Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016Hãng phim: 20th Century FoxĐạo diễn: John HamburgTác giả kịch bản: John Hamburg, Ian HelferDiễn viên: James Franco, Bryan Cranston, Zoey DeutchThể loại: Phim hàiThứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì những câu chửi thề, và nội dung tình dục trong phimTrong dịp nghỉ lễ, ông Ned (do Bryan Cranston đóng vai), một người cha có tật bảo vệ con cái quá mức, nhưng hết lòng yêu thương con, cùng gia đình ông đi thăm con gái ở Stanford, California. Nơi đó ông gặp cơn ác mộng lớn nhất của ông: anh Laird (do James Franco đóng vai), người bạn trai tỷ phú có ý tốt lành nhưng có tật giao tế rất vụng về của con gái, ở Silicon Valley.Ông Ned quá sức nghiêm nghị nghĩ rằng Laird, người nói năng bộc trực, là không xứng đôi vừa lứa chút nào con gái ông. Cuộc xung đột một chiều này của ông Ned (anh Laird thì chẳng có vấn đề gì với cha của bạn gái) và mức độ hoảng loạn của Ned leo thang, khi ông thấy mình càng ngày càng bị sai nhịp khi có mặt tại trung tâm của thế giới điện tử đầy hấp dẫn, nơi mà Laird sắp cầu hôn với con gái ông.

Silence (Im Lặng)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Hãng phim: Paramount Pictures

Đạo diễn: Martin Scorsese

Tác giả kịch bản: Jay Cocks, Martin Scorsese, Martin Scorsese

Diễn viên: Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver, Tadanobu Asano, Issey Ogata, Ciaran Hinds, Yosuke Kubozuka, Yoshi Oida

Thể loại: Phim truyện

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì một số nội dung bạo lực gây lo ngại

Phim “Silence” của đạo diễn Martin Scorsese kể lại câu chuyện của hai nhà truyền giáo Thiên Chúa Giáo (do Andrew Garfield và Adam Driver đóng vai). Họ người phải đối mặt với cuộc thử thách tối hậu của đức tin, khi họ đi đến Nhật Bản để tìm kiếm người thầy mất tích của họ (do Liam Neeson đóng vai, tại một thời điểm khi Kitô Giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và sự hiện diện của họ bị nghiêm cấm. Cuộc hành trình 28 năm của đạo diễn lừng danh làm sống lại cuốn tiểu thuyết nổi tiếng năm 1966 của nhà văn Nhật Bản Shusaku Endo. Phim sẽ ra mắt vào dịp lễ Giáng Sinh này.





A Monster Calls (Một Quái Vật Kêu Gọi)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Hãng phim: Focus Features

Đạo diễn: Juan Antonio Bayona

Tác giả kịch bản: Patrick Ness

Diễn viên: Lewis MacDougall, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Sigourney Weaver

Thể loại: Phim truyện viễn tưởng

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì nội dung chuyên đề và một số hình ảnh rùng rợn

Một phim hấp dẫn thị giác từ đạo diễn nổi tiếng Juan Antonio Bayona (của phim “The Impossible”), dựa trên cuốn tiểu thuyết viễn tưởng dành cho trẻ em từng đoạt giải thưởng. Em trai Conor (do Lewis MacDougall đóng vai), 12 tuổi, tìn cách đối phó với chứng bệnh của mẹ cậu (do Felicity Jones đóng), và những vụ bắt nạt của các bạn cùng lớp, bằng cách trốn thoát vào trong một thế giới viễn tưởng của những con quái vật và những câu chuyện cổ tích, thăm dò lòng can đảm, nỗi mất mát, và niềm tin tưởng.