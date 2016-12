(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Từ trái là tay súng Đỗ Cường Minh, bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và chủ tịch Ngô Ngọc Tuấn.

Chiều thứ Hai, 26 tháng 12, cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi họp báo công bố kết luận điều tra về vụ nổ súng bắn chết hai quan chức đầu tỉnh xảy ra hôm 18 tháng 8, 2016 tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái.

Đây là một vụ án chấn động dư luận khi hung thủ là Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái, đã cầm khẩu súng K59 bắn chết bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và chủ tịch HĐND kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn ngay bên trong phòng làm việc.



Công an từng cho biết nghi can Đỗ Cường Minh đã tự sát bằng súng và chết ngay sau khi gây án. Những nguồn tin khác cho biết Minh có thể bị người nào đó bắn chết từ đằng sau ót. Dư luận cho rằng đây là hậu quả của một cuộc tranh chấp quyền lực và tranh dành quyền lợi từ lâu tại Yên Bái, giữa cơ quan kiểm lâm và chính quyền tỉnh.



Nhà cầm quyền từng tìm cách tránh né lý do tranh chấp trong nội bộ đảng do tham nhũng gây ra. Tuy nhiên tại buổi họp báo ngày thứ Hai, phó giám đốc cơ quan cảnh sát điều tra Phạm Ngọc Thắng cho biết nguyên nhân xảy ra án mạng là do “bất mãn bức xúc cá nhân bố trí sắp xếp nhân sự” của tỉnh.

Họ nói rằng trước khi xảy ra vụ án, tỉnh ủy Yên Bái ra quyết định sáp nhập Chi Cục Lâm Nghiệp vào Chi Cục Kiểm lâm. Kế hoạch này khiến cho vị trí Chi Cục Trưởng Kiểm Lâm bị rơi vào tay người khác, và Đỗ Cường Minh bị rớt xuống làm phó chi cục cùng ba người khác.



Như vậy, việc tranh quyền đoạt ghế trong nội bộ đảng chính là nguyên nhân chính khiến ông Đỗ Cường Minh nổ súng bắn chết hai lãnh đạo đầu tỉnh Yên Bái là bí thư Phạm Duy Cường và chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Ngô Ngọc Tuấn.



Theo đại diện công an tỉnh Thanh Hoá, động cơ gây án của ông Đỗ Cường Minh được kết là “không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.” Cơ quan này cũng từ chối trả lời câu hỏi về thông tin cho rằng nguyên nhân gây án liên quan đến việc chạy chức, chạy quyền trong giới lãnh đạo chóp bu của tỉnh.



Do nghi phạm chính đã chết, nên công an quyết định ngưng điều tra.

Cuộc họp báo cũng cho thấy công an tìm cách ém những nguồn tin nói về các món tiền lớn. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - giám đốc công an tỉnh Yên Bái khẳng định rằng tin phát hiện hàng trăm tỷ đồng tại hiện trường trường phòng làm việc của bí thư tỉnh uỷ Phạm Duy Cường là “bịa đặt.”



“Tướng Chiêu cũng khẳng định việc các trang mạng nêu thông tin khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tỷ đồng trong phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường là thông tin bịa đặt, có tính chất phản động,” báo Dân Việt trích lời giám đốc công an Yên Bái nói.



Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào chiều cùng ngày, phó giám đốc công an Yên Bái, Phạm Ngọc Thắng lại cho biết: Tại hiện trường, phát hiện trong két sắt tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn (chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân và trưởng ban Tổ Chức Tỉnh Ủy) có $100,000 Mỹ kim, 1.5 tỷ đồng VN ($66,000) và bốn chiếc nhẫn. Còn trong phòng làm việc của bí thư Phạm Duy Cường, cơ quan công an cũng thu được số tiền lên đến $2,200.



Về việc phòng ông Tuấn có cả trăm ngàn Mỹ kim, bà Vũ Thị Thu Hiền, vợ ông Tuấn, có khai và được ghi nhận bởi báo Tuổi Trẻ, “Ban tổ chức tỉnh ủy xác định ban tổ chức không giao cho ông Tuấn số tiền này, ông Tuấn không vay nợ ai.”



Công an nói bà Hiền khai với họ rằng số tiền này là tiền giành giụm của hai vợ chồng từ nhiều năm nay. Do hai vợ chồng đi làm thường xuyên, ở nhà có mẹ già nên ông Tuấn mua két sắt để tại phòng làm việc sử dụng để cất tiền cá nhân.



Dân Làm Báo nêu thắc mắc: Với đồng lương công chức, vợ chồng ông Ngô Ngọc Tuấn lấy đâu ra số tiền lên đến gần $170,00 như trên? Là lãnh đạo đầu tỉnh, vì sao ông Tuấn không dùng tiền Việt Nam đồng mà lại sử dụng tiền đô-la Mỹ?



Chi tiết này càng khiến dư luận nghi ngờ rằng nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng là do có liên quan đến tiền bạc và chạy chức. Phải chăng, đây là số tiền mà ông Ngô Ngọc Tuấn nhận hối lộ từ Đỗ Cường Minh để lo chạy chức, ông Tuấn dù nhận tiền nhưng vẫn "lật kèo" nên bị ông Minh nổ súng bắn chết?



Tại cuộc họp báo chiều 26 tháng 12, phó giám đốc công an Thắng nói cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu của "ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị."



Do vậy họ kết luận "nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái."