Vụ trạm thu tiền BOT Cai Lậy: Dân phản đối bằng tiền lẻ, gây kẹt xe

Nhiều tài xế đưa tiền lẻ, khiến nhân viên mất thêm thời giờ để đếm tiền, gây kẹt xe tại trạm Cai Lậy. (Zing)



CAI LẬY - Cho rằng trạm thu phú BOT Cai Lậy tại tỉnh Tiền Giang đã đặt sai vị trí và bắt dân phải nộp tiền với giá cao, người dân sống trong vùng và những tài xế cần lái xe qua đoạn quốc lộ có trạm thu phí bất công này đã phản đối bằng cách đưa tiền lẻ, thay vì trao những tờ tiền có mệnh giá cao mỗi khi qua trạm.



Hành động phản đối bất bạo động này đã được xem là hình thức bất tuân dân sự, hay cách mạng tiền lẻ, và trong suốt tuần qua mà nhà cầm quyền chưa có cách giải quyết để giúp dư luận bớt ta thán về một sự bất công mới trong quá nhiều bất công dưới chế độ cộng sản.



Vốn đầu tư dành cho các dự án BOT (viết tắt của xây dựng-điều hành-trao lại cho chính phủ) thường là tiền vay ngân hàng nhà nước, tức là tiền xuất phát từ tiền thuế của dân. Đến khi dự án được hoàn tất, chính người dân lại phải đóng tiền lệ phí, trong khi các quan lớn, nhỏ nhận được những món tiền lớn qua các dự án.



Trước sự việc tài xế dùng tiền lẻ trả phí để phản đối trạm BOT Cai Lậy, vào ngày thứ Tư, Bộ Giao Thông Vận Tải, UBND Tiền Giang và chủ đầu tư đã quyết định sẽ giảm 22-33% lệ phí qua trạm, nhưng thời gian thu phí lại tăng gấp đôi.



Trước quyết định này, một số tài xế hay đi qua đoạn đường có trạm thu phí Cai Lậy cho biết họ sẽ tiếp tục dùng tiền lẻ để phản đối.



Từ đầu tháng 8 đến nay, hầu như ngày nào nhân viên thu phí tại trạm BOT Cai Lậy vất vả đếm tiền lẻ.

Dân than phiền là mức phí quá cao. Họ chở con đi học, đi chợ phải đã tốn $3. Một xe bốn chỗ ngồi qua trạm bốn mỗi ngày tốn $4.35. Qua lại thường xuyên như vậy thì mỗi tháng tốn hơn $110 Mỹ kim, tức là hơn cả lương trung bình của người dân.



Sau đây là một trường hợp điển hình của một người tham gia cuộc phản đối bất bạo động, được chính báo Zing trong nước loan tin.



Bài báo cho biết vào đầu tuần này anh Trương Hữu Danh, một chủ nhân của một quán giải khát ở Long An, đã đổi được trên 22 triệu đồng tiền lẻ (hơn $950 Mỹ kim) có mệnh giá 200-500 đồng để "phục vụ" tài xế.

Tài xế này đến các quán ăn lớn mà cũng là điểm dừng chân của xe khách tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang) để đổi tiền.



"Trạm dừng chân nào của khách đi xe đường xa là có thùng tiền lẻ đặt cạnh nhà vệ sinh. Khi nào thùng tiền đầy thì chủ quán cho nhân viên đếm rồi cột lại thành từng bó 1,000 tờ, ai muốn đổi thì đổi," một tài xế nói với Zing.



"Mỗi cọc 1,000 tờ 500 là 500,000 đồng, nặng 750 gram," anh Hữu Danh cho biết.

Theo anh Hữu Danh, mục đích của việc đổi tiền lẻ là dùng để qua trạm BOT Cai Lậy vì mỗi ngày anh đi qua tuyến đường này bốn lượt.



"Họ đặt trạm BOT sai vị trí vì làm mới có 12 km đường tránh Cai Lậy mà thu tiền luôn tuyến quốc lộ 1. Tôi đổi tiền lẻ qua trạm nhằm phản đối việc đặt trạm không đúng chỗ," chủ quán cà phê nói.

Sau khi mang tiền lẻ về Long An và đổi lại cho một số tài xế anh Hữu Danh còn sở hữu 13 kg tiền lẻ.

Anh cho người canh giữ trên chục kg tiền lẻ và phía trước có đặt lư hương để tài xế ghé uống nước thắp nhang.



Theo anh Danh, số tiền lẻ này để phục vụ cho "bạn hữu đường xa" khi BOT Cai Lậy đóng trạm trở lại.

Như một số tài xế, khi anh Danh mang một bó tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT Cai Lậy, nhân viên thu tiền tỏ ra lúng túng trước cọc tiền nặng gần 1 kg.



Vì có những tài xế liên tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm đã khiến cho BOT Cai Lậy bị kẹt xe khá dài vào ngày thứ Hai, 14 tháng Tám vừa qua.