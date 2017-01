(VienDongDaily.Com - 29/12/2016)

Tổng Thống Barack Obama phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, và Tổng Thống Vladimir Putin nói tại Moscow trong tháng 12 trong hình ghép của Getty Images.



HOA THỊNH ĐỐN – Nga đã cam kết sẽ có hành động trả đũa trước sự việc chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất 35 nhân viên ngoại giao của Nga đang làm việc tại tòa đại sứ hoặc tại tòa lãnh sự. Quyết định trục xuất được đưa ra sau khi chính phủ Obama đã tố cáo Nga đã dùng tin tặc để can dự vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ngoài các nhân viên ngoại giao, Hoa Kỳ cũng ra lệnh đóng cửa hai khu vực nhà ở của Nga tại New York và Maryland. Hai nơi này bị cho là nơi có hoạt động gián điệp của Nga tại Mỹ.

Tại Điện Cẩm Linh, một phát ngôn viên của Tổng Thống Vladimir Putin nói rằng phản ứng của Nga sẽ không cho Mỹ sẽ “khó chịu rất đáng kể.”



Tuy nhiên, phát ngôn viên cũng gợi ý rằng chính phủ Nga có thể đợi đến ngày ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống để quyết định có nên thực hiện những biện pháp trả đũa hay không. Trong thời gian qua, ông Trump đã tránh nói về sự việc tin tặc Nga ăn cắp và phổ biến tài liệu của Đảng Dân Chủ để hỗ trợ ông Trump đắc cử.



Vào ngày thứ Năm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công bố tên tuổi của 35 nhân viên và viên chức ngoại giao Nga đang làm việc ở tòa đại sứ tại Hoa Thịnh Đốn hoặc tại tòa lãnh sự ở San Francisco. Các nhân viên này và gia đình của họ có ba ngày để rời nước Mỹ.



Lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có hiệu lực đối với chín ban ngành hoặc cá nhân khác mà trong đó có cả hai cơ quan tình báo Nga là GRU và FSB.



Tổng Thống Barack Obama từng cam kết sẽ trừng phạt Nga vì tội chỉ đạo những cuộc tấn công trên mạng internet nhắm vào Đảng Dân Chủ và ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton.



Trước lệnh của Mỹ, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Nga tuyên bố, “Chắn chắn lệnh tương tự dựa trên nguyên tắc có qua có lại sẽ gây khó chịu rất đáng kể cho phía Mỹ trong nhưng lãnh vực cũng y như vậy.”

Ông Peskov cũng nói thêm rằng Nga sẽ không “hấp tấp” nhằm gợi ý Nga sẽ chờ đến ngày thay đổi chính quyền tại Hoa Thịnh Đốn.



Phát ngôn viên Nga nói, “Những quyết định này do Tổng Thống Obama đưa ra, nhưng ông Trump sẽ trở thành tổng thống trong vòng ba tuần sắp tới. Lẽ đương nhiên yếu tố đó sẽ được cứu xét qua cách này hay cách khác.”



Lệnh trừng phạt của Mỹ bao gồm cả việc đóng cửa hai khu vực nhà ở hạng cao cấp do chính phủ Nga làm chủ ở Mỹ, một ở Maryland một ở New York. Trong hai cơ sở này, khu nhà ở Maryland đã hầu như có hoạt động tình báo khá lộ liễu, diễn ra ngay dưới mắt theo dõi của Mỹ từ Hoa Thịnh Đốn.



Khu nhà ở Maryland nhằm trên mảnh đất rộng 45 mẫu tại Pioneer Point, một bán đảo nơi mà hai con sông Corsica và Chester gặp nhau. Địa điểm này cách trung tâm Hoa Thịnh Đốn khoảng 90 phút lái xe.

Chính phủ Nga đã mua địa điểm này vào năm 1972, và từ đó nơi đây trở thành một khu vực giải trí, nghỉ mát cao cấp cho người Nga trong thời gian họ làm việc ở Mỹ. Khu nghỉ mát từng thuộc về ông John J. Raskob, một cựu giám đốc của hãng hóa chất DuPont và hãng xe General Motors. Ông này được xem là có công xây dựng tòa nhà Empire State Building ở thành phố New York. Để trao đổi cho việc mua lại miếng đất đắt giá này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận được hai miếng đất tại thủ đô Mạc Tư Khoa.

Khi miếng đất trên bán đảo Pioneer Point được bán cho Nga, một nhật báo địa phương từng bày tỏ sự quan tâm khi viết về “nỗi lo sợ về tàu lặn nguyên tử trồi lên giữa sông Chester để nhận tài liệu mật của Mỹ và người Mỹ đào tị qua Nga.”



Trong ngày thứ Năm, chính phủ Mỹ chưa cho biết địa điểm thứ nhì của khu nhà của Nga bị đóng cửa ở New York. Các viên chức chỉ cho biết đó là một bất động sản rộng 14 mẫu nằm trên Long Island và được Nga mua vào năm 1954.



Tai Nga, các blogger cho biết bất động sản đó chính là khu biệt thự Killenworth nằm trên đường Dosoris Lane ở Glen Cove. Đây là nơi tạm trú cho các phái đoàn Nga đến làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Biệt thự nằm ở thôn quê này từng thuộc về ông George Dupont Pratt.