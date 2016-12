(VienDongDaily.Com - 21/12/2016)

Cảnh sát đã kêu gọi công chúng cung cấp các video và những hình ảnh nào mà họ có được về cuộc tấn công hoặc về những người có thể là nghi can. Hôm thứ Ba trên Twitter, cảnh sát cho biết họ đang điều tra 508 manh mối.

BERLIN – Một cuộc truy lùng diễn ra để tìm bắt Anis Amri, 24 tuổi gốc Tunisia, do liên quan tới cuộc tấn công vào một khu chợ Giáng Sinh ở Berlin trong tuần này. Nhà chức trách nước Đức nói rằng thanh niên ấy có thể đã dùng bạo lực và có vũ khí. Anis Amri đang bị lùng bắt trong vụ tấn công bằng xe truck hôm thứ Hai, làm cho 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Một lệnh truy nã được đưa ra hôm thứ Tư, bởi văn phòng công tố viên liên bang của Đức.

Cảnh sát đã treo giải thưởng lên tới 100,000 euro (khoảng 104,000 Mỹ kim) cho ai cung cấp thông tin về nơi Amri đang ở. Họ nói rằng Amri, sinh ra ở Tunisia, đang ở trong tình trạng “bị tình nghi khẩn cấp.” Bản thông báo nói: “Nếu bạn nhìn thấy người này mà chúng tôi đang tìm kiếm, xin báo cho cảnh sát biết. Xin đừng tự chuốc lấy nguy hiểm, vì người này có thể dùng bạo lực và có vũ khí.”

Những thông tin về nghi can vụ tấn công: Amri cao 1.78 mét (5 feet 10 inches), nặng khoảng 75 ký (165 pounds). Nghi can từng bị bắt trong tháng Tám, với giấy tờ giả mạo, trên đường đi sang nước Ý, nhưng một thẩm phán đã thả anh ta ra, theo một giới chức cho biết. Cảnh sát đã từng để ý tới nghi can khi anh ta đang tìm một khẩu súng. Được biết nghi can có liên lạc với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đơn xin tị nạn của nghi can đã bị từ chối, và nhà chức trách tìm cách trục xuất đương sự.

Giấy tờ căn cước của Amri đã được tìm thấy bên trong ca bin của chiếc xe truck được dùng trong cuộc tấn công hôm thứ Hai, giới chức an ninh nước Đức cho biết.

Nhóm Hồi Giáo Quốc ISIS nói rằng chính họ đã truyền cảm hứng cho vụ tấn công hôm thứ Hai. Hãng tin Amaq News Agency có quan hệ với nhóm khủng bố này miêu tả thủ phạm là một “người lính của Hồi Giáo Quốc”, hành động theo lời kêu gọi mở những cuộc tấn công ở Tây Phương.

Stephan Mayer, một phát ngôn viên của nhóm quốc hội Liên Hiệp Dân Chủ Thiên Chúa Giáo / Liên Hiệp Xã Hội Thiên Chúa Giáo, nói trong một cuộc họp báo rằng nghi can được cho là một công dân Tunisia, nhưng tuổi của anh ta thì không được biết chắc chắn, vì anh ta dùng nhiều danh tánh khác nhau.

Ông Mayer cho biết những nỗ lực của nhà chức trách nhằm trục xuất người Tunisia này đã bị cản trở, vì họ đã không thể xác định căn cước của anh ta một cách chắc chắn. Ông nói rằng nghi can được cho là có những mối liên kết với một nhóm Salafist, tức là một nhánh siêu bảo thủ của Hồi Giáo.

Ông Jaeger nói nghi can vào nước Đức trong tháng 7 năm 2015, và đã đi lại giữa Berlin, Bắc Rhine-Westphalia, và các thành phố khác. Anh ta “đi nhiều nơi”, nhưng hầu hết ở Berlin từ tháng Hai.

Một người đàn ông Ba Lan, được phát hiện chết ở bên trong chiếc xe truck, đã được xác định là tài xế chính của chiếc truck. Tài xế bị giết có thể liên quan tới một vụ ẩu đả với nghi can ở bên trong ca bin của chiếc truck, trước khi ông bị bắn. Chiếc xe truck do một công ty Ba Lan làm chủ, chở 25 tấn thép trước khi được lái lao vào đám đông, theo chủ xe Ariel cho biết. Ông xác định người tài xế bị giết là anh em họ của ông.

Nhà chức trách Đức không công khai tên các nạn nhân. Cảnh sát xin dân chúng đừng đăng video hoặc những tấm ảnh của các nạn nhân, để tỏ lòng kính trọng. Hôm thứ Tư, Tổng Thống Đức Joachim Gauck đến thăm một số người bị thương tại bệnh viện Charité ở Berlin. Cùng ngày, người ta tụ tập ở Berlin để ca hát và tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tấn công. Họ đặt hoa và nến tại những đài tưởng niệm tạm thời, ở gần khu chợ Giáng Sinh.