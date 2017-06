Westminster High School tổ chức lễ tốt nghiệp cho 537 học sinh

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư, 14 tháng 6, 2017, Trường Trung Học Westminster (WHS) đã tổ chức lễ trao Bằng Tốt Nghiệp cho 537 học sinh các lớp 12 với sự tham dự của các viên chức Học Khu Huntington Beach, Ban Giám Đốc, toàn thể giáo viên trường Westminster High School và hàng ngàn phụ huynh học sinh.





Thủ khoa Minh Huy Trần (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Buổi lễ diễn ra tại sân vận động của trường với hai khán đài đầy ắp phụ huynh. Đúng 5 giờ 10, từ ngoài cửa dẫn vào địa điểm hành lễ, các Thầy, Cô giáo đi đầu rồi đến hai em học sinh Nancy Phạm ( đại diện học sinh toàn trường) và em Shalley Nguyễn (đại diện học sinh ra trường) dẫn đầu các học sinh sắp hàng đôi tiến vào sân vận động giữa tiếng reo hò của phụ huynh và ban nhạc WHS Symphonic Band do nhạc trưởng John Whatley điều khiển cử bài Pomp and Circumstance.





Một trong hai khán đài đầy ắp phụ huynh ngồi chứng kiến lễ ra trường của con em mình chiều thứ Tư. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Các học sinh được sắp xếp thành hai hàng tiến lên khán đài để nhận Bằng Tốt Nghiệp. Hai em Shally Nguyễn và Nancy Phạm được ngồi trên khán đài cùng với các viên chức Học Khu và Ban Giám Hiệu. Sau khi tất cả 537 em đã nhận bằng và ổn định chỗ ngồi, em Nancy Phạm (ASB Prime Minister) mời tất cả cùng đứng lên nghiêm chỉnh chào quốc kỳ. Bài quốc ca được ban hợp ca WHS Abbey Singer của trường do cô Sandra Gallegos điều khiển.



Sau lời phát biểu của em Nancy Phạm, Niki Nguyễn (Granduating Senior), Thầy Hiệu Trưởng Joe Fraser ngỏ lời chào mừng và giới thiệu quý vị thuộc Học Khu Huntington Beach cũng như các giáo chức của trường.

Kế tiếp, Thầy Berger giới thiệu các em học sinh xuất sắc, có điểm GPA từ 4.40 trở lên, được gọi là Summa Cum Laude; các em được mặc áo ra trường màu đỏ, mang khăn quàng vàng.





Em Nancy Nguyễn, một trong 537 học sinh, đang nhận Bằng Tốt Nghiệp từ tay một viên chức Học Khu Huntington Beach. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Có 12 em được vinh dự này gồm toàn các em học sinh gốc Việt (trong danh sách không bỏ dấu): Huy Minh Trần (Thủ Khoa), Tram Bao Chau, Minh Hoai Dang, Kelly Ho, Huy Ba Luong, Dan Lam Ma, Ammy Ho Nguyen, Bryan Quan Nguyen, Mina Hoang Nguyen, Niki Nguyen, Tiffany Thuy Nguyen và Kaylin Yen Pham.





Em Shalley Nguyễn (Senior Class President) được vinh dự ngồi trên khán đài và nói mấy lời trước khi kết thúc buổi lễ ra trường năm 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Kế đến 35 em học sinh được xếp vào Magna Cum Laude, có điểm GPA từ 4.00 đến 4.39, trong 35 em đó có 31 em gốc Việt: David Le Dang, Laura K.Dang, Jimmy Dat Do, Kathy Hien Xuan Doan, Danny Tam Ha, Brianna Pham Ho, Courtney Hong, Austin Le, Vy Thao Le, Lucille Linh Lu, Autumn Thuc Uyen Nguyen, Bao Nguyen, Daniel Ngoc Nguyen, Jordan Duy Nguyen, Kimberly Nguyen, Nathan Hoang Nguyen, Thanh Ha Van Nguyen, Travis Huy Nguyen, Truong N. Nguyen, Chau Kim Pham, Merry Nguyen Pham, Nancy Pham, Tylor Thien Pham, Tammy Phan, Santi Vy Tran, Khanh Linh Linda H. Truong, Anh Nguyen Minh Vu, Lisa Vu, Trang Dang Khanh Vu và Amanda Vuong. Các em trên cũng được mặc áo ra trường màu đỏ.



Số còn lại mặc áo ra trường màu đen nhưng có những khăn quàng khác nhau: Gold Stole, Gold Cords, White Cords, Yellow Stoles, Red Cords, Silver Cords v.v. để phân biệt tùy theo điểm GPA cao thấp (từ 3. trở lên về những môn chính như Toán, English, Khoa Học).



Sau cùng, em Shally Nguyen là Senior Class President từ trên khán đài bước ra trước máy vi âm tuyên bố: “It is time to move your tassels from the right side to the left side to signify your graduation. If you ever forget which side your tassel goes on, remember that you wear it on the left side over your heart to remind you of your alma mate” (tạm dịch: “Đã đến lúc các bạn bỏ sợi giây trên mũ từ bên phải qua bên trái và đừng quên sợi giây nằm ngay chỗ trái tim” thì tất cả các em ra trường đồng loạt tung mũ lên trời và tiếng hò reo vang dội từ hai khán đài.



Ngay sau đó, ông Greg Berger tuyên bố lễ ra trường kết thúc.

Các phụ huynh đã ùa xuống sân cỏ cạnh sân vận động để chúc mừng con em mình ra trường. Những vòng hoa tươi, hoa giấy, hoa tiền được thân nhân choàng vào cổ các em và cả những bao thư cũng được trao. Sau đó các em chụp hình kỷ niệm với gia đình và trở về dự tiệc mừng tại nhà. Có nhiều gia đình kéo nhau đến nhà hàng ăn mừng thành quả 12 năm học tập của các em.