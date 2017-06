Vụ khủng bố London: Cảnh sát xác định tên tuổi của hai trong ba kẻ tấn công

Người dân tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố Cầu London tại công viên Potters Fields Park ở thủ đô London vào chiều thứ Hai. Bảy người đã bị giết chết và ít nhất 48 người khác bị thương trong vụ tấn công đêm thứ Bảy vừa qua. Ba kẻ khủng bố đã bị cảnh sát bắn chết. (Dan Kitwood/ Getty Images)Mặc dù đã biết nhiều thông tin, nhà chức trách Anh chưa vội tiết lộ hết danh tánh của ba kẻ tấn công London Bridge và sẽ công bố dần dần trong lúc cuộc điều tra đang được tiếp tục.Vụ tấn công đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật là vụ khủng bố thứ ba liên quan đến người Hồi quá khích tại Anh Quốc kể từ tháng Ba. Trong vụ mới nhất, ba người đàn ông ngồi trong một chiếc xe van đã lao xe vào đám đông đi bộ trên Cầu London, trước khi họ mở cửa chạy vào khu phố Borough Market, tay cầm dao cắt cổ, đâm loạn xạ vào mọi người.Trước khi ba kẻ khủng bố này bị bắn chết, họ đã giết chết bảy người và gây thương tích cho gần 20 người khác.Trong ngày thứ Hai, cảnh sát Anh đã thực hiện nhiều vụ bố ráp, bắt giữ trên một chục người mà hầu hết ở phía đông thủ đô London.Cảnh sát đã công bố tên tuổi của hai nghi can và còn tìm hiểu thêm về người thứ ba.Kẻ tấn công đầu tiên được công bố là Khuram Shazad Butt, 27 tuổi, một người Pakistan chào đời tại Anh quốc. Người này từng bị cảnh sát và cơ quan tình báo quốc gia điều tra. Vì thiếu dữ kiện nên cảnh sát đã từng không bắt Butt.Kẻ khủng bố thứ nhì được nêu tên là Rachid Redouane, 30 tuổi, còn có tên là Rachid Elkhdar. Anh ta có thể là người Morocco hoặc Libya. Redouane và Butt đều sống trong cùng khu vực tại phía đông London.Theo đài RTE của chính phủ Ái Nhĩ Lan, một trong ba kẻ tấn công đã có một thẻ căn cước Ái Nhĩ Lan.Nhóm Hồi Giáo Quốc ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về ba vụ tấn công ở nước Anh từ tháng Ba.Bà Cressida Dick, ủy viên cảnh sát đô thị London, mô tả làn sóng bạo động mới đây là “chưa từng thấy trong cuộc đời làm việc của tôi.”Bà nói, “Chúng tôi ở đất nước này gặp phải một mối đe dọa khủng bố trong suốt đời tôi. Nó đã thay đổi và biến hóa. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi và thích nghi với điều dường như là một thực tại mới đối với chúng tôi.”Cảnh sát Anh cũng nói rằng cuộc tấn công vào hôm thứ Bảy là do những người trong nước thực hiện.Thủ Tướng Anh Theresa May báo động rằng nước này đang gặp phải một mối đe dọa mới từ những cuộc tấn công bắt chước nhau.Bà nói rằng nước Anh phải “làm nhiều hơn nữa,” để đối phó điều mà bà gọi là ý thức hệ lệch lạc của Hồi Giáo cực đoan.Những rào chắn mới trên các cây cầu đều nằm trong số những biện pháp an ninh bổ sung được đưa ra xung quanh thủ đô nước Anh, trong lúc mức độ đe dọa khủng bố ở Anh vẫn còn là “nghiêm trọng.”Bà May nói, “Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công khủng bố hầu chắc sẽ xảy ra.”Hầu hết các trạm tàu điện ngầm ở London, trong khu vực gần nơi nổ ra cuộc tấn công, đã mở cửa lại vào hôm thứ Hai.Ít nhất 12 người đã bị bắt vào ngày Chủ nhật, trong số đó có năm người nam và bảy người nữ, tuổi từ 19 đến 60. Một người đã được thả ra mà không bị cáo buộc.Tổng cộng có 36 bệnh nhân nằm trong năm bệnh viện ở London. Trong số đó, có 18 bệnh nhân vẫn còn ở trong tình trạng nguy kịch.Các đảng chính trị lớn của nước này đã tạm thời đình chỉ cuộc vận động tranh cử trước kỳ tổng tuyển cử. Nhưng bà May nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra đúng như dự trù vào ngày thứ Năm, vì “bạo lực không bao giờ có thể được để cho làm gián đoạn tiến trình dân chủ.”Tốc độ chính trị tăng lên lại, với việc bà May nói rằng ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ Đảng Lao Động đối lập, không thích hợp để đảm đương việc bảo vệ an ninh và vấn đề Brexit (Nước Anh tách ra khỏi khối Liên Hiệp Âu Châu).Nhưng với cuộc tấn công ở London đang thu hút sự chú ý nhiều nhất, việc cắt giảm gần 20,000 người, trong số lượng cảnh sát viên ở nước Anh và xứ Wales, trong suốt sáu năm bà May làm bộ trưởng nội vụ từ năm 2010 đến năm 2016, đã ngoi lên hàng đầu của chương trình hành động trong kỳ bầu cử.Ông Corbyn đã kêu gọi bà May từ chức vì việc cắt giảm số lượng nhân viên cảnh sát. Ông nói rằng nhiều người “rất lo lắng rằng bà ta đang ở Bộ Nội Vụ trong tất cả thời gian này, chủ tọa những cuộc cắt giảm số lượng nhân viên cảnh sát, và hiện đang nói rằng chúng ta có một vấn đề”.Mức dẫn đầu của Đảng Bảo Thủ trên Đảng Lao Động đã thu hẹp lại khá nhiều, từ mức 20 điểm hoặc nhiều hơn, khi bà May kêu gọi cuộc bầu cử trong tháng Tư năm nay tới một phạm vi từ một điểm tới 12 điểm, mặc dù họ vẫn được nhiều người dự đoán là sẽ giành được đa số phiếu.