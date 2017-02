Vụ án Vinashin: Tất cả bị cáo đều nói họ bị oan sai

Giang Kim Đạt khi đưa ra tòa. (Tuổi Trẻ)



HÀ NỘI - Sáng thứ Năm, tòa án nhân dân đã mở phiên tòa xét xử những nhân vật bị tố cáo phạm tội tham nhũng tại đại công ty Vinashinlines. Trong ngày xét xử đầu tiên, tất cả các bị cáo đều không nhận tội. Một trong những người này là Giang Kim Đạt, bị tố biển thủ $11 triệu Mỹ kim.



Tại phiên tòa, đại diện công tố viện (VKS) đọc bản cáo trạng các bị cáo: Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Vinashinline; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines, đều bị truy tố tội “tham ô tài sản” theo Khoản 4, Điều 278 Bộ luật Hình Sự, với khung hình phạt từ 20 năm tới chung thân hoặc tử hình.



Cha của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển, 67 tuổi, sống ở quận 2, Sài Gòn, cũng bị xét xử về tội rửa tiền, với khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù.



Trong phần xét hỏi, các bị cáo đều không đồng ý với bản cáo trạng như sau:

- Bị cáo Trần Văn Liêm (61 tuổi, nguyên tổng giám đốc tổng công ty vận tải viễn dương Vinashin) khai, bản cáo trạng truy tố oan sai cho ông ta.



- Bị cáo Giang Kim Đạt (39 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh) cho rằng, bản cáo trạng cáo buộc bị cáo thống nhất với ông Liêm là không đúng.



Bị cáo Đạt cho biết, "Anh Liêm là Tổng Giám Đốc, tôi chỉ làm theo lệnh của anh Liêm. Phần nhận tiền cáo trạng viết không đúng. Tiền hoa hồng đó là tiền hoa hồng của môi giới. Họ trích phần môi giới từ bên bán tàu cho tôi."



- Bị cáo Giang Kim Hiển cũng bác bỏ hoàn toàn cáo trạng. Ông này cho rằng, tất cả cáo buộc và kết luận điều tra đều không đúng sự thật.



Theo ông Hiển, "Con tôi mới ra trường, tôi là sĩ quan lâu năm. Nó làm gì có đối tác nước ngoài, nó về bảo bố có đối tác nước ngoài giới thiệu cho con. Tôi liên hệ và làm ăn với đối tác nước ngoài và yêu cầu họ trích hoa hồng. Tiền đó là tiền của tôi chứ làm gì có tiền của con tôi chuyển cho tôi. Cái đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã soạn sẵn đơn gửi tòa."



- Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Khương (66 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines) trình bày: "Tôi làm việc cho Nhà nước đến nay đã hơn 40 năm. Tôi tự hào vì không tham nhũng một xu, một cắc nào của nhà nước. Cáo buộc này hoàn toàn sai, oan sai. Xin tòa tìm lại sự trong sạch, rửa oan cho tôi".

Phiên tòa dự tính kéo dài bốn ngày.



Vụ xử từng bị hoãn vào ngày 21 tháng 1, 2017 vì nhiều luật sư vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, Trần Văn Liêm đã ký hợp đồng mua ba chiếc tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và giao cho Giang Kim Đạt thực hiện việc đàm phán mua tàu.



Tổng số tiền “hoa hồng” từ hợp đồng mua ba con tàu nêu trên mà công ty môi giới gửi vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển là gần $500,000 Mỹ kim.



Trong quá trình thỏa thuận, Đạt đã đàm phán với công ty môi giới Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Sumer của Panama với giá $6.25 triệu và sẽ được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng mua tàu.

Trong số 2%, công ty môi giới trích lại 10% và số tiền còn lại là hơn $82,000 được chuyển vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.



Tàu Vinashin Island được mua với giá gần $6 triệu của Croatia. Đạt thoả thuận với Marvin Shipping LTD để được hưởng 3.75% và cũng trích lại 10% của tổng số tiền hoa hồng. Số tiền lần này chuyển vào tài khoản của Giang Văn Hiển là hơn $130,000.



Đối với tàu Vinashin Phoenix được mua với giá $21.55 triệu USD của Hy Lạp, Đạt cũng thoả thuận để được hưởng 2% hoa hồng. Số tiền chuyển vào tài khoản của Giang Văn Hiển lần này là gần $282,000.

Ngoài ra, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương đã thỏa thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để lấy tiền của Vinashinlines với tổng số tiền hơn $10.8 triệu.



Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, Liêm, Đạt và Khương bị tố cáo là đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt của Vinashinlines $11.3 triệu.



Trong đó, Trần Văn Liêm chiếm đoạt $135,000, Giang Kim Đạt $11 triệu, Trần Văn Khương $110,000.

Cơ quan điều tra xác định, ông Giang Văn Hiển sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình, đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản, mua đi bán lại 13 xe hơi đứng tên mình và người thân.



Đạt còn bị tố đã mua một căn nhà ở Singapore trị giá gần $3 triệu; đặt cọc $436,000 để thuê, mua hai căn nhà tại Anh.



Tháng 8/2010, khi Bộ Công an đã khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Đạt đã trốn sang Campuchia và bị truy nã quốc tế.



Ngày 7/7/2015, Đạt bị bắt. Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian trốn truy nã, Đạt đã sử dụng hộ chiếu mang tên người khác để đi lại giữa Campuchia và Singapore. Liên quan tấm hộ chiếu này, Bộ công an đã khởi tố để điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.