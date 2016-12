(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

Các chuyên viên của cảnh sát Ý đang thu thập chứng cớ chung quanh xác của Anis Amri sau khi anh ta bị bắn chết vào sáng sớm thứ Sáu tại Milan. (Daniele Bennati/ Getty Images)



BÁ LINH - Nhân vật bị truy nã trong vụ tấn công vào khu chợ Giáng Sinh ở thủ đô Bá Linh đã bị bắn chết bởi một học viên cảnh sát, trong một cuộc kiểm tra căn cước tại thành phố Milan vào sáng sớm. Vụ này kết thúc một cuộc săn lùng quốc tế, nhưng lại gây ra những nỗi lo sợ mới, vì một đoạn video của Hồi Giáo Quốc cố ý cho thấy nghi can này đã kêu gọi gây đổ máu nhiều hơn nữa tại Âu Châu.



Anis Amri, một người từ Tunisia, 24 tuổi, bị giết chết vào sáng thứ Sáu trong một cuộc đụng độ kịch liệt tại Piazza I Maggio, trong khu vực Sesto San Giovanni ở bên ngoài thành phố Milan thuộc nước Ý. Một toán tuần tra gồm hai người đã chặn Amri lại để hỏi giấy tờ vào khoảng 3 giờ 15 sáng, vì Amri bị tình nghi ăn trộm .



Một cảnh sát viên yêu cầu Amri trình thẻ căn cước. Amri đáp lại bằng cách giả vờ lục tìm giấy tờ trong chiếc ba lô. Thay vì vậy, anh ta rút ra một khẩu súng, bắn vào vai một cảnh sát viên.



Sau đó Amri, người biết nói tiếng Ý, nấp đằng sau một chiếc xe, la to, “Poliziotti bastardi” (bọn cảnh sát chó đẻ). Người tuần tra thứ nhì đang học làm cảnh sát và trong thời gian thụ huấn, tên là Luca Scatà. Học viên cảnh sát này đã bắn lại, giết chết Amri, theo các giới chức nước Ý cho biết.



Bộ Trưởng Nội Vụ Ý Marco Minniti nói, “Nghi can là người bị truy nã ráo riết nhất ở Âu Châu. Chắc chắn rằng người vừa bị giết chết là Anis Amri.”



Ở nước Đức, tổng biện lý liên bang Peter Frank nói rằng những dấu vân tay xác nhận Amri chính là người bị giết. Nhưng các nhà chức trách nước Đức và Âu Châu phải vất vả tìm hiểu xem bằng cách nào mà Amri thoát ra khỏi Berlin và chạy sang Milan, cách gần ba ngày sau khi anh ta được nêu tên là nghi can chính. Nhà chức trách Ý nói rằng Amri đã đi xe lửa từ Đức qua Pháp rồi sang Ý.



Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel ngỏ lời cảm ơn nhà chức trách Ý ngày thứ Sáu. Bà nói thêm rằng “trường hợp của Amri đặt ra một số câu hỏi. Bây giờ chúng tôi sẽ xúc tiến việc xem xét các biện pháp quốc gia cần phải được thay đổi như thế nào.”



Cách mấy giờ sau cuộc đấu súng ấy, Amaq, một thông tấn xã có liên quan với nhóm Hồi Giáo Quốc, công bố một video có ý cho thấy Amri đã thề trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, người tự xưng là 'khalip' trị vì Hồi Giáo Quốc.



Mặc áo gió màu đen, có mũ trùm đầu, đứng trên cầu Berlin, cách phủ thủ tướng nước Đức chỉ 1.5 dặm, Amri kêu gọi các tín đồ Hồi giáo ở Âu Châu hãy đứng dậy và tấn công “quân thập tự chinh.”

Trong đoạn video, Amri nói, “Nếu Thượng Đế muốn, chúng tôi sẽ giết tụi bây giống như giết heo.” Thời điểm và địa điểm quay đoạn video này không được cho biết, nhưng hình như được quay trong thời tiết mùa đông.



Amri nói thêm, “Hỡi các anh em tôi ở khắp mọi nơi, hãy chiến đấu vì lợi ích của Thượng Đế Allah. Hãy bảo vệ tôn giáo của chúng ta. Mọi người có thể làm điều này theo cách riêng. Ai có thể chiến đấu được thì phải chiến đấu, ngay cả ở Âu Châu.”



Tính cách chân thực của đoạn video này không thể được xác nhận một cách độc lập. Nhưng trước đây Amaq từng công bố những tài liệu đáng tin cậy.



Trước đó, một văn bản nói về Amri mô tả anh ta là người được gợi ý từ nhóm Hồi Giáo Quốc.

Tại Oueslatia, thị trấn quê nhà ảm đạm của Amri ở Tunisia, tin tức về cái chết của Amri đã thấu tai bà mẹ, năm chị em gái và ba anh em của anh ta. Cho đến giờ phút cuối trước khi hay tin Amri bị bắn chết, họ vẫn hy vọng rằng nhà chức trách Đức đã truy lùng lầm người.



Walid Amri, 30 tuổi, anh của Amro, nói bằng một giọng đau khổ trong lúc cố gắng nói chuyện qua điện thoại với báo chí. Những người phụ nữ khóc than ở hậu cảnh.



Anh nói trước khi nghẹn giọng, “Đây là lúc rất khốn khó cho cả gia đình chúng tôi.”

Cái chết của Amri kết thúc cuộc săn lùng nghi can lái một chiếc xe vận tải, lao vào một ngôi chợ Giáng Sinh đông người vào hôm thứ Hai, 19 tháng 12. Vụ tấn công đã giết chết 12 người và làm cho hàng chục người bị thương. Tuy nhiên cái chết của mri cũng đặt ra một loạt câu hỏi mới.



Amri đã thoát đi ngay trước mắt nhà chức trách tại Âu Châu, mặc dù theo một lộ tuyến quanh co.

Người ta cho rằng sau khi rời khỏi Berlin, Amri đi xe lửa xuyên qua thành phố Chambery của Pháp, và ghé lại Turin, nước Ý, trước khi đến Milan, theo Alberto Nobili cho biết. Ông Nobili là điều phối viên của phân bộ phận chống khủng bố tại văn phòng biện lý địa hạt ở Milan. Cảnh sát Milan nói rằng họ có video giám sát cho thấy Amri có mặt tại nhà ga xe lửa ở Milan, vào lúc khoảng 1 giờ sáng.



Theo các giới chức nước Đức cho biết, cuộc điều tra sẽ đẩy nhanh về phía những người có thể là đồng lõa, và lộ tuyến mà Amri đi theo để trốn thoát khỏi Berlin. Nữ Thủ Tướng Merkel nói, “Nếu có những người khác có tội hoặc đồng lõa, thì chúng tôi sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm.”



Theo ông Nobili cho biết, nhà chức trách Ý đã chia sẻ với nước Đức thông tin về đường đạn đạo, để xác định xem khẩu súng, được dùng để bắn các nhân viên cảnh sát Ý, có phải chính là là khẩu súng được dùng để giết tài xế người Ba Lan lái chiếc xe truck bị Amri cướp hôm thứ Hai hay không, trước khi chiếc xe lao vào khu chợ Giáng Sinh, giết chết 12 người và làm cho hàng chục người bị thương.



Cái chết của Amri ở Ý cũng nêu ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc nhà chức trách nước Đức giải quyết vụ này. Các điều tra viên của Đức chỉ phát hiện ra manh mối lớn nhất của họ, tức là chiếc ví của Amri với giấy tờ căn cước, được để lại trong cabin chiếc xe truck, vào ngày kế tiếp sau khi xảy ra cuộc tấn công. Điều này cho thấy sự chậm trễ có thể đã tạo điều kiện dễ dàng cho Amri trốn khỏi nước Đức.

Ông Gentiloni nói, “Chúng tôi cần phải tăng cường việc hợp tác quốc tế chống lại khủng bố.”



Bộ trưởng Minniti nói rằng ông đã gọi điện thoại cho Cristian Movio, cảnh sát viên Ý bị thương, và Scatà, một học viên cảnh sát đang thụ huấn. Các trang Facebook và các trang web truyền thông xã hội khác đã bắt đầu xuất hiện. Trong số đó, có trang “Hãy gắn huy chương cho Luca Scatà” và “Luca Scatà Anh Hùng thế giới.”



Ông Minniti nói, “Nhờ ông ấy mà dân Ý có thể hưởng một lễ Giáng Sinh vui vẻ.”

Bằng cách đi sang Ý, ở một mức độ nào đó, Amri lặp lại lộ trình của anh ta. Amri lúc đầu đến Âu Châu trong tháng 4 năm 2011, trên đảo Lampedusa của nước Ý. Amri đã trải qua bốn năm ngồi tù ở Sicily, nơi mà các giới chức Ý tin rằng anh ta trở nên một kẻ cực đoan.