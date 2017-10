Vụ tham nhũng biệt phủ Yên Bái: Khai thiếu hàng chục ngàn mét vuông đất

HÀ NỘI - Ông quan chức này đã bị sờ gáy và không chừng sắp mất luôn cái đầu. Chiều thứ Hai, Thanh Tra Chính Phủ CSVN đã công bố kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng và vấn đề minh bạch tài sản của Phạm Sỹ Quý, người đang giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Yên Bái. Nội dung liên quan đến khu đất tại tổ 42, tổ 52 phường Tân Minh, thành phố Yên Bái.Theo kết luận thanh tra, trong năm 2015 và 2016, với sáu hồ sơ đề nghị, UBND thành phố Yên Bái đã đồng ý cho phép bà Hoàng Thị Huệ (chị của ông Quý và là chủ tịch tỉnh Yên Bái) đã chuyển hơn gần 13,681 mét vuôn đất nông nghiệp sang đất xây nhà không đúng quy định. Bà Huệ còn được phép chuyển hơn 1,000 mét vuông đất nuôi trồng thủy sản sang đất nhà ở, từng không có trong kế hoạch phê duyệt.Thanh Tra Chính Phủ kết luận: "Những vi phạm trên của ông Phạm Sỹ Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh." Họ chưa cho biết sẽ kỷ luật ông Quý như thế nào.HÀ NỘI - Các giám đốc, người sáng lập của các công ty khởi nghiệp đã bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Nguyễn Hồng Trường vào đêm Chủ Nhật, 22 tháng 10. Trường bị đột quỵ tìm, hưởng dương 40 tuổi.Nguyễn Hồng Trường là người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khởi nghiệp (startup) tại Việt Nam trong mấy năm gần đây. Qua báo chí và các cuộc hội thảo cũng như tư vấn trực tiếp, ông Trường đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cũng như đã đưa ra rất nhiều lời khuyên quý giá cho cộng đồng startup Việt. Nguyễn Hồng Trường là phó chủ tịch phụ trách mảng Phát Triển Công Nghệ và Doanh Nghiệp tại Quỹ IDG Ventures Việt Nam (IDGVV), một công ty đầu tư mạo hiểm.HÀ NỘI - Chiều thứ Hai, khi bị truy vấn, cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng nhìn nhận từng đưa 7.5 tỷ đồng VN ($325,000 Mỹ kim) cho các “trình dược viên” để họ chi tiền hoa hồng cho bác sĩ. “Trình dược viên” là tên “nổ” cho nhân viên bán hàng. Họ gạ gẫm các bác sĩ ở nhiều bệnh viện mà công ty trúng thầu, để bán thuốc.Cựu chủ tịch VN Pharm vẫn như trong những lần khai trước, liên tục thay đổi lời khai, không thống nhất khiến thẩm phán phiên tòa nhiều lần nhắc nhở phải khai trung thực.Khi hội đồng xét xử hỏi lý do tại sao trong quá trình điều tra, ông Hùng từng khai về số tiền 7.5 tỷ là số tiền nâng khống giá thuốc để chi hoa hồng cho bác sĩ, nhưng tại phiên xử, bị cáo Hùng lại phủ nhận món tiền này. Ông ta trả lời, "Bị cáo (cá nhân ông ta) không khai như vậy mà cho rằng việc nâng giá thuốc là để phục vụ công tác bán hàng."Sau một hồi lòng vòng, Hùng nhìn nhận, "Trình dược viên chi cho bác sĩ. Nhưng đây là quyền của trình dược viên, bị cáo không biết."KON TUM - Tai họa xảy ra vào trưa thứ Hai, tại gia đình ông A Then, xã Đăk Cấm. Trong lúc đi câu cá ở suối, ông A Then, 46 tuổi, nhặt được quả đạn M79 còn nguyên vẹn nên rửa sạch rồi đem về nhà. Trưa cùng ngày, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, mọi người đang tụ tập xem tivi trong nhà thì ông A Then đưa quả đạn M79 ra giữa nhà rồi dùng kìm, búa đục khiến quả đạn phát nổ.Nghe tiếng nổ lớn, người dân quanh khu vực hốt hoảng chạy đến thì thấy bốn người đang bị thương tích đầy mình, riêng ông A Then chết ngay tại chỗ.Bà Y Duch - vợ ông A Then - và hai người con là Y Thuy, 17 tuổi và A Theo, 9 tuổi được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Kon Tum, nhưng bà Y Duch đã chết trên đường đi cấp cứu. Hiện hai người con vẫn đang được cứu chữa; Y Thuy bị thương ở phần mặt, còn A Theo bị thương ở hai tay và hai chân.HUẾ - Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị nhà cầm quyền phạt cách đây ba tháng sau khi ông chỉ trích bộ trưởng y tế. Ngày thứ Hai, thứ Hai, ông Nguyễn Nam Hùng, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, phó trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu, Trung Tâm Y tế huyện Phong Điền. Giám đốc cũng yêu cầu thu hồi thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện.Vào giữa tháng Bảy, các sĩ Truyện, 53 tuổi, đăng một ý kiến ngắn trên Facebook, gọi nữ bộ trưởng y tế là "Mụ ni” và cho rằng bà nên để “các giáo sư có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới.”Vị bác sĩ trực ngôn tham phiền là bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì “chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp.” Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ, y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu: “Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bác sĩ tuyến cơ sở."