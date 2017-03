Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Gia đình sẽ đưa con về nước chôn cất

Bé Lê Thị Nhật Linh (Facebook)



ABIKO - Dư luận tại Nhật cũng như tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục bàn tán về cái chết bí ẩn của một bé gái Việt Nam sống với cha mẹ tại nước Nhật. Bé gái 9 tuổi này đã biến mất sau khi rời nhà để đến trường học vào sáng thứ Sáu, 24 tháng 3. Đến sáng Chủ Nhật có người đi câu cá và khám phá một thi thể trần truồng của một bé gái giấu dưới gầm cầu cạnh mương nước ở miền thôn quê thuộc tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo.

Các nguồn tin gần với cuộc điều tra về cái chết của bé Lê Thị Nhật Linh cho biết có dấu hiệu có kẻ đã ghì cổ tay em, để trói hoặc nắm chặt em sao đó trước hãm hại đứa bé.



Cảnh sát nghi kẻ tấn công đã ghì em xuống để em không thể chống cự được. Ngoài ra còn có các vết xước trên da em. Họ cho rằng các dấu hiệu em bị siết cổ chứng tỏ em đã bị giết chứ không phải chết vì tai nạn hay một lý do nào khác.



Thêm vào đó, cảnh sát thành phố Abiko nói họ đã tìm thấy sự tổn thương ở vùng kín của bé Nhật Linh trong cuộc khám nghiệm sơ khởi.



Sau khi nhận được tin cảnh sát tìm thấy xác của một em bé, anh Lê Anh Hào, cha của Nhật Linh, đã tới sở cảnh sát thành phố và nhận dạng xác chính là con gái của anh. Tòa đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giúp gia đình đưa em Nhật Linh về Hải Phòng theo nguyện vọng của gia đình.



Một chiếc camera đặt tại nhà Linh cho thấy em đã rời nhà ít phút sau 8 giờ sáng để đến dự lễ tổng kết học kỳ ở trường. Lúc đó, em mặc một áo có mũ màu xám, quần màu hồng và chiếc mũ đồng phục màu vàng. Em mang môt chiếc ba lô màu đỏ trên lưng. Hôm đó là ngày chót của khóa học trước khi học sinh được nghỉ lễ.

Ngoài hình an ninh từ nhà, cảnh sát không thấy có một chiếc camera an ninh nào khác đặt trên đường em đến trường có ghi lại hình ảnh của em nào giống Linh sáng hôm đó. Nhà em và trường cách nhau khoảng 600 thước.



Cảnh sát thành phố Abiko cam kết sẽ điều tra ráo riết để tìm cho ra thủ phạm sát hại bé Linh.

Thi thể Nhật Linh được một người đàn ông đi câu cá ở Sông Tone tìm thấy vào khoảng 6:45 sáng Chủ Nhật. Xác nằm trên một bãi cỏ dưới gầm cầu bắc qua con mương ở Abiko, cách nhà em khoảng 10 cây số.

Cảnh sát Nhật cho rằng thi thể của Linh đã được đưa đến vị trí này để phi tang sau khi em bị bóp cổ ở một địa điểm khác, vì không có dấu hiệu giằng co nào trên bãi cỏ.



Trong khi đó đài NHK đưa tin hôm thứ Ba 28/3 rằng một bạn học cùng lớp cho biết Linh kể với em tháng trước là Linh có thấy một người đáng nghi trên đường đi học hồi tháng Giêng và em cảm thấy sợ hãi người này. Từ đó, Linh thường chạy vội qua nơi người này đã xuất hiện mỗi khi em đi học, theo lời của một bé gái bạn cùng lớp của Nhật Linh nói với đài truyền hình Nhật NHK.



Đứa bạn nói rằng mỗi lần đi học, bé Linh thường chạy nhanh qua nơi đã nhìn thấy người lạ. Người bạn cũng cho biết địa điểm bé Linh bắt gặp người lạ là gần các vườn lê, nơi một số đoạn có hàng rào cao 3 mét để bảo vệ vườn. Quần áo và đồ đạc cá nhân của bé gái Việt xấu số này vẫn chưa được tìm thấy.



Trường tiểu học của bé Linh, Mutsumi Daini Elementary School, ở thành phố Matsudo, sẽ xem xét áp dụng các biện pháp an toàn mới từ tháng Tư, chẳng hạn cho học sinh đi theo nhóm khi đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà, hiệu trưởng trường nói hôm thứ Hai.



Cha của Nhật Linh cho biết con gái đầu lòng vẫn thường đi học một mình đến trường từ năm lớp Một đến nay, giống như các bé học tiểu học khác ở Nhật Bản.



Bé Nhật Linh sống cùng cha mẹ và em trai ba tuổi ở Nhật Bản. Trong ngày con bị mất, cô Nguyễn Thị Nguyên, 31 tuổi, mẹ của Linh đã có mặt ở quê nhà tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Mới hai ngày trước khi con gái mất tích, cô bay về Việt Nam vì có chuyện trong gia đình.



Khi hay tin con gái mất tích, cô Nguyên đã lên mạng xã hội Facebook để loan tin ngay trong ngày thứ Sáu, với hy vọng công chúng giúp tìm ra bé gái. Mạng xã hội lúc đó cho biết cháu Nhật Linh rời nhà lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, đến 8 giờ 40 cô giáo gọi điện thoại cho anh Lê Anh Hào báo tin Nhật Linh không đến trường. Đến trưa cùng ngày, khi không có thêm tin gì về Linh, cô giáo cùng gia đình trình báo cảnh sát. Đến sáng Chủ Nhật từ xác được tìm thấy trên bãi cỏ cạnh mương nước cách xa nhà 10 km.



Chiều thứ Hai, cảnh sát đã công bố thêm một vài chi tiết. Họ cho biết ngay sau khi bé Linh mất tích, trên mạng internet xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung bí ẩn.



Vào khoảng 9 giờ đêm thứ Sáu 24/3, trên trang web “2chan” - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn thông tin: “Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh.”



Lời nhắn này được gửi đi trước khi cảnh sát Matsudo loan tin qua internet, radio về việc kêu gọi tìm kiếm cô bé mất tích. Như vậy bé gái có thể đã bị sát hại một thời gian ngắn sau khi biến mất vào sáng thứ Sáu.

Ngoài ra, còn xuất hiện một dòng tin nhắn với nội dung: “Chúng ta phải đi xung quanh để tìm để chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào bị chết trong cống.”



Trụ sở điều tra cảnh sát tỉnh Chiba cho biết, đã nắm được thông tin này và sẽ tìm hiểu thêm.