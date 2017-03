Vụ ông đi bộ lọt hố ga chết, không có ai bị truy tố

Người đàn ông vấp nắp cống và rơi xuống hố ga tử vong trong hình lấy từ video clip an ninh thâu ở gần đó.



SÀI GÒN - Vào trưa ngày 21 tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Văn Ngộ đã đi bộ dưới lòng đường, vẫy đón xe buýt tại nơi không có trạm dừng. Ông cũng hơi say rượu. Thế rồi người đàn ông 41 tuổi, quê Cần Thơ này đã lọt chân xuống một hố ga không được che đậy nằm giữa đường và bị thiệt mạng. Tai nạn xảy ra trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Đến nay chưa có ai bị truy tố.



Đến nay, theo báo cáo của thành phố, tổ công nhân và chuyên viên kỹ thuật giám sát thuộc công ty VIC gồm có 5 người tiến hành thi công nâng cao hố ga trên đường Kinh Dương Vương, theo hướng từ bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.



Đến gần 2 giờ trưa, tổ thi công thực hiện tráng vữa miệng hố ga trước địa chỉ số 386 Kinh Dương Vương nên kéo nắp hố ga để sang một bên cách miệng hố ga khoảng nửa mét.



Trong lúc chờ xi măng khô, tổ thi công dùng bốn tấm kim loại hình chữ L, dựng xung quanh miệng hố ga và căng dây nilon trắng đỏ của công trình xung quanh miệng hố ga, để cảnh cáo. Tuy nhiên, không có rào chắn đảm bảo an toàn.



Tổ thi công tiếp tục di chuyển đến hố ga khác cách xa khoảng 20 mét để làm việc và phân công cho công nhân Lê Anh Quốc Huy đứng phía sau xe cẩu để cảnh cáo và phân luồng điều hành giao thông.



Lúc này, ông Nguyễn Văn Ngộ đi bộ dọc tuyến đường Kinh Dương Vương vào khu vực công trình đang thi công và vẫy tay đón xe buýt. Vì xe chưa dừng nên anh Ngộ vừa vẫy tay vừa chạy theo xe và bị vấp chân vào nắp hố ga, sau đó rơi xuống hố ga và thiệt mạng.



Khi đó, có người thấy và la tô nên hai công nhân Lưu Chí Bền và Lê Anh Quốc Huy chạy đến cùng người xung quanh xuống hố ga đưa nạn nhân lên và tiến hành sơ cứu nhưng ông Ngộ đã chết.



Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng kết luận ông Ngộ chết vì bị ngộp nước và có nồng độ rượu cao trong máu.



Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, kết quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 2 tháng 1, 2017, công an quận Bình Tân quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn này.

Cơ quan cho rằng vị trí hố ga nơi xảy ra vụ tai nạn nằm dưới lòng đường dành cho xe, không dành cho khách bộ hành. Trong khi đó, nạn nhân Ngộ không đi bộ trên vỉa hè có chiều rộng 6 thước dành cho bộ hành, mà nạn nhân đi bộ dưới lòng đường xa lề phải 2 thước.



Ngoài ra, ông Ngộ vẫy đón xe buýt, xe khách tại nơi không có trạm dừng theo quy định. Nạn nhân Ngộ trong tình trạng đã uống bia rượu say, thiếu chú ý quan sát đi vào công trình đang thi công dẫn đến vụ tai nạn và tử vong.



Nhưng cũng theo cơ quan điều tra, tai nạn dẫn đến cái chết có một phần lỗi do kỹ sư xây dựng là tổ trưởng tổ thi công Hồ An Kha và Lê Sĩ Tân là kỹ sư giám sát trực tiếp tại nơi thi công. Hai người này đã không thực hiện đầy đủ các quy định về rào chắn nơi thi công, không cho ai bước vào.



Tuy nhiên cơ quan điều tra lại kết luận rằng, Hồ An Kha và Lê Sĩ Tân không vi phạm những quy định về an toàn ở những nơi đông người theo quy định.