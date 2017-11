Vụ Dương sắp bị xử tử: Mẹ khóc ngất, cha chuẩn bị nhận xác, con xin tro cốt được mang về chùa

Tử tù Nguyễn Hải Dương: "Chắc vậy là xong rồi..."

BÌNH PHƯỚC - Vào sáng sớm thứ Sáu này, ngày 17 tháng 11, một thanh niên sẽ được đưa vào bên kia thế giới bằng kim chích thuốc độc. Anh đã phạm tội sát nhân, và theo luật thì phải bị đưa ra pháp trường. Khi tin tức về ngày hành quyết được tiết lộ đầu tuần này - báo chí biết mà gia đình vẫn chưa biết, chỉ được báo tin là chuẩn bị nhận xác con - giới truyền thông trong nước đã săn tìm mọi khía cạnh mà họ có thể đăng được trên báo về giai đoạn chót của một vụ án rất chấn động này. Dưới đây là trích đoạn từ một bản tin của báo Trí Thức Trẻ, viết về người cha, người mẹ, và nguyện vọng của một tử tù mới có 26 tuổi.



Vào ngày 17/11 tới đây, Hội Đồng Thi Hành Án Tử Hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc vào người Nguyễn Hải Dương, một tử tù gây ra vụ thảm sát sáu người trong gia đình từng gây rúng động dư luận tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phướchai năm trước.



Chiều thứ Tư, 15/11, ông Nguyễn Phú Hải, 49 tuổi, cha của Dương, tỏ ra bình thản nhưng không giấu được ánh mắt đượm buồn khi biết tin con sắp đến ngày bị tiêm thuốc độc.



Ông Hải cho biết, lần cuối cùng được là thứ Năm, ngày 2 tháng 11, 2017. Thời điểm đó ông vào trại giam thăm con như thường lệ mỗi tháng thăm một lần.



Ông Hải cho biết, "Khi vào gặp Dương, sức khoẻ nó cũng bình thường nhưng không chia sẻ gì nhiều với tôi. Chỉ có ước nguyện sau khi bị tử hình sẽ hỏa táng đưa tro cốt về chùa vì xin hiến xác cho y học không được."

Theo lời ông, trước đó ông có nhận một lá đơn của cơ quan chức năng gửi đến với nội dung yêu cầu hiến xác hay không thì cũng về địa phương (ở An Giang) làm đơn để gửi lại cho tòa án. Sau đó, khi vào thăm con, ông có nói với Dương chuyện này và Dương chỉ đáp lại, "Chắc vậy là xong rồi đó."

Câu nói của con khiến nhiều người trong gia đình hiểu rằng Dương đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận hình phạt do mình đã gây ra.



Ông Hải tâm sự, "Lúc đầu nó định hiến xác và gia đình tôi cũng ủng hộ việc này, có động viên nó nhiều lắm. Tuy nhiên sau đó, gia đình tôi nhận được thông báo của Công An và Viện Kiểm Sát rằng tử hình bằng thuốc độc thì không thể hiến xác được."



Theo lời tâm sự của người cha, ông chỉ mới biết tin sau khi đọc được trên báo chứ chưa nhận được đơn chính thức từ cơ quan gửi đến thông báo rằng Dương sẽ bị tử hình vào ngày 17/11. Tuy nhiên, trước đó bên cơ quan chức năng có yêu cầu ông làm Đơn nhận xác sớm thì lúc đó ông đã chuẩn bị tâm lý con sắp bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.



Ông Hải cho biết thêm, sáng thứ Tư, mẹ và các dì của Dương đã đến trại giam để gặp mặt tử tù này lần cuối trước khi bị tử hình. Tuy nhiên, vì không đi đúng thời gian cho phép nên không được vào thăm Dương. Theo luật cộng sản, gia đình chỉ được thăm người tù vào thứ Năm tuần đầu tiên của tháng. Như vậy gia đình sẽ không được dịp gặp con, nói chuyện với con lần cuối.



Ông Hải nói, "Sau khi nhận được thông tin này thì tôi buồn lắm, vợ và con gái út cũng như họ hàng đều mệt mỏi, áp lực nhiều. Nói chung Dương là con, dù nó có lỗi lầm gì đi nữa thì vẫn là con của mình. Nuôi con từ nhỏ đến hai mấy tuổi đầu, nhưng chỉ một phút bồng bột đã gây ra hậu quả như vậy thì nó phải gánh lấy."

Theo cha của Dương, vợ ông khóc nhiều sau khi biết được tin Dương sắp bị tử hình. Người mẹ này đã khóc rồi ngất xỉu mấy lần.



"Trước đó khi nhận tin Linh và cả gia đình (bạn gái Dương, nạn nhân trong vụ án) bị sát hại, bà ấy cũng khóc, biết tin con trai mình là kẻ giết người thì bà ấy càng sốc hơn nữa," ông Hải kể lại.



Mẹ của Dương đã coi Linh như con trong nhà, đã có tình cảm vì trong thời gian quen nhau, con bà hay dẫn bạn gái về quê nhà chơi.



Ông Hải cho rằng chuyện con bị tử hình là đúng thôi vì lỗi lầm mà Dương đã gây ra cho gia đình nạn nhân là quá lớn. Chỉ một chút tình cảm riêng tư của bản thân mà sát hại cả gia đình người khác thì ông có là cha cũng không thể nào cứu được.



Giờ đây, ông sợ nhất là thời điểm đến nhận xác Dương, người mẹ của tử tù này sẽ không chịu nổi cú sốc mất con.



Ông Hải nói thêm hiện thời ông không biết sẽ nhận xác con ở đâu, lúc nào. Cơ quan sẽ thông báo cho gia đình đến địa điểm nào đó để nhận xác. Sau khi mang xác Dương về, gia đình sẽ hỏa táng rồi đưa vào chùa vì đây là ước nguyện của tử tù này.



Trong thời gian qua ông Hải đã đưa vợ con lên thành phố sinh sống sau biến cố của gia đình. Con gái út của ông (em gái Dương) cũng chuyển trường học vì sợ bị ảnh hưởng đến tâm lý. Sau sự việc, gia đình ông cũng bị dị nghị, nghe tai tiếng nhiều nhưng dần về sau cũng lắng xuống, trở lại cuộc sống bình thường.