Vớt được hết 9 người vụ tàu chìm

VŨNG TÀU – Sáng thứ Bảy, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ tàu Hải Thành 26 chìm năm ngày trước đó. Các thợ lặn đã tìm được xác của hết thảy chín thuyền viên mất tích từ sáng sớm thứ Ba. Theo các thợ lặn, do thời tiết xấu nên công tác tìm kiếm bị kéo dài, các thợ lặn phải chờ đến lúc biển em mới có thể lặn xuống tìm các thuyền viên.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện nổi trên mặt biển hoặc trong khoang tàu. Ba thi thể cuối cùng bị kẹt trong khoang tàu ở độ sâu 30 m. Khi tai nạn xảy ra, có tới năm thuyền viên ngủ trong phòng dưới khoang tàu.

Ba nạn nhân cuối cùng được mang lên bờ ngày thứ Bảy là Nguyễn Viết Duy, 30 tuổi, quê Thái Bình; Lê Văn Ba, 23 tuổi, quê Thanh Hóa; và đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên, 57 tuổi, quê Thanh Hóa.

Rạng sáng 28/3, tàu Hải Thành 26 đang chạy ngoài khơi thì va chạm với tàu Petrolimex 14. Vị trí tai nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía đông. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau tai nạn, tàu Petrolimex 14 cứu được thuyền trưởng và một thuyền viên.

Máy bay Airbus suýt va chạm thủy phi cơ ở Cam Ranh

KHÁNH HÒA - Cục Hàng Không đã có thông báo về nguyên nhân chiếc Airbus A321 và máy bay quân sự suýt va chạm với nhau tại khu vực phi trường Cam Ranh. Nguyên nhân là do lỗi của đơn vị điều hành bay dân dụng và quân sự phối hợp chưa chặt chẽ.

Vụ này xảy ra đêm 20 tháng 2. Chiếc Airbus A321 nhận lệnh cất cánh lúc 11:43 đêm. Cùng lúc, máy bay quân sự thủy phi cơ nhận lệnh cất cánh lúc 11:45 và một chiếc thủy phi cơ khác đang thực hiện vòng kín lớn tại sân bay Cam Ranh.

Khi chỉ huy bay quân sự cho máy bay cất cánh thì điều hành bay dân dụng tại đài kiểm soát không lưu Cam Ranh vẫn chưa nhận được thông báo và chưa khớp lệnh.

Phát giác bị chồng lấn về phân cách tối thiểu, máy bay Airbus A321 đã báo động, thông báo với đài kiểm soát có máy bay khác đang bay ở độ cao thấp hơn 150 m ở hướng Đông sân bay Cam Ranh.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh cho biết thời điểm đó không hề được thông báo khi máy bay quân sự cất cánh. Việc dùng sóng quân sự để chỉ huy khiến điều hành hàng không dân dụng không nắm được có sự thay đổi đột ngột.



Sắp đấu giá đồng hồ đắt tiền của vua Bảo Đại

LONDON - Chiếc đồng hồ 'Bao Dai' Rolex của Vua Bảo Đại sẽ được bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 5, 2017. Theo tin của đài BBC, công ty Phillips, nơi tổ chức đấu giá lần này, cũng là công ty đã đưa đồng hồ ra đấu giá năm 2002, với giá kỷ lục cho một đồng hồ Rolex khi đó. Nay Phillips nói họ ước tính trị giá đồng hồ 'Bao Dai' Rolex là khoảng $1.5 triệu Mỹ kim.

Bảo Đại, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, chào đời năm 1913 và mất năm 1997, là vị hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều nhà Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam.

Trang web của Phillips cho biết: "Vị vua cuối cùng của Việt Nam có những vật phẩm đắt tiền và sở thích tinh tế, từng sở hữu chiếc Ferrari, đặt hàng chiếc đồng hồ 6062 dây Oyster mặt đen nạm 5 viên kim cương, có lịch Mặt trăng, Âm lịch, bằng vàng - chiếc đồng hồ đắt nhất xuất xưởng từ công ty Rolex năm 1954.

"Đơn giản đó là vua của tất cả đồng hồ Rolex ở thời điểm đó. Không có chiếc nào đắt hơn. Việc mua chiếc đồng hồ này giống như đặt hàng chiếc Bentley R loại Continental hồi thập niên 1950 vào thời điểm đó. Đó là những vật phẩm đắt nhất và sang trọng nhất."

Cá nhân kinh doanh qua Facebook phải nộp thuế

HÀ NỘI - Tổng Cục Thuế sẽ trình Bộ Tài Chính, xin ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư buộc cá nhân mua bán qua mạng Facebook phải ghi danh kinh doanh. Đặng Ngọc Minh, phó tổng cục trưởng tổng cục thuế cho biết như vậy tại buổi họp báo chiều thứ Sáu 31/3.

Theo ông Minh, để thu thuế bán hàng qua mạng, Facebook thì cá nhân, tổ chức kinh doanh trên mạng sẽ phải đăng bạ kinh doanh. Và để cá nhân, tổ chức kinh doanh trên mạng tự kê khai và nộp thuế, cơ quan thuế đang nghiên cứu mở ra những trang web hỗ trợ.

Đồng thời, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan thuế tại nơi mà Google, Amazon đặt trụ sở chính để nắm được doanh số mà các doanh nghiệp này cung cấp sản phẩm cho Việt Nam. Qua đó, Google, Amazon phải kê khai và nộp thuế. Khi Google, Amazon đã kê khai và nộp thuế ở VN rồi thì họ sẽ không phải khấu trừ tại nước sở tại nữa.

Vấn đề quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử không chỉ khó với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trên thế giới. Thực tế, việc chưa thu được thuế của cá nhân, tổ chức kinh doanh qua mạng hoặc Facebook khiến môi trường kinh doanh không bình đẳng khi chưa tính được thuế giá trị gia tăng.



Tạm giam thêm hai quan chức liên quan đến Trịnh Xuân Thanh

HÀ NỘI - Bộ Công An đang mở rộng cuộc điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, và Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc tổng công ty cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam, Tổng Công Ty PVC, về tội tham ô tài sản.

Vào ngày thứ Sáu, 31/3/2017, công an đã quyết định khởi tố, bắt giam Đỗ Văn Hồng, 50 tuổi, sống tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Ông Hồng đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty PVC- Kinh Bắc.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố và bắt giam Nguyễn Mạnh Tiến, 51 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tiến từng là phó tổng giám đốc tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam.

Khám phá hơn 300 trường hợp làm giả hồ sơ thương binh

Nghệ An - Bộ Lao Động –Thương Binh & Xã Hội đã tổ chức thanh tra ngẫu nhiên hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh tại tỉnh Nghệ An và khám phá hơn 300 trường hợp làm giả, khai man hồ sơ thương binh.

Đến cuối tháng Ba, Sở Lao Động –Thương Binh Nghệ An đã ngừng trợ cấp cho 304 trường hợp được hưởng sai chế độ. Tổng số tiền thất thoát hơn 33 tỷ đồng ($1.44 triệu Mỹ kim).

Đoàn thanh tra đã xem xét gần 23, 000 hồ sơ thương binh trên địa bàn quân khu 4.

Sở đã ngưng trợ cấp nhưng không cho biết có bắt các “thương binh giả” phải hoàn tiền hay không.

Hầu hết những bộ hồ sơ hưởng sai chế độ được phát hiện ở các huyện như Đô Lương, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành và thành phố Vinh.



Chồng sát hại vợ rồi dùng xăng tự thiêu

THÁI NGUYÊN - Công an tỉnh đã điều tra nguyên nhân cái chết của một cặp vợ chồng ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Vào chiều thứ Năm 30/3, người dân thấy ngôi nhà của đôi vợ chồng trên 50 tuổi này bốc cháy, trong khi cửa nhà bị khóa trái.

Nghi có chuyện không lành, người dân phá vách gỗ xông vào bên trong dập lửa thì được biết cặp vợ chồng đã chết. Cơ thể người vợ có nhiều vết chém.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khám nghiệm phạm trường, ban đầu xác định bà vợ thiệt mạng do những vết chém. Lực lượng chức năng tìm thấy hai con dao cùng một lưỡi rìu ở nơi xảy ra án mạng. Họ cho răng có thể do tranh chấp trong gia đình, người chồng chém vợ rồi dùng xăng tự thiêu gây cháy nhà.