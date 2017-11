Vụ án mạng hơn 4 năm vẫn chưa xác định được hung thủ

–Cả chiếc gắp than và vỉ nướng thịt, hung khí gây án đều biến mất khỏi hiện trường nên không thể xác định được đâu là hung khí gây ra cái chết của nạn nhân.

Ngày 8/11, TAND Cấp cao tại TP.Sài Gòn mở phiên phúc thẩm theo kháng nghị của VKSND đề nghị chuyển tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người” đối với bị cáo Trương Hoàng Nam (29 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP.Sài Gòn) và đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nam.

Theo điều tra, đêm ngày 3/6/2013, sau khi nhậu xong, anh Đinh Công Thế Huynh (quê Bình Thuận) đi cùng anh Phạm Văn Công (quê Đồng Nai) đi ngang qua đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp) thì va quệt với anh Lê Minh Nhựt (nhân viên của quán cơm ở đường Nguyễn Văn Nghi) đang bê bàn ghế qua đường dẫn tới mâu thuẫn.

Thấy vậy, chủ quán cơm là ông Trương Hoàng Thuận chạy ra can ngăn, xin lỗi nhóm của Công và ngỏ ý bồi thường, nhưng không được đồng ý mà tiếp tục đuổi đánh Nhựt.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Chứng kiến vụ việc, Lê Văn Thành (36 tuổi, bảo vệ chợ Gò Vấp) chạy lại can ngăn cũng bị nhóm Công lao vào đánh. Thành vào quán cơm lấy cây gắp than ra đánh trả. Trương Hoàng Nam (con trai ông Thuận) lấy vỉ nướng thịt đánh vào đầu Huynh. Khi Huynh đứng lên bỏ chạy thì Nam ném vỉ sắt vào người. Đồng thời, Thành cũng cầm cây gắp than chạy đến đánh vào đầu Huynh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong tại bệnh viện vào chiều hôm sau.

Tháng 1/2015, TAND TP. Sài Gòn mở phiên tòa xét xử lần 1 nhận định Thành là hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân và tuyên phạt Thành 16 năm tù về tội “Giết người”, Nam 19 tháng 18 ngày tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau phiên sơ thẩm, Thành kháng cáo kêu oan cho rằng bản thân chỉ ra can ngăn đánh nhau chứ không đánh chết Huynh.

Sau đó, TAND Tối cao tại TP.Sài Gòn đã xét xử phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Sau quá trình điều tra, cơ quan tố tụng bất ngờ xác định lại Trương Hoàng Nam mới là hung thủ giết người và VKSND TP. Sài Gòn truy tố Trương Hoàng Nam tội “Giết người” và Lê Văn Thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 12/8/2016, TAND TP. Sài Gòn xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt bị cáo Nam 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và Thành 2 năm 14 ngày tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên xét xử phúc thẩm lần này, bị cáo Nam thừa nhận có xảy ra xô xát, bản thân có đánh vào đầu nạn nhân nhưng không thể là nguyên nhân dẫn đến án mạng.

Bị cáo Thành thừa nhận có cầm cây gắp than đánh loạn xạ nhưng không trúng ai. Thành cho rằng không đâm Huynh và thấy trên đầu nạn nhân này có cây sắt cắm nên rút ra, vứt xuống đường.

Các nhân chứng khác khai sự việc xảy ra vào ban đêm nên không xác định được ai là người đánh nạn nhân tử vong. HĐXX cũng triệu tập giám định viên đã giám định pháp y nạn nhân trong vụ án và các nhân chứng để làm rõ vụ án.

Giám định viên cho rằng không thể tách bạch 2 lý do chấn thương sọ não và vết thương sọ não vì cả 2 đều có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Đồng thời, trên vết thủng xương sọ có vết đen nên hung khí được xác định là vật đã qua sử dụng. Nhưng do lực lượng chức năng không thu hồi được cây gắp than và cái vỉ sắt nên chưa thể xác định được đâu là hung khí gây ra vết thương này.

Đại diện VKS đề nghị tòa cho hoãn phiên tòa để giám định viên có thời gian xác định lại kết luận giám định.

Xét thấy, đề nghị của VKS là có cơ sở nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để chờ kết quả giám định lại.

Đoàn Nga