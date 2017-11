Vụ mẹ con gốc Việt bị bắn tại Wichita: Có người nghe tiếng súng từ xa, có thể dính líu đến thuốc nghiện

Bà Phạm Hương và con Cody Hà trong hình chụp ngày 24 tháng 12, 2014, không rõ địa điểm. (Huong Pham/ Facebook)



Hình chụp tháng Bảy 2014 (Huong Pham/ Facebook)

[HUONG PHAM 3]

Hình chụp tháng Tám 2014 (Huong Pham/ Facebook)

[HUONG PHAM 4]

Hình chụp tháng Tám 2014 (Huong Pham/ Facebook)

[HUONG PHAM 5]

Hình chụp năm 2015 (Huong Pham/ Facebook)



WICHITA, Kansas - Một án mạng bí ẩn đang có thêm một số chi tiết, giúp người ta có thể thấy rõ hơn về những gì xảy ra chung quanh bà Phạm Hương và con trai bà là anh Cody Hà.



Bà Hương, 62 tuổi, và anh Cody, 23 tuổi, đã bị bắn chết ở trong nhà vào đêm thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017. Ngôi nhà có màu xanh da trời và màu lam nằm ở khu phố số 7500 đường East Huntington, thuộc khu gia cư trung lưu có nhiều nhà lớn nằm về phía bắc Towne East Square. Nhà trồng nhiều cây được chăm sóc, đặt tượng đẹp phía trước sân.



Theo tin trước đây, con gái bà Hương, 22 tuổi, đã về nhà vào khoảng 11 giờ đêm và thấy mẹ cùng anh nằm mê man cạnh vũng máu. Bản tin kết thúc với lời kêu gọi của cảnh sát, rằng ai có thêm tin tức về cái chết bí ẩn của hai mẹ con thì hãy liên lạc, để giúp cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm. Cảnh sát đã hầu như tin chắc là mẹ con bà Hương bị người khác bắn chết.



Vào ngày thứ Ba, nhật báo The Wichita Eagle trên mạng đã cho biết thêm một số chi tiết xin được ghi nhận dưới đây.



Một thanh niên sống tại Houston, Texas, tức là cách xa Wichita, Kansas khoảng 600 dặm, cho biết anh đã nghe tiếng súng nổ vào khoảng thời gian Cody Hà và bà Phạm Hương bị bắn vào đêm thứ Bảy. Thanh niên này cùng Cody Hà và ít nhất một người khác ở Canada cách xa hàng ngàn dặm đã cùng chơi một video game trên mạng. Vì lý do này mà những người chơi game có thể nghe tiếng nói của nhau rất rõ mặc dù không thấy mặt nhau.



Ashley Martinez ở Houston cho biết anh là bạn của Cody Hà. Anh và mấy người khác cùng chơi game vào khoảng 10 giờ đêm thứ Bảy. Họ đã nghe những tiếng súng nổ lớn, khá lớn khiến cho họ bị đau tai qua miếng nghe đeo bên tai.



Ashley cho biết anh và mấy người khác đã ngưng chơi, cùng thắc mắc là có phải họ đã nghe mấy phát súng tại nhà của Cody Hà. Họ nói tiếng nổ nghe như từ súng tay. Vì thắc mắc, Ashley đã gọi số của Cody Hà nhưng chỉ nghe tiếng reo rất lâu mà không có ai nghe phone.



Vì trò chơi trên mạng vẫn được mở, nên anh Ashley có thể nghe tiếng em gái của Cody Hà về nhà và thấy xác của mẹ và anh. Sau đó cô có nói chuyện qua điện thoại với Ashley với giọng rất hốt hoảng. Cô nói cô không dám đụng tay vào xác và cảm thấy không an toàn.



Qua sáng hôm sau, cảnh sát đã liên lạc với Ashley Martinez để thu thập thêm chi tiết về những gì mà các bạn của Cody Hà đã nghe qua trò chơi game online của họ.



Một người khác thường chơi video game với Cody Hà là anh Tommy Ong. Anh này là bạn rất thân với Cody. Tommy cho biết là trong những lần chơi game với Cody Hà, cuộc chơi của họ thỉnh thoảng bị gián đoạn vì có người gõ cửa. Cody Hà từng nói với Tommy là anh có khách đến nhà ở đường Huntington để mua thuốc toa.

Cho đến chiều thứ Ba, cảnh sát vẫn chưa cho biết về động lực đưa đến án mạng. Họ còn điều tra và cần thêm thông tin.



Những người hàng xóm nói với nhật báo Wichita Eagle rằng trong khu gia cư yên tịnh này, thì nhà của bà Phạm Hương thường có xe ghé đến và rời đi nhiều hơn so với những nhà khác.



Hồ sơ của chính phủ cho thấy bà Phạm Hương đã sống với con trai và con gái tại ngôi nhà này ít nhất 10 năm. Nhà được định giá cho mục đích đóng thuế thổ trạch là $233,500. Trị giá trên thị trường cao hơn nhiều. Khu gia cư nổi tiếng với những hàng cây sồi cho bóng mát, có một hồ bơi của một câu lạc bộ, và những sân cỏ được chăm sóc, tỉa cắt rất chu đáo.



Tommy Ong cho biết bà Phạm Hương có mấy tiệm giặt ủi. Ban ngày anh Cody làm ở một tiệm của mẹ, đêm về chơi video, có khi chơi suốt đêm. Trong những lần chơi, và mới nhất là trong tuần qua, Tommy Ong có nghe Cody Hà nói anh cần ngưng vài phút vì có người gõ cửa để mua thuốc. Tommy cho biết trước đây Cody Hà có nói là người ta đến mua thuốc toa, và Cody được mẹ chia lại tiền.



Tommy cho biết anh chơi thân với Cody từ ngày học trung học ở trường Southeast High, và tính tình của Cody rất dễ dãi, hầu như không bao giờ giận dữ đối với ai.



Về bà Phạm Hương, hồ sơ của tòa án thuộc Hạt Sedgwick County cho thấy bà từng có tranh chấp với những người khác. Cảnh sát chưa biết có phải những tranh chấp này đã đưa đến án mạng.



Vào tháng Hai 2014, bà Hương từng được tòa cấp một án lệnh nhằm cấm đoán một phụ nữ không được đến gần bà. Lúc đó bà có viết đơn xin tòa cấm phụ nữ kia đến gần, vì bà đó có nợ tiền gia đình bà Hương và từng dọa thuê người để đánh bà Hương. Bà cũng cho biết có người đã ném đá làm bể cửa sổ các tiệm của bà, và xe của Cody bị rọc rách bánh xe.



Về phần phụ nữ kia, bà cũng từng xin tòa ban lệnh cấm bà Hương không được đến gần. Trong đơn của bà này thì bà nói rằng bà Hương đã gởi hai người đàn ông đến hăm dọa vợ chồng bà, và cá nhân bà cũng từng tìm cách liên lạc với bà Hương để nói là bà không nợ tiền gia đình bà Hương.



Vì hai phụ nữ này không gây xích mích thêm với nhau, nên trong vòng hai tháng sau tòa đã hủy bỏ hai lá đơn của họ.



Trước đó, vào năm 2008 và 2009, bà Hương và một phụ nữ khác cũng từng tố nhau về việc người này theo dõi người kia.



Trên mạng xã hội Facebook, bà Phạm Hương có đăng một số hình ảnh cho thấy bà có cá tính rất độc lập, mạnh mẽ, thích làm vườn, từng khoe trồng dàn bầu và rau tía tô, và rất thương yêu hai con. Họ sống trong nhà có trần cao, trưng bày các món sang. Và có ít nhất một tấm hình cho thấy bà Hương ngồi ở sòng bài.

Nếu có tin tức gì thêm về vụ án bí ẩn này, bạn có thể gọi số của cảnh sát Wichita ở số 316-268-4182.

Cuộc điều tra về cái chết của hai mẹ con còn tiếp tục, và nhật báo Viễn Đông sẽ tiếp tục cập nhật những tin mới nhất về án mạng đôi này trong những ngày tới.