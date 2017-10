Vụ lừa dối hàng lụa của Khaisilk: Bộ Công Thương cho là "vi phạm nền tảng đạo đức"

Chiếc khăn vừa có mác "Made in China," vừa có "Made in Vietnam," tức là nhân viên đã quên cắt bỏ mác "Made in China" trong lúc đánh tráo nguồn gốc. (Đặng Như Quỳnh Facebook)



HÀ NỘI - Trong nhiều ngày qua, giới thương mại đã chú ý đến vụ tai tiếng của Khaisilk, một hệ thống cửa tiệm bán hàng lụa rất nổi tiếng ở Việt Nam. Không chỉ người giàu trong nước, ngay cả người ngoại quốc đến Việt Nam cũng ghé mua những món hàng lụa bán ở Khaisilk để làm quà. Hoàng Khải, chủ nhân của Khaisilk hay Khai Silk, đã trở thành triệu phú nhờ thương hiệu bán hàng sang này.



Thế nhưng mới đây Khaisilk đã bị khám phá tội lường gạt giới tiêu thụ trong suốt ba thập niên qua. Đó là Khaisilk không thật sự bán lụa "Made in Vietnam," mà mua lụa "Make in China" từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam và gắn mác mới.



Vụ tai tiếng này đã gây rúng động, và cuối cùng, ngày thứ Năm, 26 tháng 10, trước áp lực của dư luận và sự bàn tán quá xôn xao, Hoàng Khải phải lên tiếng "cúi đầu xin lỗi" mọi người.



Sau đó, nói chuyện bên lề tại Quốc Hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn nói rằng "những hoạt động của doanh nghiệp, ngoài yêu cầu của luật pháp, còn phải dựa trên nền tảng đạo đức, văn hóa doanh nghiệp. "Hành vi vừa rồi của doanh nghiệp Khaisilk, như báo chí phản ánh, thì có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như nền tảng đạo đức doanh nghiệp."



Ông Tuấn cho biết nhà chức trách Hà Nội "đang tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm của doanh nghiệp." Như vậy những cuộc điều tra sẽ được tiến hành, và hậu quả có thể đưa đến sự việc Hoàng Khải sẽ bị trừng phạt, phải ở tù. Nhân vật Khải này thường xuất hiện trong giới nghệ sĩ, ăn chơi nổi tiếng ở Việt Nam, thích chụp hình làm dáng với gọng kiếng nhãn hiệu đắt tiền và luôn đội nón.





Hoàng Khải trong ảnh ghép với hình một cửa tiệm Khairilk ở Sài Gòn. (Buffalotrip.com)



Trả lời câu hỏi vụ Khaisilk sẽ gây ảnh hưởng tai hại thế nào đến thương hiệu Việt Nam, Bộ trưởng Tuấn nói hôm thứ Sáu, "Ở vụ việc của Khaisilk thì chưa kết luận cụ thể được mức độ vi phạm đến đâu, những nội dung gì và ở mức độ nào, nên chưa thể nói ngay là sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá trị thương hiệu của sản phẩm nói riêng cũng như thương hiệu Việt nói chung.



"Nhưng sơ bộ nhận thấy, như báo chí phản ánh, doanh nghiệp có hành vi lừa dối người tiêu dùng bằng cách kinh doanh hàng hóa có xuất xứ không đúng với thông tin về sản phẩm, thương hiệu; làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng và do đó cũng làm tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt. Quan trọng hơn, nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam chúng ta."



Vụ lường gạt này bị phanh phui qua một vụ mua hàng bình thường tại một cửa hàng ở Hà Nội.

Một người đại diện công ty cho biết cô đã mua khăn lụa của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai, Hà Nội để làm quà tặng cho đối tác vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Số khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk (kích thước 50 x 50 cm), với đơn giá 644,000 đồng/chiếc ($28 Mỹ kim).



Sau khi nhận hàng, công ty này khám phá một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn hai nhãn mác khác nhau, một nhãn với mấy chữ "Khaisilk - Made in Vietnam," còn một nhãn nữa với dòng chữ dung "Made in China."



Sau khi hình ảnh hàng tráo mác bị đưa lên mạng xã hội, đến gần mười ngày sau Hoàng Khải mới nhìn nhận Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc. Ông ta nói là tỷ lệ hàng Trung Quốc/hàng Việt Nam là 50/50.



Ông ta nói với báo chí trong nước, "Khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực và vùng miền, khả năng quản lý doanh nghiệp của tôi còn hạn chế. Tôi đã không bao quát được tất cả lĩnh vực và gần như không để ý nhiều đến mảng kinh doanh lụa nữa, dù đây là sản phẩm làm nên thương hiệu Khaisilk. Và sai lầm tôi phải chịu. Tôi không trốn tránh gì trách nhiệm mà đang đối diện với những sai lầm của mình. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn."



Khaisilk cũng cam kết sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả, và sẽ bồi thường cho khách hàng một cách nghiêm túc.



Mặc dù nói là "không để ý nhiều đến mảng kinh doanh lụa nữa," Hoảng Khải lại nói thêm về lý do nhập lụa Trung Quốc, rằng ông đã làm việc này từ lâu, xuất phát vào giữa thập niên 1990, khi ngành sản xuất tơ lụa của Việt Nam suy thoái, khiến doanh nghiệp không tìm đủ nguồn hàng phù hợp trong nước.



"Cái sai của tôi là khi thấy các thương hiệu lớn của nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc vẫn bán với thương hiệu của họ thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán với thương hiệu Khaisilk mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa," Khải giải thích với báo chí ngày thứ Năm.



Và như vậy là nhình nhận sự lường gạt khách hàng trong ba thập niên qua, chứ không phải giờ mới biết.