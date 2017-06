Vụ bắn UPS: Jimmy Lam sống cô độc dù có vợ con, lái xe BMW, bị trầm cảm

Khẩu TEC-9 là loại súng mà Jimmy Lam đã dùng để bắn ba đồng nghiệp.



SAN FRANCISCO – Trong ngày thứ Sáu, các đồng nghiệp cũng như nhà chức trách vẫn chưa hiểu rỏ tại sao anh Jimmy Lam đã mang súng đến sở làm và bắn chết ba đồng nghiệp trước khi tự sát. Hai ngày sau khi xảy ra vụ bắn vào sáng thứ Tư, người ta biết thêm về anh ta.



Họ Lam có thể là họ Lâm của người Việt Nam, nhưng cũng có thể là họ Trung Hoa, vì nhiều người Mỹ gốc Hoa cũng mang họ này.





Một nhân viên UPS đang rời cơ sở sau khi xảy ra vụ nổ súng vào sáng thứ Tư, 14 tháng 6, 2017 tại cơ sở này ở San Francisco. (Justin Sullivan/ Getty Images)



Trong ngày thứ Năm, bà Sharon Rummery, phát ngôn viên của Sở Di Trú Hoa Kỳ cho biết Jimmy Lam là một công dân Hoa Kỳ, đến Mỹ từ Thái Lan khi còn là một em bé. Bà không nói thêm chi tiết.



Jimmy Lam là nhân viên lái xe của công ty giao hàng United Parcel Service (UPS) trong suốt 18 năm. Anh mang súng đến dự một cuộc họp với các đồng nghiệp vào buổi sáng và bắn chết ba tài xế trước khi quay súng tự sát. Các nguồn tin sau này cho biết hai trong ba người bị bắn đã từng bị Jimmy Lam than phiền là ức hiếp anh ta.



Trước đó anh than phiền rằng anh đã phải làm việc phụ trội quá nhiều.

Trong tháng Ba, Jimmy Lam, 38 tuổi, đã nộp đơn khiếu nại để than phiền về việc phải làm thêm quá giờ nhiều, và xin công ty chuyển phát bưu phẩm này giảm bớt cho anh số giờ làm thêm từ nay về sau.

Trong một buổi họp vào sáng thứ Tư, Lam bước tới phía Benson Louie và bắn ông ta. Khi các đồng nghiệp cuống cuồng bỏ chạy ra khỏi phòng, Lam bắn vào lưng Wayne Chan. Mike Lefiti đang chạy trốn khỏi tòa nhà thì Lam ra ngoài đường và bắn ông ấy. Wayne Chan, 56 tuổi, ở San Francisco, Michael Lefiti, 46 tuổi, ở Hercules, và Benson Louie, 50 tuổi, ở San Francisco.



Lam bắt đầu làm tài xế của UPS ở San Francisco trong năm 1999. Anh có tiếng là một người cứng đầu, nóng tính, đôi khi cãi lộn với các đồng nghiệp. Vào buổi sáng xảy ra án mạng, Jimmy Lam đã bước đi ngang qua các nhân viên khác của UPS, bắn thẳng vào các mục tiêu.



Robert Kim, một chủ tiệm xe ở gần UPS, nói rằng ông đã nhìn thấy “một đám tài xế UPS” đang chạy trên đường và la lên “Bắn! Bắn!”



Ông Louie và Ông Chan chết tại chỗ, ông Lefiti và Jimmy Lam chết trong bệnh viện. Hai tài xế khác bị thương nhẹ, được xác định danh tánh trong một email của UPS là Xiao Chen và Edgar Perez. Họ được điều trị những vết thương do trúng đạn.



Hồ sơ cho thấy Jimmy Lam không gây bạo động trước đây. Trong gần hai chục năm là tài xế của UPS, hồ sơ cho thấy anh có dính líu đến một số tai nạn và những cáo buộc về say rượu. Và tất cả những vụ ấy xảy ra ở bên ngoài công việc, khi anh lái xe riêng chứ không phải xe của UPS.



Cảnh sát tịch thu chiếc xe coupe BMW màu đen của Lam, đậu ở gần hiện trường vụ nổ súng, và vào nhà anh trong khu phố Inner Richmond ở San Francisco. Những người hàng xóm nói rằng anh hầu như sống cô độc ở trong nhà.



Những người láng giềng của Lam nói rằng họ thường thấy anh đi bộ quanh xóm, mặc bộ đồng phục của công ty, xem điện thoại của anh, và hút thuốc. Jimmy Lam đã sống ly thân với vợ, và có mấy đứa con. Vài đồng nghiệp gốc Á Đông cho biết Jimmy Lam bị trầm cảm, thường uống bia rượu.



Trong vụ nổ súng, Jimmy Lam đã dùng bị một khẩu TEC-9 và một khẩu súng lục bán tự động kiểu 1911. Khi thấy cảnh sát đến văn phòng của công ty vận chuyển ấy, cách quảng trường Franklin Square mấy khu phố, Jimmy Lam chĩa súng vào đầu và tự sát. TEC-9 là một loại khẩu súng lục khung polymer giá rẻ được phát triển vào năm 1985, và được sản xuất cho đến năm 2001, bởi công ty Intratec ở Florida.



Khẩu súng bán tự động bắn đạn 9 mm, giống như loại đạn được dùng bởi nhiều vũ khí của cơ quan cảnh sát. Khẩu súng ấy được coi là một loại súng lục tấn công, vì nó được dựa trên một thứ súng tiểu liên ban đầu được thiết kế cho quân đội. TEC-9 thường được trang bị những ổ đạn chứa hơn 20 viên đạn, và đôi khi lên đến 50 viên.