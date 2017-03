Walmart hạ giá thức ăn, cạnh tranh với Kroger, Aldi

Một người đang lựa thức ăn giảm giá tại chợ Walmart (Business Insider)

Walmart đang mở một cuộc thí nghiệm mới về việc cạnh tranh giá cả, trong khoảng 1,200 địa điểm bán lẻ tại Hoa Kỳ. Kế hoạch này diễn ra trong lúc Walmart xúc tiến tìm cách thu hẹp khoảng cách về giá cả với những cửa hàng bán lẻ tạp hóa đối thủ (như Kroger), và những siêu thị bán hàng rẻ (như Aldi). Ở Quận Cam không có chợ Kroger, còn chợ Aldi thì có một tiệm ở góc đường Magnolia Street và Warner Avenue, thuộc thành phố Fountain Valley, phía nam khu phố Little Saigon.



Nhiều người dự đoán rằng kế hoạch này sẽ gây áp lực trên các công ty cung cấp hàng hóa được đóng gói cho Walmart và các hệ thống siêu thị khác.



Cuộc thử nghiệm này diễn ra trên khoảng 11 tiểu bang nằm ở miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ, nhắm vào mục tiêu là việc tìm kiếm và ấn định những mức giá mới, cho một loạt sản phẩm mà họ bán dưới danh nghĩa là hàng tạp hóa của họ. Hiện nay có khoảng 56 phần trăm trong tổng số thương vụ của Walmart diễn ra thông hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa của công ty.



Theo quan sát của hãng thông tấn Reuters ở Iowa và Illinois cho thấy, những khoản thay đổi giá cả bắt đầu có hiệu lực. Reuters đưa tin rằng các mức giá của Walmart luôn luôn thấp hơn giá của Aldi. Đây là một sự thay đổi từ những bản ước tính của các phân tích gia cho thấy giá hàng của Walmart là 20 phần trăm cao hơn giá trung bình của Aldi trên các mặt hàng lương thực tạp hóa.



Theo các bản tin cho biết, những mặt hàng nhu yếu phẩm lúc này đang chạy đua để hạ thấp mức giá. Trứng ở cả hai cửa hàng ấy lúc này có giá chưa tới một Mỹ kim cho một tá trứng, trong khi đó giá sữa ở mức thấp là $1 một gallon.



Walmart đang hành động mạnh tay với các nhà cung cấp. Hệ thống bán lẻ này, lớn nhất thế giới về số lượng thương vụ, đã tổ chức một cuộc họp ở Arkansas trong tuần qua, với các nhà cung cấp thực phẩm và các sản phẩm dành cho giới tiêu thụ. Trong cuộc họp, Walmart yêu cầu họ giảm bớt 15 phần trăm chi phí mà họ tính tiền cho Walmart, theo các nguồn tin cho biết. Và đây là những công ty lớn mà Walmart đang yêu cầu giảm chi phí: Procter & Gamble, Unilever, ConAgra Brands, Kraft / Heinz, và Johnson & Johnson, tất cả đều tham dự cuộc họp. Chưa có công ty nào trong số các nhãn hiệu liên quan có lời bình luận chính thức để đưa ra.



Điều được dự kiến là các nhà cung cấp sẽ giúp cho Walmart giành được một cuộc tỷ thí trực tiếp về giá cả trong 80 phần trăm của thời gian.



Việc tái tập trung vào giá cả đã bắt đầu diễn ra trong ít nhất một năm, mặc dù khi được hỏi trực tiếp về cuộc trắc nghiệm giá cả, hoặc về những điều mà hệ thống bán lẻ này đòi hỏi các nhà cung cấp của họ, Walmart đã không có lời bình luận chính thức để đưa ra.



Phát ngôn viên Lorenzo Lopez của Walmart nói rằng công ty “không ở trong một vị trí để chia sẻ sách lược của chúng tôi, vì những lý do cạnh tranh.”



Một cuộc thi đấu về giá cả với Aldi và những cửa hàng khác trong ngành kinh doanh tạp hóa ở Hoa Kỳ có thể gây tốn kém cho Walmart. Công ty nhà bán lẻ này có thể được nhìn thấy mức chi tiêu nhiều lên tới $6 tỷ, để giành lại được phần thị trường từ các đối thủ của họ trong ngành bán tạp hóa.



Thêm vào đó, những khoản cắt giảm ấy không thể ăn quá sâu vào những mức lợi nhuận đã thu hẹp lại của Walmart. Trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2016, công ty bán lẻ này đã nhìn thấy mức lợi tức tổng quát của họ đạt 8 điểm căn bản. Trong khi đó, mức thu nhập ròng giảm 18 phần trăm so với tam cá nguyệt cách đây một năm. Công ty này cho rằng nguyên nhân gây suy giảm là những yếu tố như những khoản đầu tư giá cả, mà xét về mặt chính yếu là chi phí của việc giảm giá.



Theo các nhà cung cấp cho biết, Walmart đã nói với họ rằng công ty có ý định duy trì những khoản lợi nhuận ở mức trung bình, và chịu lỗ mất tiền nơi một số mặt hàng, coi đó là một phần của kế hoạch ấn định giá cả của công ty. Walmart cũng nói rằng họ sẽ hấp thụ một số mức thua lỗ, để cho các nhà cung cấp có thể điều chỉnh với yêu cầu mới về giá cả.



Walmart cũng nói rằng họ muốn các nhà cung cấp cải thiện dịch vụ tiếp liệu sẽ có thể giúp các nhà cung cấp kiếm được $1 tỷ trong các thương vụ. Walmart nói rằng họ ra sức làm việc nhiều hơn trên những đơn đặt hàng vận chuyển, đầy đủ và đúng hạn. Điều này sẽ cắt giảm phí tổn giao hàng, làm giảm bớt những đơn tái đặt hàng, và tiết giảm những vấn đề về tình trạng hết hàng tồn kho.