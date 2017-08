Vụ nữ giáo viên tiểu học tố bị tống tình xôn xao dư luận: Hiệu phó nói gì?

Cũng theo ông Bút, khi được mời lên làm việc, ông H. đã phủ nhận và nói việc viết giấy xác nhận là người phát tán clip, tin nhắn trong hoàn cảnh sợ bị đánh.

” Để làm rõ người phát tán clip và tin nhắn trên, huyện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ. Nếu phát hiện yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật, ông Bút cho hay.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an huyện Buôn Đôn xác nhận trước đây đơn vị chồng bà Thanh có gửi đơn đến cơ quan điều tra.

“Sau khi nhận đơn, do thầy H. là viên chức nên đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Thanh tra huyện xác minh xử lý theo thẩm quyền. Vừa qua, thanh tra huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang công an nhờ xác minh người tung clip và nhắn tin đe dọa đối với bà Thanh. Công an đang điều tra”, vị này nói.

Trước đó, Vietnamnet cho hay ngày 23/8, nguồn tin từ UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Anh (tên nhân vật đã được thay đổi, công tác tại huyện Buôn Đôn) tố ông Hoàng Hữu Huy (Hiệu phó Trường tiểu học Kim Đồng, xã Cuôr Knia) có quan hệ bất chính với vợ mình là bà Vũ Thị Thắm (tên nạn nhân được thay đổi); nhắn tin, đăng tải “clip nóng” cảnh quan hệ với vợ mình lên mạng xã hội, cướp điện thoại…

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện xác minh, giải quyết đơn.

Hồng Hạnh (tổng hợp)