinidad and Tobago 2-0, Costa Rica hòa Panama 0-0, Mexico thắng Honduras 3-0 trong ngày thứ Năm, Thụy Điển thắng Pháp 2-1, Bồ Đào Nha thắng Latvia3-0 trong ngày thứ Sáu, v.v.. Trận Bồ - Latvia thì cậu đội trưởng Ronaldo lại một mình ghi 2 bàn thắng với hai cú đánh đầu cận khung thành trong hiệp 1 và hiệp 2, tiếp tục phô trương thanh thế cá nhân sau trận Real Madrid đoạt giải Champions League sau khi thắng Juventus của Ý 4-1. (Và đội tuyển quốc gia Ý giận cá chém thớt, bèn hạ Uruguay không thương tiếc với tỷ số 3-0 trong trận thân hữu ngày thứ Tư)!Mãi đến tháng Mười Một thì mới dứt vòng loại World Cup để lòi ra cho được 31 đội. Nhưng tình hình cho đến thời điểm này thì đại lược là như sau:Christian Pulisic số 10 của đội tuyển quốc gia Mỹ, một mình ghi 2 bàn thắng trong trận vòng loại World Cup với Trinidad and Tobago ngày thứ Năm ở Denver, Colorado.Châu Á được FIFA dành cho 4.5 vé đi Nga. Con số lẻ loi như vậy có nghĩa là bốn anh sẽ đạt tiêu chuẩn để có vé trong tay, còn một anh sẽ phải đấu với một đội tuyển quốc gia thuộc châu khác, cùng thân phận tương tự. Tính cho đến thời điểm này thì bốn anh xem chừng sẽ cầm vé trong tay là Iran, Nam Hàn, Nhật và Saudi Arabia. Hai anh sẽ còn phải đấu qua đấu lại rồi chờ đấu với một anh thuộc châu khác là Uzbekistan và Úc. Đội "nước lớn" của châu Á và cả thế giới là Trung Quốc thì đã bị loại hết sức sớm sủa!Châu Phi được FIFA dành cho 5 chỗ. Tính cho đến thời điểm này thì 5 anh có hy vọng nhất là Congo, Nigeria, Ivory Coast Burkina Faso và Ai cập.Các fans của đội Thụy Điển reo hò trong trận vòng loại World Cup 2018 giữa Thụy Điển với Pháp tại sân bên Thụy Điển thứ Sáu.FIFA dành cho CONCACAF 3.5 chỗ. Ba anh cao điểm nhất vào cuối vòng loại của CONCACAF là kể như có vé, còn anh dự khuyết thì sẽ chờ đấu với một anh thuộc châu khác. Cho đến ngày hôm nay thì ba anh xem ra có triển vọng nhất là Mexico, Costa Rica và Mỹ. Anh có hy vọng để đấu với một đối thủ thuộc châu khác là Panama.Riêng với CONCACAF, vì có nước Mỹ của chúng ta trong đó, cho nên cần đi vào tí chi tiết như sau:Cho đến thời điểm này, (cần đặc biệt chú ý đến mấy chữ “cho đến thời điểm này”) thì Mexico đứng đầu nhóm với cao điểm nhất là 13, trong khi Costa Rica đứng nhì với 8 và Mỹ đứng ba với 7. Trong khi đó thì Panama hạng 4 với 6 điểm, Honduras hạng năm với 4 điểm và Trinidad and Tobago đứng cuối nhóm với 3 điểm.Vì còn đấu nữa cho nên Mexico là cái anh đỡ phải lo nhất, nhưng sai biệt về điểm giữa Mỹ với Panama và Honduras có nghĩa là với một trận tới nữa chẳng hạn mà Mỹ thua hay hòa trong khi Panama thắng thì Mỹ lại có vấn đề, hoặc nếu Mỹ thua và Honduras thắng thì nó cũng sẽ có 7 điểm.FIFA dành cho khu vực Nam Mỹ 4.5 vé. CONMEBOL với 10 đội tuyển quốc gia thì cho đến thời điểm này bốn anh sáng giá nhất, từ cao điểm nhất cho đến kém nhất giữa bốn anh là Brazil, Colombia, Uruguay và Chile! Argentina sẽ còn phải chờ đấu với một đối thủ của châu khác; buồn năm phút!Âu châu được FIFA cấp cho nhiều vé nhất: 13 vé! Năm mươi bốn đội thuộc hàng cao cấp của Âu châu được phân ra làm 9 nhóm, từ A đến I, mỗi nhóm 6 đội.Chín anh đầu nhóm hiện nay, được coi như sờ được vé trong tay là Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Croatia. Chín anh sẽ đấu với nhau để chọn ra bốn là Pháp, Bồ Đào Nha, Bắc Ái Nhĩ Lan, Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan, Montenegro, Slovakia, Ý, Hy Lạp và Iceland!Các nước đảo miền Nam Thái Bình Dương gồm 8 nước đảo là Papua New Guinea, New Caledonia, Tahiti, Samoa, Tân Tây Lan, Solomon Islands, Fiji và Vanuatu được FIFA dành cho một nửa vé. Anh nào loại được hết 7 anh kia thì sẽ còn phải chờ sắp xếp hành trang để đi đấu “xuyên châu” với một đội nào thuộc khu vực cũng được FIFA dành cho nửa vé ngoài số vé chính thức!Cho đến nay thì nước đảo miền Nam Thái Bình Dương xem chừng sáng giá nhất không ai khác hơn là hòn đảo văn minh, ngon lành nhất là Tân Tây Lan!Từ đây cho đến tháng Tám, khi mùa bóng 2017-18 bắt đầu ở Âu châu thì giới ghiền bóng đá sẽ không đến nỗi vô công rồi nghề vì còn những trận thân hữu và vòng loại Word Cup 2018 càng lúc càng sôi động vì sắp đến mức. Mà xét về mặt hấp dẫn của các trận đầu thì thân hữu và vòng loại World Cup đều giũa các đội tuyển quốc gia, tức là gồm những cầu thủ ưu tú nhất mà một nước thường nhật vẫn để cho đi làm “nhiệm vụ cá nhân” với các đội tứ xứ chứ không phải nhiệm vụ quốc gia! (tn)