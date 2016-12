(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

Ông Mustapha Amri và bà Nour-Houda, cha mẹ của nghi can Anis Amri đứng trước nhà của họ tại Oueslatia, Tunisia. (Fethi Belaid/ Getty Images)

BÁ LINH - Cảnh sát điều tra tại cả hai quốc gia Đức và Tunisia tiếp tục làm việc khẩn trương nhằm tìm hiểu xem thủ phạm vụ tàn sát dân chúng Đức tại một ngôi chợ Giáng Sinh ở thủ đô Bá Linh có liên quan ra sao với bọn khủng bố quốc tế, nhất là nhóm IS.Mặc dù nghi can Anis Amri gốc Tunisia 24 tuổi đã bị một cảnh sát Ý bắn chết, song cảnh sát điều tra của Đức hôm thứ Bảy vẫn cho hay họ tiếp tục điều tra vì sao anh ta vẫn qua lại biên giới và thoát khỏi sự ruồng bắt trong nhiều ngày dễ dàng và liệu có ai giúp đỡ nghi can đi lại hay không.Tuy dấu vân tay được tìm thấy trong xe tải gây ra vụ giết 12 người và làm bị thương 48 người khác, song Amri đã di chuyển suốt qua Đức, vào Pháp rồi vào Ý một cách khá dễ dàng, trước khi bị bắn chết tại một nhà ga xe lửa vắng vẻ ở Milan sáng sớm thứ Sáu.Tại Tunisia, quê quán của hung thủ, Bộ Nội Vụ xứ này cũng loan báo đã bắt giữ một người cháu của Amri và hai nghi can nữa, vốn bị nhà chức trách Tunisia nghi ngờ là thuộc cùng một nhóm khủng bố của Amri. Hai nghi can khác tuổi khoảng ngoài 25, bị bắt ở thủ đô Tunis.Người cháu này 18 tuổi và theo lời các viên chức Tunisia, Amri đã nói tên này đã liên lạc với Amri bằng Telegram theo mã số đặc biệt để tránh bị phát giác và Amri đã ra lệnh cho người cháu ra bưu điện Tunisia nhận tiền của Amri gửi để sang Châu Âu gặp hắn.Người cháu chưa rõ tên họ này còn cho hay Amri cung cấp cho anh ta một lý lịch giả của kẻ khác để anh ta sang Đức gặp Amri để thêm vây cánh trong hoạt động phá hoại và khủng bố.Tuy nhóm IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát này, song cho đến nay bằng cách nào nghi can Amri được hỗ trợ để thi hành vụ tán sát vẫn là một bí ẩn lớn, cảnh sát Đức muốn biến liệu Amri có liên hệ với ai trong vùng Milan hay không.Ý chính là cửa ngõ đầu tiên vào Châu Âu của Amri vào năm 2011 và hắn cũng từng trải qua 3 năm tù ngục tại Sicily, nhưng một viên chức chống khủng bố lại cho là không có bằng chứng chứng tỏ Amri đã lảng vảng nhiều ngày ở Milan trước khi bị bắn chết.Nhiều người ở Milan đã xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy về chuyện này. Họ mang một biểu ngữ to có hàng chữ “nói không với khủng bố, cẩn phải tăng cường thêm an ninh.” Cũng giống như Donald Trump ở Mỹ, họ yêu cầu các viên chức Milan phải theo dõi bất cứ người ngoại quốc nào đến Milan.