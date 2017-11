Vụ bạo hành, xâm hại trẻ em gây chấn động Trung Quốc

Suốt từ 23/11 đến nay, dư luận Trung Quốc xôn xao bởi sự kiện các cháu bé gửi ở một vườn trẻ bị bạo hành. Sau mấy ngày, vụ việc ngày càng trở nên phức tạp.

Tối 22/11, công an Bắc Kinh nhận được một số nguồn tin của người dân gọi báo bày tỏ nghi ngờ con cái họ gửi vào vườn trẻ Hồng Hoàng Lam Bắc Kinh ở khu Tân Thiên Địa, quận Triều Dương bị xâm hại tình dục, tiêm thuốc và bắt uống thuốc ngủ.

Theo các báo, vụ việc xảy ra tại lớp quốc tế “Tiểu Nhị” có hơn 20 cháu tuổi từ 3 đến 4, có 3 giáo viên và 1 giáo viên hợp đồng người nước ngoài. Từ tối 22/11, trên cộng đồng Wechat của phụ huynh có người nêu nghi vấn con em bị bạo hành khi phát hiện trên người có vết kim tiêm.

Khi cha mẹ hỏi, các bé kể lại đã bị giáo viên tiêm và nói có những bạn bị thày giáo bắt uống 2 viên thuốc mỗi buổi trưa để phải ngủ. Có cháu kể với cha mẹ chuyện các bạn bị phạt không mặc quần áo, để giáo viên cũng không mặc gì trên người khám xét.

Phụ huynh học sinh kéo tới trường đòi điều tra vụ việc

Sáng 23/11, rất nhiều phụ huynh và phóng viên báo chí kéo đến vườn trẻ đòi gặp lãnh đạo nhà trường, đòi xem video giám sát, và yêu cầu trừng trị những giáo viên vô đạo đức. Các phụ huynh nói với báo chí việc các bé bị tiêm, ép uống thuốc không rõ tên, vùng kín một số cháu bị viêm tấy, chảy máu…

Vườn trẻ trên trực thuộc Tập đoàn giáo dục Hồng Hoàng Lam (RYB Education, Inc) được đăng ký thành lập tại Cayman, vừa niêm yết thành công tại sàn chứng khoán New York tháng 9/2017 với tổng giá trị tài sản tới 766 triệu USD.

Ban đầu, lãnh đạo Tập đoàn Hồng Hoàng Lam cho rằng, đây là một âm mưu vu cáo, dọa báo công an để điều tra. Tuy nhiên, trước sức ép của phụ huynh và dư luận, nhà trường phải thông báo tạm đình chỉ công tác của những người liên quan và phối hợp với công an điều tra.

Công an Bắc Kinh đã tiến hành giám định pháp y các trẻ em nghi ngờ bị tiêm thuốc và xâm hại, cố định các chứng cứ, lấy lời khai các phụ huynh, lãnh đạo nhà trường và giáo viên liên quan, thu giữ các dữ liệu camera giám sát để tìm chứng cứ.

Ủy ban quận Triều Dương đã thành lập tổ công tác đặc biệt vào trong nhà trường phối hợp công an triển khai việc điều tra thu thập chứng cứ, tiến hành thăm hỏi, động viên các gia đình có trẻ bị hại, cam kết sẽ nghiêm trị theo pháp luật những người có liên quan.

Nhà trường đã đình chức 3 giáo viên liên quan, cách ly tiếp xúc với các em, phối hợp với cảnh sát điều tra. Công an cũng mời các thày thuốc về da liễu tham gia điều tra.

Chiều 24/11, Tổng giám đốc công ty Sử Yến Lai đã bày tỏ: “rất kinh ngạc và coi trọng cao độ; thành tâm xin lỗi các cháu bé bị hại cùng gia đình và các giới trong xã hội”, cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt rà soát lại mọi cơ sở trực thuộc trong cả nước.

Chiều tối 25/11, cơ quan công an Bắc Kinh đã công bố kết quả điều tra, theo đó sau khi điều tra thu thập chứng cứ đã bắt giam hình sự một nữ giáo viên họ Lưu là nghi phạm, đồng thời bắt giữ 2 người khác vì bịa đặt, tung tin thất thiệt về vụ việc, khiến dư luận hoang mang.

Ủy ban quận Triều Dương cũng thông báo yêu cầu cơ quan chủ quản làm thủ tục miễn chức giám đốc vườn trẻ, nghiêm túc truy cứu trách nhiệm của vườn trẻ và những người liên quan. Ủy ban giáo dục thành phố Bắc Kinh cũng kịch liệt lên án hành vi vi phạm đạo đức người thày nghiêm trọng và bày tỏ ủng hộ việc nghiêm trị.

Cùng thời gian, công ty Hồng Hoàng Lam cũng ra tuyên bố lấy làm tiếc về vụ việc, sẽ áp dụng các biện pháp bao gồm sa thải giáo viên Lưu, bãi chức giám đốc vườn trẻ, tích cực phối hợp điều tra, mời các bác sĩ và chuyên gia tâm lý để tiến hành trị liệu các bé bị hại…

Do Hồng Hoàng Lam (RYB Education, Inc) đã niêm yết trên sàn chứng khoán New York từ tháng 9/2017, nên sau khi vụ việc xảy ra, cổ phiếu của công ty này đã sụt giảm tới 38,41% ngay trong phiên giao dịch ngày 24/11 (từ 26,71USD xuống 16,45USD).

Chưa hết, nhân vụ việc này, hai công ty luật đã tuyên bố bắt tay điều tra xem Hồng Hoàng Lam có gian dối trong kê khai, báo cáo khi lên sàn hay không và chuẩn bị thay mặt các cổ đông của công ty khởi động vụ kiện tập thể đòi Hồng Hoàng Lam bồi thường những thiệt hại về kinh tế cho cổ đông do hành vi vi phạm luật chứng khoán của họ gây nên.

Ngô Tuyết

