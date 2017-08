Vụ bé gái mới sanh bị bỏ rơi: Một anh Việt gọi từ Nhật về xin nhận con

Cô Hòa đang chăm sóc bé gái được đặt tên là Hạt Mít. (Trí Thức Trẻ)



HÀ NỘI - Một tuần sau khi bé gái khoảng 15 ngày tuổi bị mẹ gửi lại nhà trọ rồi đi mất tăm về quê ở Nghệ An, đến nay người mẹ này vẫn chưa liên lạc về nhà trợ ở Hà Nội để thăm con.



Hiện nay đứa bé được nuổi bởi Hoàng Thị Ly Hòa trú tại quận Bắc Từ Liêm. Cô Hòa nói với báo Trí Thức Trẻ hôm thứ Tư rằng trong những ngày qua bé gái dù vắng mẹ nhưng vẫn rất ngoan, ăn uống bình thường. Mọi người xung quanh và cô Hòa đã đồng ý đặt tên cho bé là Hạt Mít.



Bé gái đã sanh non khoảng một tháng. Mẹ của bé bị người tình bỏ rơi, lại nghèo khó nên kêu gọi sự trợ giúp của người lạ. Cô Hòa đã nghe tin qua mạng xã hội, đến bệnh viện để gặp người mẹ trẻ và giúp đỡ vào đầu tháng Tám. Hòa đã đưa mẹ con về nhà trọ của cô để ở tạm, dù gia đình Hòa cũng không khá gì mấy.

Sau khi tin người mẹ đã để lại con ở Hà Nội và quay về Nghệ An, tránh gây xấu hổ cho gia đình, cô Hòa hoa biết có rất nhiều người từ nhiều nơi đã gọi đến muốn xin bé gái về nuôi nhưng cô Hòa không đồng ý. Ngoài ra, cũng có nhiều người mẹ tặng tã và sữa.



"Những người đến và gọi điện đến để xin nhận bé về nuôi thì có rất nhiều, tuy nhiên, có một người khá đặc biệt hôm vừa qua gọi điện giới thiệu quê ở Vinh - Nghệ An (đang làm việc ở Nhật, chưa có gia đình) giọng nói tha thiết và có vẻ muốn khóc, anh ta muốn nhận cháu bé về để chăm sóc. Theo anh ta nói, nếu tôi đồng ý thì ngay lập tức mẹ anh ta sẽ đón xe từ Nghệ An ra đón cháu về," Hòa cho hay.



Nghi ngờ người đàn ông này chính là cha cháu bé, cô Hòa có hỏi về việc có quen biết Nga (mẹ cháu bé, quê Nghệ An) không, thì thanh niên này ấp úng, ngập ngừng sau đó nói là không quen biết.



"Tôi nghi ngờ là vì cách nói chuyện, hỏi thăm của người đàn ông này khác hoàn toàn so với những người khác. Hơn nữa đối với những người muốn xin bé làm con nuôi, thì đa phần là phụ nữ sẽ là người đặt vấn đề và khi đến thăm cháu thì cả hai vợ chồng cùng đến," Hòa cho hay.



Nói về bé gái, Hòa chia sẻ, trước hết cô sẽ chăm sóc chu đáo như con đẻ của mình, cô cũng chưa làm giấy tờ, thủ tục với cơ quan chức năng.



Trong trường hợp, thanh niên bên Nhật đúng là cha của bé và muốn nhận con thì phải có người mẹ đến. Hoặc nếu mẹ của bé trở lại nhận con thì Hòa sẽ trao trả.



Hòa cho biết thêm, từ khi có Hạt Mít công việc và cuộc sống của gia đình cũng có đôi chút xáo trộn. Hòa không còn thảnh thơi như trước, một mình cô giờ đây nuôi ba đứa con trong đó có Hạt Mít là con mọn nên không thể ra khỏi nhà.



Trước đó, Hòa đã cứu mang người phụ nữ tự giới thiệu tên Nga, 22 tuổi, quê ở Nghệ An tại nơi trọ của mình. Sau gần 10 ngày, Nga lấy lý do về quê làm thủ tục cho con, tuy nhiên sau đó đã không quay lại.