Vụ nổ súng tại sòng bài ở Manila, khủng bố hay cướp? Chưa biết

Hình tay súng được ghi nhận qua máy thâu hình an ninh. Ông ta có nét da trắng, nói thông thạo tiếng Anh.



MANILA - Nhà chức trách Phi Luật Tân đang tìm mọi cách để giải thích một loạt sự kiện kỳ quái gây chết người, mà họ nói là bắt đầu bằng một vụ cướp một khách sạn có sòng bài và kết thúc bằng một đám cháy lớn trên sàn đánh bạc.



Vụ này xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu, và tính cho đến sáng thứ Bảy (theo giờ địa phương), có ít nhất 38 người thiệt mạng kể cả một hung thủ. Hầu hết những nạn nhân bị ngộp khói trong lúc sòng bài bị cháy.



Lúc đầu người ta sợ rằng cảnh hỗn loạn ấy ở thủ đô Phi Luật Tân là một vụ tấn công khủng bố, có lẽ liên quan đến tình hình chiến sự đang diễn ra giữa quân đội và các chiến binh Hồi Giáo trên đảo Mindanao ở miền nam nước này. Từ Hoa Thịnh Đốn, Tổng Thống Trump nói rằng ông đang theo dõi “cuộc tấn công khủng bố ở Manila.”



Nhưng nhà chức trách Phi Luật Tân nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy những mối liên kết với quân khủng bố, trong vụ hỗn loạn vào sáng sớm thứ Sáu. Trong vụ đó, tay súng bị tình nghi đã tự sát khi đang trốn trong một phòng khách sạn. Ông ta tự đổ xăng và tự sát.



Sau hơn một ngày điều tra, nhà chức trách vẫn chưa biết hoặc chưa cho biết hung thủ là ai. Các nguồn tin tại Manila mô tả ông ta có nét người da trắng, nói tiếng Anh thông thạo.



Từ các nguồn tin cho rằng đây là một vụ khủng bố liên quan đến lực lượng ISIS, hung thủ có thể có tên là “Abu Kheir al-Luzonee” hoặc “Abu al-Kheir al-Arkhabili.”



Trong khi đó ông Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng Thống Rodrigo Duterte, nói với các phóng viên ngày thứ Sáu, “Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy rằng đây là một hành động của một người bị xáo trộn về tâm lý.”

Vào sáng sớm thứ Sáu, tay súng xông vào sòng bạc tại một khu nghỉ mát, đổ xăng đốt cháy nhiều bàn đánh bài, và vơ lấy những đồng chip của sòng bài lùa vào trong một cái bao.



Ông Abella nói, “Mặc dù thủ phạm bắn mấy phát súng cảnh cáo, nhưng dường như không có dấu hiệu cho thấy ông ta muốn làm hại hoặc bắn một người nào đó.”



Ý kiến của cảnh sát trưởng Phi Luật Tân về việc tay súng mưu toan cướp sòng bạc trước đó đã gây ra những lời đồn đãi rằng đầy là một vụ cướp bất thành. Thế nhưng một viên chức cảnh sát cao cấp khác đã bác bỏ lối giả thuyết này.



Thế nên trong lúc còn điều tra, cảnh sát chưa biết rõ động lực là cướp và bị thất bại, hay khủng bố.

Trong một cuộc họp báo, Oscar Albayalde, giám đốc chính của Văn Phòng Cảnh Sát Vùng Khu Vực Thủ Đô Quốc Gia, nói, “Động lực của ông ấy có thể là ăn cướp. Nhưng người ta không thể trao đổi những đồng chip ấy ở bất cứ nơi nào. Và ông đã bỏ số chip đó lại trong phòng vệ sinh.”



Cảnh sát cho biết họ cũng đang đi tìm một “người đáng quan tâm” được cho là một người Phi Luật Tân.

Khu nghỉ mát rộng lớn được gọi là Resorts World Manila, nổi tiếng với đông du khách và có các khách sạn, nhà hàng, quán bar, một khu thương xá và một hý viện, cũng như sòng bài ấy.



Vụ tấn công đã khiến cho đám đông hoảng loạn bỏ chạy khỏi khách sạn casino. Hàng chục người bị thương nhẹ khi giẫm đạp lên nhau để thoát ra khỏi tòa nhà trong thành phố Pasay, ở tây nam của thủ đô Manila.

Những đoạn phim an ninh cho thấy tay súng phớt lờ một nhân viên canh gác an ninh tìm cách hỏi ông tại cửa vào khu nghỉ mát. Ông ta không gây thương tích cho nhân viên ấy, nhưng đi thẳng tới khu vực đánh bài.

Sau khi bắn vào mấy bàn chơi bài và nổi lửa đốt, tay súng xông vào một căn phòng ở trên tầng năm của khách sạn Maxims được nối kết với khu thương xá và sòng bạc. Ông nằm trên giường, tưới xăng lên người và tự thiêu. Một cái bao đựng những cục chip sòng bài trị giá 113 triệu peso ($226,000 Mỹ kim) đã được tìm thấy trong phòng vệ sinh.



Nghi can là người nói tiếng Anh, nhưng không có thẻ căn cước. Cảnh sát mô tả ông là người “da trắng để ria mép” và cao chừng 6 feet (1.8 mét).



Mặc dù chưa nắm hết các thông tin, các viên chức Phi Luật Tân đã bác bỏ bất kỳ mối liên kết trực tiếp nào giữa Hồi Giáo Quốc và những người Hồi Giáo nổi dậy ở miền nam nước này.