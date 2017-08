Vụ án OceanBank: Ba người xin được vắng mặt vì già, mới sanh con, bệnh nặng...

Bà Sáu Phấn ngồi trong xe lăn trong một lần ra tòa năm nay. (Dân Trí)

HÀ NỘI - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Hà Văn Thắm vào ngày thứ Hai, 28 tháng 8, trong số 51 người kể cả ông Thắm sẽ bị chất vấn trước tòa, có ba nhân vật “nổi cộm” đã xin được xử khiếm diện là bà Hứa Thị Phấn, bà Vũ Thị Thùy Dương, và ông Nguyễn Viết Hiền.



Bà Hứa Thị Phấn, tức Sáu Phấn, 70 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ, sẽ vắng mặt trong phiên xử tội phạm xảy ra tại Ngân Hàng Đại Dương - OceanBank. Bà Phấn xin được xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu.

Ngoài bà Phấn, nguyên giám đốc khối kế toán và giao tiếp trong nước của OceanBank là Vũ Thị Thùy Dương cũng xin được vắng mặt vì vừa sinh con. Bà Thùy Dương cam kết sẽ “có mặt tại phiên tòa ở thời điểm nhất định” nếu tòa thấy sự có mặt của bà cần thiết.





Hà Văn Thắm, nhân vật chính trong vụ án OceanBank.



Nhân vật thứ ba xin vắng mặt là Nguyễn Viết Hiền, cựu giám đốc phòng giao tiếp Âu Cơ OceanBank. Ông Hiền cho biết đang bị bệnh “hiểm nghèo.”



Bà Dương và ông Hiền bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Bà Sáu Phấn là một trong bốn nghi can bị truy tố thêm sau khi tòa án nhân dân Hà Nội trả hồ sơ, đề nghị làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến đại án OceanBank.



Theo cáo trạng mới, bà Sáu Phấn bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với vai trò đồng phạm của cựu chủ tịch HĐQT OceanBank là ông Hà Văn Thắm.

Bà Sáu Phấn là người đại diện cho nhóm Phú Mỹ, nhóm cổ đông lớn tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank.

Theo cáo buộc, năm 2012, Ngân Hàng Nhà Nước có chủ trương tái cơ cấu và sát nhập các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. Ông Hà Văn Thắm muốn thâu tóm một số ngân hàng về OceanBank, gặp bà Phấn đặt vấn đề chuyển giao nhà băng này.



Ngày 23 tháng 2, 2012, bà Phấn giao cho cháu là Ngô Kim Huệ (thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc TrustBank) ký hợp đồng kinh tế với ông Thắm để bán gần 250 triệu cổ phần (gần 85% vốn điều lệ của ngân hàng này) với tổng giá trị ghi trong hợp đồng là hơn $195,000. Đổi lại, ông Thắm phải kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, quyền được sở hữu tài sản bảo đảm từ các khoản vay hơn $152 triệu Mỹ kim, khoản đầu tư khoảng $40 triệu cùng một số nghĩa vụ khác của bà Phấn tại TrustBank.



Sau khi cho người vào điều hành, tiếp quản TrustBank, ông Thắm khám phá có một số khoản vay lớn, dư nợ xấu không có khả năng thu hồi cũng như nhiều mối quan hệ phức tạp giữa bà Phấn và các nhóm khách hàng. Lúc đó, ông Thắm đã thỏa thuận, chuyển nhượng lại TrustBank cho ông Phạm Công Danh.

Ngày 9 tháng 10, 2012, bà Phấn ký lại hợp đồng với ông Danh, chuyển nhượng hơn 250 triệu cổ phần TrustBank với số tiền $200,000. Tiếp quản TrustBank, ông Danh đã làm thủ tục đổi tên thành Ngân Hàng Xây Dựng.



Để có $22 triệu thanh khoản cho nhà băng này, ông Danh mượn tài sản của bà Phấn để thế chấp cho OceanBank. Bà Phấn đã cho ông Danh mượn tài sản gồm quyền phát sinh từ hợp đồng đồng góp vốn đầu tư và xây dựng tại dự án khu dân cư phức hợp (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sài Gòn) của bà Ngô Kim Huệ, ông Hồ Văn Tân, Hứa Anh Thơ; gần 1.7 triệu cổ phần tập đoàn SSG của bà Ngô Kim Huệ; hơn 860,000 cổ phần tại SSG của bà Phấn cùng hơn 3.3 triệu cổ phần tại công ty này của bà Hứa Thị Bích Hạnh.

Sau đó, các ông Thắm và Danh sử dụng pháp nhân công ty một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung để vay tiền. Đây là công ty do ông Danh thành lập và thuê Trần Văn Bình làm tổng giám đốc, không có vốn cũng như bất cứ hoạt động kinh doanh gì.



Ngày 22 tháng 11, 2012, ông Thắm và Nguyễn Văn Hoàn (phó tổng giám đốc OceanBank) thống nhất cho Trung Dung vay 500 tỷ đồng. Hôm sau, Bình và Hoàn đã ký hợp đồng tín dụng dài hạn với nội dung OceanBank cho vay $22 triệu để Trung Dung bù đắp vốn mua tài sản là quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Số tiền này được OceanBank giải ngân cho Trung Dung qua một ngân hàng.

Nhân viên của tập đoàn Thiên Thanh đã làm thủ tục chuyển khoản và mở 4 số tiết kiệm. Sau đó, Danh chỉ đạo tất toán bốn sổ tiết kiệm để thanh toán cho năm hợp đồng tín dụng của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại Ngân Hàng Xây Dựng.



Cơ quan điều tra cáo buộc, số tiền $22 triệu trên không có khả năng thu hồi. Phía OceanBank bị thiệt hại đến thời điểm năm 2014 cả gốc lẫn lãi là hơn 540 tỷ đồng.



Trong đại án OceanBank, hàng loạt cán bộ ngân hàng này vướng lao lý, trong đó có bà Dương. Vi phạm của bà Dương được xác định liên quan đến việc OceanBank chi lãi ngoài. Cáo buộc của cơ quan công tố xác định bà Dương phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền gần $24 triệu thiệt hại của OceanBank.

Đại án Oceanbank với 51 bị cáo bị truy tố các tội: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Dự tính phiên xử diễn ra trong 20 ngày.



Phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng từ trước đến nay, lên tới 727 người, bao gồm các nhân chứng, giám định viên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có tới 57 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.