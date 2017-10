Vụ xử Hương và Siti: Hình bốn nghi can Bắc Hàn được công bố

Đoàn Thị Hương được cảnh sát hộ tống tới sân bay Kuala Lumpur hôm 24/10. (AFP)

KUALA LUMPUR - Phiên tòa xét xử hai cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah về tội gây thiệt mạng cho ông Kim jong Nam vẫn tiếp tại Mã Lai Á ngày thứ Năm.



Một nhân chứng của phía công tố cho biết bốn nghi can Bắc Hàn, hiện chưa bị bắt giữ, đã thay quần áo chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ tấn công Kim Jong Nam ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur.



Một điều tra viên người Mã Lai Á, ông Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, cho biết bốn nghi can đã thay đổi diện mạo để tránh bị phát giác.





Hình ảnh CCTV cho thấy bốn nghi can Bắc Hàn tại phi trường Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2. (The Star)



Phía công tố viên cũng phát một số đoạn băng video (CCTV) lấy từ camera an ninh sân bay cho thấy hành động của những người này trước và sau vụ tấn công.



Cảnh sát đã xác định bốn nam nghi can được cho đã hợp tác cùng Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah người Nam Dương là Chang, James, Y, và Hanamori hay còn gọi là "ông chú." Đây là tên mà những người đàn ông này sử dụng khi giao tiếp với hai cô gái.



Ông Wan Azirul, nhân chứng thứ chín xuất hiện tại tòa, nói bốn người đàn ông đều nhanh chóng thay đổi quần áo sau khi vụ tấn công xảy ra. Hình ảnh CCTV cho thấy họ rời khỏi sân bay ngay sau đó. Một đoạn băng ghi lại cảnh Chang và Y tiến về hai nhà vệ sinh khác nhau ở phi trường, sau đó quay ra với trang phục khác.



Ông Wan Azirul cho biết những người đàn ông được xác định dựa trên sự chuyển động, giày và vóc dáng cơ thể họ. "Họ thay quần áo nhưng không thay giày," ông Wan Azirul cho biết trong phiên xử diễn ra ở Tòa Thượng thẩm Shah Alam tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia.



Trước vụ tấn công, băng ghi hình cho thấy Chang và Y lần lượt gặp một người đàn ông, được xác định là Hanamori, tại một nhà hàng gần khu làm thủ tục của sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Trước đó, Hanamori xuất hiện tại nhà hàng này cùng một người đàn ông khác mà điều tra viên Wan Azirul tin rằng đó là James.

Chang, Y và James đã lần lượt gặp riêng Hanamori khoảng một tiếng rưỡi trước khi ra tay việc. Sau khi gặp Hanamori, Chang đến gặp cô Siti cũng tại nhà hàng trên còn Y được nhìn thấy đi ngang qua nhà hàng với Hương.



"Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy Hanamori đóng vai trò là người đứng sau lên kế hoạch cho toàn bộ vụ việc này," ông Wan Azirul nói.



Ông cho biết thêm rằng Hanamori, Chang và Y rời nhà ga số 2 (KLIA 2) của sân bay cùng phương tiện đã đưa họ tới nhà ga chính. Trong khi đó, James được nhìn thấy đi đến khách sạn Sama Sama ở gần sân bay, làm thủ tục trả phòng rồi tiến về nhà ga chính.



Trong phiên tòa diễn ra ngày thứ Tư, 25/10, ông Wan Azirul nói bốn người đàn ông trên không bị bắt vào thời điểm đó vì cảnh sát không có đủ thông tin về mối liên hệ giữa họ và vụ sát hại người nghi là ông Kim Jong Nam, anh em cùng cha khác mẹ với lãnh tụ cộng sản Bắc Kim Jong Un. Cảnh sát Mã Lai Á đã thông báo cho Tổ Chức Cảnh Sát Quốc tế (Interpol) nhờ hỗ trợ bắt bốn người Đại Hàn này.



Án mạng xảy ra ngày 13 tháng 2, khi nạn nhân đang chuẩn bị đáp chuyến bay đi Macau.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại ông Kim bằng chất độc thần kinh VX. Cả hai bị cáo đều nói họ bị lừa tham gia một trò chơi khăm và khẳng định vô tội.