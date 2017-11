Vụ thảm sát trong nhà thờ Texas: mẹ vợ cũ của hung thủ đi nhà thờ này, ba khẩu súng được tìm thấy

Devin Kelley từng dạy giáo lý, làm việc cho Không Quân.SUTHERLAND SPRINGS - Nghi can đã được cảnh sát công bố tên tuổi trong vụ bắn trong nhà thờ tại Nam Texas. Người này là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi. Anh này có các thân nhân bên vợ thường đi nhà thờ này.Khi vụ bắn xảy ra hôm Chủ Nhật, nhà chức trách chỉ nói hung thủ là một thanh niên da trắng mặc y phục toàn màu đen. Anh ta đã cầm một khẩu súng trường thuộc loại súng tấn công. Devin Kelley đã bước vào nhà thờ First Baptist Church tại Sutherland Springs, một thị xã nằm cách thành phố San Antonio khoảng 35 dặm về hướng đông nam.Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, Thống Đốc Texas ông Greg Abbott nói rằng vụ nổ súng đã gây thiệt mạng cho ít nhất 26 người và thương tích cho 20 người khác. Thống đốc cũng nói đây là vụ thảm sát tệ hại nhất trong lịch sử của tiểu bang.Nơi xảy ra án mạng. Các nhân viên công lực đã tiếp tục cuộc điều tra tại nhà thờ First Baptist Church tại Sutherland Springs, Texas vào sáng sớm thứ Hai. Gần một ngày trước đó, Devin Patrick Kelley đã bắn chết 26 người trước khi tự sát. (Scott Olson/ Getty Images)Sau khi nổ súng bắn hầu hết mọi người có mặt trong nhà thờ, hung thủ bước ra ngoài. Theo cảnh sát cho biết ngày thứ Hai, một người đàn ông sống trong vùng đã xách một khẩu súng trường đến và bắn hung thủ. Nghi can Kelley liền bỏ chạy, leo lên xe và phóng đi nơi khác. Người đàn ông đã vẫy tay chặn một chiếc xe, và rồi tài xế và người đàn ông được giấu tên này đã rượt theo xe của Kelly. Sau này tài xế kể lại là cuộc rượt đuổi kết thúc sau khi Kelley gây tai nạn.Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy hung thủ đã chết do đạn bắn bởi chính anh ta. Trong những dịp nói chuyện trong ngày thứ Hai, các viên chức cho biết thêm rằng Kelley đã gọi điện thoại cho cha trước khi tự sát. Người cha kể lại rằng con ông đã báo tin anh bị bắn và bị thương nặng, và sau đó thì anh tự kết liễu đời mình. Xác của Devin đã có ba vết đạn.Trong ngày thứ Hai, các viên chức chưa thể nói rõ động lực đưa đến án mạng hàng loạt. Tuy nhiên, họ có cho biết vụ này có thể xuất phát từ sự xung đột trong gia đình, đặc biệt là giữa hung thủ Devin Kelley và mẹ vợ của anh.Ông Freeman Martin, giám đốc chi nhánh Cơ Quan An Toàn Công Chúng Texas, nói, “Chúng tôi được biết là anh ta đã bày tỏ sự nóng giận đối với mẹ vợ, người đã có mặt trong nhà thờ.”Ông Martin không cho biết thêm chi tiết, nhưng có khẳng định vụ bắn này không liên quan đến kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo. Trong ngày Chủ Nhật, nhà chức trách cũng từng nói Devin Kelly không có dính líu đến bất cứ một nhóm khủng bố nào.Kelley sống tại New Braunfels, Texas, cách xa nhà thờ ở Sutherland Springs khoảng 35 dặm. Theo tin của nhật báo San Antonio Express-News, anh ta tốt nghiệp trường trung học New Braunfels High năm 2009. Năm 2011, khi được 20 tuổi, anh ta đã kết hôn, và một năm sau thì ly dị.Nhật báo cũng cho biết vào năm 2014, Kelley khi ấy được 23 tuổi đã lấy vợ một lần nữa. Cảnh sát xác định vợ cũ của anh từ cuộc hôn nhân đầu tiên và những người thuộc gia đình bên vợ này thường đi nhà thờ First Baptist Church. Thế nhưng khi anh nổ súng bắn chết 26 người sáng Chủ Nhật, các thân nhân bên vợ cũ đã không dự lễ.Một nguồn tin từ cơ quan công lực đã nói với đài CBS News rằng hung thủ Devin Kelley từng dạy lớp giáo lý Kinh Thánh. Nguồn tin này không nói rõ Devin Kelly dạy giáo lý tại một nhà thờ khác hay tại nhà thờ ở Sutherland Springs mà anh đã nổ súng.Cảnh sát cho biết Devin Kelley không có giấy phép được mang súng trong người. Hồ sơ cho thấy kể từ năm 2014 đến 2017 thì mỗi năm anh ta mua một cây súng. Hai cây súng được mua ở Texas và hai cây ở Colorado. Ba khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường, gồm một súng trường Ruger AR-556 tại nhà thờ và hai khẩu súng tay Glock 9mm và Ruger 22 nằm trong xe.Devin Kelley từng làm việc cho lực lượng Không Quân Hoa Kỳ và phục vụ từ năm 2010 đến 2014.Khi được giải ngũ tại căn cứ Holloman Air Force Base ở New Mexico năm 2014, anh được trao những giải thưởng dành cho người làm việc siêng năng. Anh có nhiệm vụ di chuyển hành khách, hàng hóa và tài sản cá nhân trong các chuyến bay của quân đội.Tuy vậy, anh ta cũng từng bị đưa ra tòa án quân sự năm 2012, vì tội đánh vợ và con trai riêng của vợ. Bé trai từng bị cha dượng Devin Kelley xô té, đánh bể đầu và bị sưng khối u máu trong đầu.Vợ anh ta lúc bấy giờ, cô Tessa Kelley, đã nộp đơn xin ly dị trong cùng năm. Đơn ly dị cho biết cô Tessa Kelley làm việc tại Taco Bell với lương $7.50 một giờ, trong khi Devin Kelley bị bắt giam.