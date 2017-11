Vườn cây khổng lồ - kỳ quan của Singapore

Cận cảnh một gốc cây Supertree.



SINGAPORE - Đến Singapore, ngoài những địa danh quen thuộc như công viên Sư tử biển Merlion, nhà hát Esplanade, hay khách sạn Marina Bay Sands, du khách đừng quên ghé thăm công viên Gardens by the Bay, nơi mang lại những khung cảnh tuyệt đẹp cùng hàng ngàn loài hoa độc đáo. Gardens by the Bay là công viên rộng lớn, đầy màu sắc, mang phong cách tương lai, nằm bên bờ Vịnh Singapore.





Supertree Grove của công viên Gardens by the Bay.



Cấu trúc ấn tượng nhất của công viên Gardens by the Bay là rừng nhân tạo Supertree Grove. Khu rừng cơ khí này là thiên đường tự nhiên giữa đô thị. Supertree Grove do chính phủ Singapore xây dựng, nhằm tăng phẩm chất cuộc sống cho cư dân, bằng cách tăng lượng cây cối và hoa cỏ trong thành phố.





Một phần của nhà kính Flower Dome.



Khu rừng cơ khí nhân tạo này gồm 18 Supertree, tạm dịch là "Siêu cây," những cây này cao từ 25 đến 50 mét (80 đến 160 feet) nối với nhau bằng một lối đi, cho phép du khách đi từ cây này sang cây khác và ngắm nhìn thành phố từ ngọn cây Với thân lớn và mạng lưới cành dày đặc, mỗi cây là một khu vườn theo chiều thẳng đứng. Hơn 160,000 loài phong lan, dương xỉ, và các loại dây leo khác, đã được trồng trên các Supertree.





Nhà kính Cloud Forest.



Các cây khổng lồ này còn tự tạo ra năng lượng, với 11 cây được gắn hệ thống quang điện mặt trời, có thể chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Chúng tạo ra điện thắp sáng khu vườn vào ban đêm, biến nơi đây thành một điểm du lịch lý tưởng suốt ngày đêm và suốt bốn mùa.



Toàn khu công viên Garden by the Bay có diện tích 101 mẫu, chứa hơn 250,000 loài cây, và chỉ cách trung tâm thành phố 5 phút đi bộ. Toàn bộ Gardens by the Bay gồm 3 khu vườn: Bay South, Bay East và Bay Central, và 2 khu nhà kính gồm Cloud Forest và Flower Dome. Từ đường đi dạo ven bờ vịnh, du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời của khu tài chính vịnh Marina Bay. Nơi đây rất phù hợp để đi dạo buổi tối và đi dã ngoại với người thân.





Các cây Supertree vào ban đêm.



Cloud Forest là một tòa nhà hình vỏ sò, với ngọn núi giả cao 35 mét, được bao phủ bởi các loài cây phát triển mạnh ở vùng cao nguyên nhiệt đới. Flower Dome tái tạo vùng khí hậu khô ráo như California và Địa Trung Hải. Trong nhà kính khổng lồ này, du khách có thể tìm thấy cây Baobabs từ châu Phi, cây olive từ Tây Ban Nha, và Pollen - một nhà hàng kiểu Địa Trung Hải chế biến các món ăn bằng những loại thảo mộc và rau quả được trồng trong nhà kính.





Công viên Gardens by the Bay nhìn từ khách sạn Marina Bay Sands.