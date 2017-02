Vụ giết Kim Chính Nam: Nữ nghi can nói "bị lừa"

Nghi can Nam Dương



Giám Đốc Cảnh Sát Nam Dương Tito Karnavian cho báo chí hay là “nữ nghi can người Indonesia bị cảnh sát Mã Lai Á bắt giữ trong vụ ám sát người anh trai của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã bị lừa, tưởng rằng cô đang tham gia một show giải trí của ngành TV Indonesia.”

Chương trình này có tên “Just for Laughs” rất nổi tiếng ở Nam Dương. Ông Karnavian cho biết trong chương trình này “nghi can Siti Aisyah, 25 tuổi, và một phụ nữ khác thường hay làm trò yêu cầu các nam nhân nhắm mắt, sau đó thì xịt nước vào mặt họ.”

Ông nói trò chơi khăm này đã diễn ra khoảng ba hay bốn lần và sau đó các phụ nữ chỉ nhận thù lao ít ỏi mà thôi. Lần “đùa dai” với ông Kim Chính Nam, ông Karnavian cho hay “cô Aisyah lần này không biết mình đã bị các gián điệp ngoại quốc gài vào một vụ giết người.”

Cảnh sát điều tra của Mã Lai Á cũng loan báo người thanh niên Mã Lai Á là người tình của cô Aisyah lại không phải là nghi can chính, anh chỉ bị giam để lấy thêm thông tin mà thôi.

Tây Ban Nha: Chị của Vua được trắng án

Công chúa Cristina, 51 tuổi, chị ruột của Vua Tây Ban Nha hiện nay, đã được trắng án trong một phiên xử về trốn thuế, nhưng chồng bà, ông Inaki Urdangarin, bị tòa án ở Majorca tuyên án 6 năm rưởi tù giam. Ông bị quy tội sử dụng mối liên hệ với Hoàng Gia Tây Ban Nha lấy tiền xài riêng cho mình.

Vụ án này bắt đầu từ năm 2010 và nổi tiếng như là “biểu tượng của nạn tham nhũng và lợi dụng quyền thế ở Tây Ban Nha, kể cả những người trong Hoàng Tộc.” Có đến 16 bị cáo khác trong vụ án, kể cả một cựu Bộ Trưởng trong chính phủ là ông Jaume Matas, bị kêu án 3 năm và 8 tháng tù.

Một đối tác kinh doanh của ông Urdangarin là Diego Torres bị lãnh án 8 năm và 6 tháng tù. Có tổng cộng 9 bị cáo khác được tha bổng. Hiện nay Công Chúa Cristina đang sống ở Thụy Sĩ. Vào năm 2015, người em của bà là Vua Felipe đã ban lệnh tướt nhãn hiệu “Công Tước và nữ Công Tước Palma de Mallorce” đối với hai vợ chồng bà.

Hong Kong: Cựu Tổng Quản bị cáo buộc làm sai luật

Donald Tsang đã bị xem là có tội trong một vụ có liên quan đến một ngôi nhà sang trọng ở Trung Quốc. Ông Tsang từng là Tổng Quản thành phố Hong Kong từ năm 2005 đến năm 2012, hiện phải ra tòa với ba cáo trạng về tham nhũng và hành sử sai trái. Ông Tsang là viên chức cao cấp nhất từ trước đến nay ở Hong Kong bị liên lụy đến luật pháp.

Các quan tòa công tố bãi bỏ một cáo trạng về hành vi sai trái và bồi thẩm đoàn vẫn chưa quyết định liệu ông có tội về các buộc tham nhũng hay không. Mỗi cáo buộc nếu như xét ra có tội, nghi can sẽ đối diện với mức cán cao nhất là 7 năm tù giam.

Ông Tsang bị tố cáo thuê một căn nhà sang trọng ở Trung Quốc do một người trong công ty Wave Media làm chủ, ông này khi làm đơn xin giấy phép hành nghề ở Hong Kong đã được ông Tsang “dễ dãi thông qua.” Căn nhà này đã được tân trang lại cho ông mà không lấy tiền phí tổn nào. Năm nay 72 tuổi, ông Tsang vẫn nói “lương tâm ông trong sáng.”

Nam Hàn: Con người sáng lập Samsung bị bắt

Lee Jae-yong, con trai của người sáng lập ra công ty Samsung vốn đang bị bệnh hoạn, đã bị bắt hôm thứ Sáu ở Nam Hàn vì các cáo buộc liên quan đến hối lộ và tham nhũng trong một vụ án có liên đới đến đến bà Tổng Thống Phác Cận Huệ đã bị luận tội. Ông Lee bị tố cáo đã đưa hối lộ đến 36 triệu đô la cho các cơ quan từ thiện của bà Choi Soon-sil, một người bạn thân của nữ Tổng Thống để được ưu đãi nhưng ông Lee và công ty Samsung luôn chối bỏ là họ đã làm chuyện gì phạm luật.

Trong tháng Giêng, ông Lee đã bị phía công tố Nam Hàn thẩm vấn, nhưng họ chưa có quyết định đưa trát bắt ông và vào đầu tuần này, ông lại bị thẩm vấn lần nữa và tòa án nhận định là cần thiết phải bắt giữ ông vì đã có bằng chứng mới. Ông Lee mong chính phủ Seoul sẽ hậu thuẫn cho các “cấu trúc tái chình trang” công ty Samsung, trong đó việc chuyển quyền làm Chủ tịch Samsung từ cha ông sang ông sẽ diễn ra suôn sẻ.

Trung Quốc chấm dứt tập trận ở Biển Đông

Ba chiến hạm của Hải Quân Trung Quốc đã hoàn tất một tuần huấn luyện ở Biển Đông hôm thứ Sáu, một thời gian ngắn sau khi chiếc hàng không mẫu hạm Liaoning bắn thử vũ khí của mình trong vùng biển này. Trong số các chiến hạm có cả khu trục hạm có trang bị hỏa tiễn hành trình, họ đã khởi sự đợt tập luyện kể từ ngày 10 tháng 2 và giờ đây lên đường tiến về phía đông Ấn Độ Dương và phía tây của Thái Bình Dương.

Các cuộc diễn tập quân sự như thế này, đạc biệt có cả hàng không mẫu hạm Liaoning tham gia, đã làm các quốc gia láng giềng của Trung Quốc lo lắng và theo dõi. Tân Hoa Xã nói mặc dù thời tiết biển động không thuận lợi, song cuộc diễn tập quân sự về tấn công bất ngờ đã thành công. Ông Yin Zhuo, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, cho hay “cuộc diễn tập hoàn toàn ngẫu hừng và rất giống với chiến tranh thực sự, đây là chiều hướng không thay đổi của Hải Quân Trung Quốc trong tình hình hiện nay.”

Pakistan: Rúng động vì vụ khủng bố quá lớn lao

Một vụ tấn công giết chết ít nhất 80 người tại một đền thờ nổi tiếng của người Sufi ở Pakistan và nhóm IS lên tiếng nhận trách nhiệm. Ngay lập tức ngành an ninh của Pakistan đã tung ra nhiều cuộc càn quét an ninh trên khắp nước, tiếp theo vụ đánh bom hôm qua ở thị trấn Sehwan phía nam của Pakistan.

Ngoài số người chết còn có trên 340 người khác bị thương, an ninh của Pakistan cho hay đã có trên 100 tay súng khủng bố bị giết trong các vụ ruồng bố này, trong số này có 18 người bị hạ ở tỉnh Sidth nơi xảy ra vụ khủng bố và 13 người khác trong vùng tây bắc của Pakistan.

Tỉnh trưởng tỉnh Sindth cho hay ông quyết định tuyên bố người dân tang trong vòng 3 ngày cho các nạn nhân.

Vụ khủng bố làm quan hệ ngoại giao giữa Afghanistan và Pakistan trở nên vô cùng căng thẳng vì Pakistan tố cáo chinh các nhóm khủng bố trú đóng ở Afghanistan là tác giả của vụ đánh bom mới nhất này. Các chốt biên giới giữa hai nước đã bị đóng và hai quả rốc kết cũng được phóng đi vào hai tỉnh của Afghanistan.