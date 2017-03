Warner Bros. sẽ hồi sinh thương hiệu Ma trận?

HOLLYWOOD - Mới đây, theo giới truyền thông giải trí, hãng Warner Bros. đang dự định hồi sinh lại tác phẩm kinh điển The Matrix (Ma trận) năm 1999. Từng được coi là tác phẩm sci-fi mang tính biểu tượng và là một trong những bộ phim gốc thành công nhất trong lịch sử điện ảnh, đây chắc chắn sẽ là một tin vui đối với người hâm mộ.





Nam tài tử Keanu Reeves.



Sau thành công của Disney và Lucasfilm với mô hình làm phim của Star Wars, Warner Bros. có lẽ sẽ gác lại dự án làm series truyền hình về Ma trận, mà thay vào đó, sẽ khai thác màn ảnh rộng như Disney từng làm với Rogue One: A Star Wars Story. Các nguồn tin cũng cho biết dự án vẫn còn đang trong những bước khởi đầu, tuy nhiên nhà sản xuất đang xem xét đặt trọng trách xây dựng kịch bản lên vai biên kịch Zak Penn - người từng thành công với X-Men: The Last Stand (2006) hay The Avengers (2012)…





Poster của phim Matrix.



Chị em nhà Wachowski – những người đã sáng tạo ra Ma trận - cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì chứng tỏ họ sẽ quay lại, mặc dù vậy chắc chắn Warner Bros. sẽ phải tham khảo ý kiến từ hai đạo diễn tài ba này nếu muốn dự án được trôi chảy.



Joel Silver, người chịu trách nhiệm sản xuất cho loạt trilogy Ma trận, cho biết đã gặp gỡ đại diện của Warner Bros. để bàn bạc về ý tưởng làm mới lại bộ phim. Tuy nhiên studio sẽ phải thật cân nhắc trong việc trao quyền cho Silver, không chỉ bởi ông này thường xuyên có vấn đề trong việc quản lý tài chính của phim, mà còn do mối quan hệ căng thẳng với nhà Wachowski. Chắc chắn, cân nhắc đến danh tiếng và mức độ ảnh hưởng thì chị em đạo diễn Wachowski có được sự ưu ái của người hâm mộ hơn hẳn nhà sản xuất.



Ma trận là thế giới nơi con người sống trong môi trường giả lập, không biết rằng các bộ phận của mình đang được nuôi cấy để tạo năng lượng cho người máy. Một lập trình viên tên là Thomas Anderson (Keanu Reeves), cũng là hacker có biệt danh Neo, dần dần nhận thức được điều đó và trở thành thủ lĩnh của loài người chiến đấu lại máy điện toán. Ma trận ngoài Keanu Reeves còn có sự tham gia của các ngôi sao Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss và Hugo Weaving.





Hiệu ứng “bullet time” của Matrix.



Trước khi được ra mắt năm 1999, hãng Warner Bros. không ngờ được tầm ảnh hưởng và sự thành công của Ma trận lại lớn lao đến thế. Không chỉ trở thành bộ phim loại R có doanh thu cao nhất khu vực Bắc Mỹ năm 1999, Ma trận còn được biết tới với ý tưởng và công nghệ làm phim vượt thời đại và sở hữu đến 4 giải Oscar.

Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứng hình ảnh mang tên bullet time - cho phép người xem chứng kiến một hành động đang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi camera dường như di chuyển xung quanh hiện trường ở tốc độ bình thường. Hai phần tiếp theo Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions cũng khá tiếng tăm và đưa Keanu Reeves lên hàng ngũ các ngôi sao giàu có nhất thế giới bấy giờ.



Trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho John Wick 2, Keanu không giấu diếm sự quan tâm của mình với loạt Ma trận và nói anh sẵn sàng quay trở lại nếu được gọi. Tuy nhiên có vẻ như Warner Bros. đang tìm kiếm một gương mặt mới. Người hâm mộ thì đang kỳ vọng Michael B. Jordan sẽ có mặt trong phim, thế nhưng từ giờ đến lúc đó hẳn sẽ còn một chặng đường rất dài.