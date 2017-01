(VienDongDaily.Com - 06/01/2017)

Vụ xâm nhập điện toán được Anthem phát hiện lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 1, 2015. Đến đầu tháng 2 cùng năm, Anthem và các chi nhánh loan báo hãng đã bị xâm nhập điện toán, khiến 78.8 triệu hồ sơ khách hàng bị tiết lộ, bao gồm hồ sơ của ít nhất 12 triệu khách hàng vị thành niên.

SACRAMENTO – Hôm thứ Sáu, các nhà điều tra cho biết, một chính phủ nước ngoài có thể đã đứng sau vụ xâm nhập điện toán nhắm vào hãng bảo hiểm Anthem vào năm 2014, vốn đã khiến hồ sơ của gần 80 triệu khách hàng bị tiết lộ. Đây là một trong những vụ tấn công điện toán lớn nhất nhắm vào hồ sơ khách hàng của một hãng bảo hiểm.

Ông Dave Jones, thành viên Ủy Ban Bảo Hiểm tiểu bang, cho biết các nhà điều tra đã tìm được bằng chứng “với độ tin cậy cao,” cho thấy vụ xâm nhập điện toán được thực hiện theo chỉ thị của 1 chính phủ nước ngoài. Ông Jones không cho biết quốc gia được ông nhắc đến là nước nào.



Để giải quyết sự việc, hãng Anthem đã đồng ý chi ra hơn $260 triệu Mỹ kim để cải tiến hệ thống an ninh điện toán của mình, và cung cấp dịch vụ bảo vệ tín dụng cho những khách hàng bị tiết lộ thông tin cá nhân.

Các nhà điều tra xác định, vụ tấn công điện toán thật ra đã xảy ra từ tháng 2, 2014, khi một nhân viên thuộc 1 chi nhánh của Anthem mở 1 email chứa virus. Hành động này giúp hacker kiểm soát được máy điện toán của người nhân viên và ít nhất 90 hệ thống khác của hãng Anthem, bao gồm cả kho dữ liệu khách hàng. Các hacker đã thu được số An Sinh Xã Hội, ngày sinh, và việc làm của các khách hàng Anthem. Tất cả đều là những thông tin quan trọng để đánh cắp danh tính của bất kỳ người nào.



Các viên chức bảo hiểm đã lập đội điều tra gồm các chuyên gia đến từ các hãng an ninh mạng như CrowdStrike, Risk Advisory, và Alvarez & Marshal, để kiểm tra khả năng bảo mật của hãng Anthem cả trước và sau khi vụ xâm nhập xảy ra. Hãng CrowdStrike cũng là hãng an ninh điện toán đã được FBI mời điều tra vụ xâm nhập điện thư nhắm vào Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia vào tháng 5, 2016.